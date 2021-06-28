Ракетный эсминец Соединенных Штатов USS Ross, который будет задействован в многонациональных военных учениях Sea Breeze — 2021, пришвартовался в порту украинского города Одесса. Об этом 27 июня сообщается на официальной странице учений в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гопак

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Новость в социальной сети Facebook обсудили читатели одесского издания «Думская». Среди комментирующих были те, кто считает, что присутствие военных кораблей НАТО стало возможным после государственного переворота на Украине (2014 год), и восприняли прибытие очередного военного корабля в Одессу без восторга. Иные, наоборот, критиковали тех, кто против присутствия кораблей НАТО в порту Одессы, считая, что военные корабли альянса якобы «пугают» или «раздражают» Россию, что, по их мнению, «хорошо». Были и те, что просто считает, что присутствие кораблей НАТО в одесском порту — это норма, главное, чтоб все было «благо» и «мирно».

"Спасибо майдану. Раньше в Одессу заходили пассажирские суда с туристами — и мы им были очень рады, а сейчас только это», — написала Елена С.

Mstyslav Chernov Unframe Майдан 2014. Киев

«И что? Нам теперь рукоплескать от восторга?» — спросил Михаил П.

«Это не гости. Гости с оружием не приезжают. И одесситы не рады таким «гостям». Люди понимают, что под прикрытием учений идет подготовка к чему-то очень страшному и что российские РВСН (Ракетные войска стратегического назначения. — М. Р.) будут направлены на город Одессу включительно…» — считает Олег Д.

«Теперь главное, чтоб вышел», — добавил Александр Г.

«[Зачем] они вообще нужны в Украине? Скажите спасибо майдану…» — отметил Олег Г.

«Порт для того и нужен, чтобы корабли швартовались. Главное, с миром и благими намерениями», — пишет Елена М.

«В Крым пойдёт, интересно?» — спросил Алексей К.

«Наверное, на зиму в Украину газ, уголь и бензин с соляркой привез. Наконец мы заживем красиво! А то англичане приплыли, дождей тут нам привезли, нагадили и уплыли… Главное, чтобы все у нас здесь не спалили. РS. И еще вопрос, а шо они у нас забыли?» — поинтересовался Сергей Б.

«Он с 2014 года заходит, тоже мне сенсация», — отреагировал Dmitriy P.

«Без вступления в НАТО нашей свободной и независимой Украине остаётся только быть придатком империалистической… [России]», — написал Александр С.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine USS Ross в Черном море

«Мы не свободны и не независимы и никогда, скорее всего, не будем, и НАТО это не исправит», — ответил Александру С. Артур Х.

«Не страна… а проходной двор!» — отреагировал Сергей Т.

«Всякое го*но прибивает к нашим берегам…» — пишет Марфа И.

«Присматривается к местам будущих бомбежек», — подытожил Alex Z.

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