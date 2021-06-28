Введение экспортных пошлин — мера временная и ограничена географией поставок: ее действие будет распространяться на период с 1 августа по 31 декабря этого года включительно, и касаться вывоза металла из России за пределы Евразийского экономического союза, с которым, в свою очередь, в соответствии с договором ведется беспошлинная торговля. В этой связи Минэкономразвития совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предстоит подготовить соответствующий правовой акт о введении в действие пошлин, а также Минфину уладить некоторые «формальности» — доработать проект акта правительства об установлении перечня товаров, в отношении которых не применяется неполное таможенное декларирование или периодическое таможенное декларирование, пополнив его чёрными и цветными металлами. При этом, как сообщал в ходе заседания глава Минэкономразвития Максим Решетников, предстоит провести переговоры с партнерами из ЕАЭС, чтобы предотвратить реэкспорт российской продукции через их территорию.

Иван Шилов ИА REGNUM Сталь

Но более интересным поворотом в этой истории стало то, что за счет полученных от введения пошлин средств, правительство намерено компенсировать удорожание металлургической продукции, используемой в строительстве и при производстве промышленной продукции, в том числе при исполнении гособоронзаказа. Соответствующим профильным министерствам России необходимо будет проработать этот вопрос. Данное решение, надо сказать, вполне еще гуманное, рыночное, и с учетом не очень гуманного подхода бизнеса к продажам металла за рубеж в сложный для российской экономики время — в самый острый период борьбы с пандемией и ее последствиями при одновременной необходимости реализации государственных задач и с учетом суммы, которую недосчитался бюджет. Напомним, ранее Андрей Белоусов говорил, что на фоне пандемии коронавируса российские металлургические компании в 2020 году увеличили доходы «в разы», в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен, в результате чего в части госкапвложений и гособоронзаказа государство недосчиталось 100 млрд рублей. В ходе своего выступления на заседании правительства Максим Решетников, предлагая введение временных пошлин, говорил о том, что вместе с ростом цен на чёрные и цветные металлы во всём мире одновременно растут объемы экспорта из России: за первые четыре месяца этого года экспорт чёрных металлов в натуральном выражении вырос почти на 13%, а только за апрель прирост составил 33%. В лидерах: арматура — плюс 55% год к году, горячекатаный прокат — плюс 23%. Рост цен на внутреннем рынке ведет к удорожанию строительства в первую очередь социальных объектов, инженерной инфраструктуры, в том числе на эту проблему жалуются подрядчики по гособоронзаказу. Возникают риски для реализации проектов. При этом прибыль металлургической отрасли выросла по итогам I квартала этого года в 3,5 раза, составив 570 млрд рублей, что выше, чем в среднем за соответствующие кварталы 2017, 2018 и 2019 годов. А по итогам года прибыль отрасли, по оценкам ведомства, может составить от 2,1 трлн до 2,3 трлн рублей. Предпосылок к снижению цен до конца года в Минэкономразвития не видят. Во втором квартале года цены продолжили расти. По словам же главы Минпромторга Дениса Мантурова, цены выросли от 70 до 80% по многим позициям, а кое-где даже выше, что отражается на металлоёмких отраслях потребления и других секторах экономики. Более впечатляющую цифру привел министр финансов Антон Силуанов, сказав, что в текущем году объёмы поставок на экспорт только по группе «чёрные металлы» увеличились в 1,6 раза, и, отметив, что «металлургические компании получают, по сути дела, дополнительный незапланированный рентный доход, не связанный с ростом производительности труда или какими-либо факторами по модернизации». То есть, по сути, исключительно извлекая прибыль.

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Силуанов

Тем временем, как пишет информагентство ПРАЙМ со ссылкой на РИА Новости, Банк России уже оценил последствия для экономики от введения пошлин. Как заявили СМИ в пресс-службе Центробанка, эта мера окажет дезинфляционное воздействие на динамику внутренних цен за счет увеличения предложения на отечественном рынке.

«Вместе с договоренностями правительства России с металлургами о скидках / пониженных ценах на металлопродукцию для реализации государственных инфраструктурных проектов этот механизм сдержит рост внутренних цен на металлы и металлопродукцию», — отметили в ЦБ.

При этом регулятор подчеркнул, что в целом введение механизма экспортных пошлин является более приемлемым, чем прямое административное регулирование цен, однако и этот механизм, должен рассматриваться лишь как краткосрочная мера, направленная на сглаживание во времени переноса мировых цен во внутренние. Между тем, отметим, что Максим Решетников на заседании правительства вел речь как раз о введении экспортных пошлин, как о временной мере. Собственно, именно это предложение и было поддержано правительством. Предполагается, что за время действия пошлин будет разработан постоянно действующий механизм сглаживания цен на внутреннем рынке. При этом первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов также заявил в ходе заседания о временном характере вводимых мер, которые являются, подчеркнем, защитными для внутреннего рынка РФ. Более того, подчеркивал Белоусов, поддержка несырьевого неэнергетического экспорта остаётся безусловным приоритетом, для которого на рынке металлов и других товаров сейчас складывается благоприятная конъюнктура, но сейчас экономика не готова к шоковому переносу мировых цен на внутренний рынок.

Судя по словам Максима Решетникова, пошлины могут распространиться на широкую номенклатуру металлопродукции: от проволоки и арматуры до алюминия низкой степени передела. Для исключения манипуляций с занижением стоимости экспортных контрактов и т. п. возможных приемов пошлина может быть комбинированной: состоящей из базовой ставки 15% и специфической, рассчитываемой как минимальная ставка за тонну продукции. По оценкам ведомства, за время действия временных пошлин ожидается собрать порядка 50 млрд рублей — для цветной металлургии и 110−115 млрд рублей — для чёрной металлургии, что эквивалентно примерно 30% дополнительной сверхприбыли предприятий чёрной металлургии за 2021 год. Правой акт, которым будут введены пошлины, может быть подписан в последние дни июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Металлургический завод

Эксперты уже поделились своим мнением в СМИ по поводу ожидаемых последствий введения пошлин для металлургической отрасли. Как передали ТАСС в пресс-службе Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), пошлины не окажут существенного влияния на объем перевозок данных видов грузов по железной дороге и их экспорт. По словам заместителя гендиректора организации Владимира Савчука, сейчас маржинальность продукции у металлургов существенно превышает эту величину. Кроме того, за рубежом спрос на российский металл не столь оптимистичен, как цены: при почти двукратном росте цен погрузка металлов на экспорт за пять месяцев 2021 года увеличилась на 7% к аналогичному периоду 2020 года. По мнению аналитиков «Атона», которое опубликовала «Российская газета», эффект от запланированных правительством мер в 2021-м составит 6% от EBITDA компаний горно-металлургического сектора. Сильнее всех пострадают малорентабельный «Русал» (-11%) и экспортно-ориентированный НЛМК (-8%). Относительно защищены от негатива высокомаржинальный «Норникель» (поскольку новые пошлины не касаются металлов платиновой группы) и ориентированный на внутренний рынок ММК. В свою очередь, представитель «Норникель» — вице-президент по федеральным и региональным программам Андрей Грачев — в кулуарах международного форума «Председательство России в Арктическом совете — экологическая повестка для России и мира» заявил ТАСС, что возможные последствия от введения пошлин на экспорт металлов для компании сейчас изучаются, но программы по реновации города Норильска и по социальным обязательствам, корректироваться не будут.