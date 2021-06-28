Из-за высокой вирусной нагрузки мутантного штамма «Дельта» выдыхаемый человеком воздух очень токсичен и заразен, считает главный инфекционист Китая Чжун Наньшань. По его словам, понятие «тесный контакт» следует обновить. В прошлом концепция «тесного контакта» подразумевала людей, находившихся в контакте с заболевшим на расстоянии менее одного метра, как дома, так в общественных местах. Теперь этот термин должен подразумевать всех людей, находящихся в том же помещении, в том же отделении, на том же этаже, в том же здании, что и больной, за 4 дня до начала болезни заразившегося.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые определения вызывают ряд серьезных вопросов и практически вводят в группу риска по заражению неограниченное число людей. Китайские пользователи сети высказали свое отношение к сказанному под соответствующей публикацией телеканала CCTV на страничке в социальной сети Sina Weibo.

«Это я тупой, что ничего не понял, что имел в виду доктор, или он сказал что-то странное?» — задался вопросом один из пользователей.

Gov.cn Люди из группы высокого риска возвращаются домой после карантина

«Это определение «тесного контакта» слишком пугающее», — прокомментировал другой пользователь.

«Слишком страшно! Вирусы изменчивы, а профилактика эпидемий должна быть гибкой. Все, что мы, обычные люди, можем сделать, — это как можно скорее сделать прививки и уделить внимание личной защите», — заявил Бедный путник.

«Намекаете ли вы на принудительную вакцинацию или это есть принуждение в скрытой форме?» — задал точный вопрос Ночной шакал.

«Так это что получается, мне нужно теперь обходить людей стороной в радиусе нескольких метров?» — задал не менее точный вопрос YiBO-Motor Jiejie.

«Во всяком случае, я знаю, что все, что говорит учитель Чжун, — это правильно. Чжун — наша опора и спасение. Пусть Чжун будет здоровым, и долгих лет жизни ему», — заявила da59.

«Тогда как понять, кого нужно поместить в карантин? Мест и так не хватает. И вообще, кончится ли это хотя бы в следующем году?» — спросил Брат Сяотун.

Многие комментаторы отмечают, что новые определения неизбежно диктуют миру новые реалии существования и, как следствие, борьбы с эпидемией. И если принять их на вооружение, то совершенно не понятно, как можно сохранять человеческие контакты в будущем в сколь-либо реальном, а не виртуальном виде.

«Штамм Delta plus имеет краткосрочную инкубацию, два или три дня с момента появления, десятикратную токсичность, 14-секундную скорость передачи, а также неограниченное распространение по площади. Лучше не болеть», — заметил «Лицо отшельника».

«Это что, подготовка к уничтожению человечества?» — задал вопрос пользователь «Черная дыра».

Чума

«Есть мнение, что после вакцины вирус мутирует быстрее. Разве в варианте Delta+ не обладает свойствами иммунного побега?!» — спросил Ship to Nature Straight 2.

Слова главного эпидемиолога Китая не на шутку напугали китайцев. Применительно к другим странам, если все же новые определения начнут действовать в Китае, как скоро они дойдут и до них и каков будет «новый дивный мир» бесконечной борьбы с вирусом, где «тесным контактом» будет считаться нахождение с человеком в одном здании, а на каждую новую вакцину будут появляться новые штаммы, для наименования которых не будет хватать букв греческого алфавита.