



Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

4 июля американцы покидают Афганистан, сами афганские политики не могут преодолеть разногласия, а талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) почувствовали такую силу, что даже Пакистан не может заставить их пойти на уступки. Не прекратились теракты, в том числе в Кабуле. Столкновения с правительственными войсками идут едва ли не во всех провинциях страны. В то же время в различных частях Афганистана формируются отряды народного ополчения для борьбы с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Представитель министерства обороны Афганистана Фавад Аман сообщил, что ополченцы поддержат силы безопасности в провинциях Тахар, Баглан, Джаузджан, Сари-Пуль, Фарьяб, Кундуз, Балх, Парван, Кандагар и Бадгис. Он не уточнил их точное количество, однако, по его словам, добровольцы исчисляются тысячами. Одновременно почти сформировано ополчение на севере Афганистана. Второй вице-президент Афганистана Мохаммад Сарвар Даниш говорит, что в стране формируется «всеобъемлющее национальное сопротивление», хотя многие афганские парламентарии утверждают, что «правительство утратило контроль над ситуацией в стране».

Соседние Таджикистан и Узбекистан привели свои армии в полную боевую готовность в связи с обострением ситуации на севере Афганистана, где отряды «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оттеснили афганские правительственные силы к границам сопредельных стран. Около 200 афганских военнослужащих нашли там убежище. В этой связи теоретически можно предполагать, что государства Средней Азии могут быть втянуты во внутриафганский конфликт. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон уже обсудил ситуацию в Афганистане со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Главы государств договорились продолжить совместные усилия по продвижению афганского мирного процесса и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству на афганском направлении. Кроме того, Рахмон обсудил военно-политическую обстановку в Афганистане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры двух стран также выразили обеспокоенность ухудшением ситуации с безопасностью и отметили «важность продолжения тесной координации между соответствующими службами и профильными ведомствами двух стран как на двусторонней, так и многосторонней основе». В целом лидеры стран региона договорились продолжить совместные усилия по продвижению афганского мирного процесса.

Mudofaa.uz Армия Узбекистана

Что дальше? Мало кто мог предвидеть такие успехи боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Афганистана с начала мая по сегодняшний день. Боевые действия уже достигли границ стран Средней Азии. Большую часть десятилетия после того, как в Афганистан в конце 2001 года прибыли американские войска, в северных афганских провинциях было относительно мирно. Поэтому у соседних Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана не было повода для серьезной обеспокоенности. Но с 2013 года афганские силы безопасности все активнее участвуют в борьбе с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими боевиками. Иногда боевые действия проходили прямо на границе с Туркменистаном и Таджикистаном. Как полагают эксперты, вряд ли можно сохранять оптимизм относительно того, что афганские правительственные силы смогут в течение длительного времени противостоять талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Афганистана. Тем более никто не знает, как поведет себя дальше этнический узбек маршал Абдула Рашид Дустум.

Во второй половине 1990-х годов, когда боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) достигли успехов на севере Афганистана, Узбекистан поддержал тогда афганского полевого командира Дустума. В свою очередь, Таджикистан оказывал содействие этническому таджикскому командиру Ахмад Шах Масуду — легендарному «панджшерскому льву». Теперь, когда позиции афганских правительственных сил ослаблены, в Ташкенте и Душанбе могут появиться отдельные подразделения, которые станут искать афганских доверенных лиц для охраны границ своих стран. Но их опасения, как считает «Радио Озоди» (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом), касаются, возможно, не столько талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сколько радикализированных исламистов из Таджикистана и Узбекистана, которые воюют в рядах «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или других боевых группировках. Правда, среди экспертов существуют и такие, которые считают, что успехи талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) преувеличены, их приход к власти в Кабуле нереален, а наступление не сегодня-завтра захлебнется. Якобы для этого у них нет ресурсов.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Поэтому всё сейчас, говорят аналитики, зависит от правительства президента Ашрафа Гани, его готовности или неготовности согласиться на формирование коалиционного правительства. Сейчас у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) есть козыри — захваченные территории, стратегически важные пункты, и они, мол, будут торговаться, когда переговоры возобновятся. Утверждается, что альтернативы переговорам нет, даже если случится захват власти в Кабуле, он может быть лишь очень краткосрочным. Уже заметно, что реакция на наступление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сильна, и не только со стороны правительства. Негативный настрой царит в самом обществе, а также среди политической элиты, не присутствующей во власти. Тем не менее эксперты практически уверены в том, что гражданская война в стране не стихнет и может возникнуть ситуация, когда на продолжительное время значительные участки территории Афганистана окажутся под контролем «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стремятся к международному признанию. В этой ситуации создавать какие-либо угрозы соседям было бы с их стороны в высшей степени непродуктивно. Сам «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ориентирован на задачи внутреннего характера. Но это имело место и в 2000—2001 годах. Ситуация требует к себе повышенного внимания. Сейчас у Узбекистана и Туркмении существуют прямые связи с руководством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), делегации которого посещают Ташкент и Ашхабад. Посмотрим, что будет дальше.