26 июня бывший президент США Дональд Трамп в Огайо провел первый митинг после ухода с должности главы государства. В 90-минутной речи Трамп раскритиковал администрацию Байдена:

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Всего через пять месяцев после вступления в должность администрация Байдена превратилась в полную катастрофу. Теперь уровень преступности растет, количество убийств растет, и полиция ничего не может сделать. Иностранные мигранты незаконно пересекают границу… Цены на газ растут, инфляция растет, Китай, Россия и Иран унижают нашу страну. Байден разрушает нашу страну прямо у нас под носом», — заявил Трамп.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo, испытывающие особые чувства к Трампу, выразили свое отношение к его речи, а также к ситуации внутри США после ухода Трампа под соответствующей публикацией в паблике «Сеть наблюдателей».

«Видя его в красном галстуке, я понимаю, что он все еще сражается во вражеском лагере», — заявил один из пользователей, намекая на то, что в глубине души Трамп агент китайской разведки.

Scmp.com Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина

«Похоже, что, по крайней мере, Трамп проживет дольше, чем Байден», — заметил пользователь «Молочные зубы», обращая внимание на жизненную силу бывшего американского лидера.

«Эх, повеяло чем-то знакомым и ностальгическим. Я немного скучаю по Трампу. Мы скучаем по тебе столь же сильно, как и по твоим фейковым новостям», — заявил «Кано Драйвер».

«Товарищ Трамп, я тоже скучаю по тебе!» — добавил NEJM.

«Старик Трамп скоро вернется, вот увидите!» — уверен Ван Цзян

«Опять MAGA? (сокр. предвыборный лозунг Трампа «Сделаем Америку великой снова») Повторяется старая мелодия!» — заметил «Незнание»

После прихода Трампа к власти он немедленно развернул торговую войну с Китаем с позиций националистических, консервативных. Тогда это вызывало очень бурную негативную реакцию в китайском обществе. Существенную надежду китайцы возлагали на кандидата от демократов, приход которого они всячески «приближали как могли».

Однако с приходом Джо Байдена их разочарованию не было предела, поскольку тот начал куда более системную и глубинную атаку на Китай. Поэтому многие китайцы воспринимают времена Трампа как «старые-добрые» и «веселые». Поскольку при прочих равных Трамп не переставал веселить китайскую общественность как настоящий шоумен. Байден же уныл настолько, что и шутки про него уже всех вводят в уныние.

«Хоть Трамп и яростный антиинтеллектуал, на насколько он на самом деле очаровательный!» — заметил «Старый лес».

«Честно говоря, мне очень нравится речь старика Дональда. У него высокая сила атаки, достаточно драйва и жестокой боевой мощи. По сравнению с Байденом это просто потрясающе», — считает «Повелитель Ми».

«Если Трамп умрет, американская политика станет тихой, как Луна, а мир будет таким же тихим, как Марианская впадина», — считает «Вафельные яйца».

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Суть капиталистических стран заключается в разграблении мировых богатств, переносе различных внутренних социальных противоречий и экономических кризисов вовне. Китай и Россия не находятся с ними в одном лагере, поэтому мы всегда их воображаемые враги», — объяснил параноидальное упоминание России и Китая в речах и Трампа, и Байдена пользователь «Солнечная каша по утрам».

Многие пользователи искренне отмечают, что симпатизируют Трампу, даже несмотря на антикитайскую направленность его деятельности, поскольку видят в нем настоящего американского ковбоя, а также дух старой Америки, еще живой и не сгнившей в прославлении всех форм перверсий (сексуальных, социальных, политических и всех прочих), которые современные Штаты насаждают миру.