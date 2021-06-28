В Забайкалье одной из заметных новостей начавшейся недели стал «юбилей» бензина АИ-92 на АЗС «Нефтемаркета»: цена за литр взлетела до 50,2 рубля. Много комментариев на эту тему опубликовали читатели группы «Регион-75 | Чита» («ВКонтакте»). Редакция ИА REGNUM выбрала самые интересные из них.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

«Ждем золотую сотню, экватор преодолели», — иронизирует Владимир Арютин.

«Думаю, нужно сразу по 100 рублей сделать, чтобы два года не ждать», — поддерживает его Сергей Степанюк.

«У нас в Приаргунском районе 92-й бензин стоит 53 рубля за литр», — информирует Владимир Киселёв.

«Скоро в бензин инвестировать будет выгодней, чем в золото», — фантазирует Алексей Мохначёв.

«Всем поставить машины в гараж и не ездить. Когда упадет на топливо спрос, они будут вынуждены снизить цену, чтоб не обанкротиться. Нет — будем бороться, жаловаться. Сами цены поднимаете. Всё, что не покупают, то дешевеет, если кто не заметил», — отмечает Сергей Веретенников.

«Я продал машину, купил хороший велосипед», — делится новостью И.

«Будет очень интересно на вас хотя бы в минус 30 на нём посмотреть», — замечает Вячеслав Иванов.

JirkaF Бензин в канистрочку

«Рассея, остановись уже!» — взывает Виктор Соловьев.

«Если нефть завтра будет стоить ноль долларов, насколько в России подорожает бензин? Страшно подумать даже», — пишет Геннадий Шемякин.

Как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены на бензин в России в мае 2021 года выросли в среднем на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 6,2%.

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В начале июня 2021 года участники из группы «Регион-75 | Чита» тоже фантазировали, что цена одного литра бензина скоро составит не менее 100 рублей. В каждой шутке, как говорится, есть доля правды.

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