Заявление пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики о том, что ополченцы подавили огневые точки украинских силовиков, которые обстреливали Горловку, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 28 июня в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

«Подавление огневых точек ВСУ силами ДНР и ЛНР отныне должно стать обычным фактом», — считает Владимир П.

Многие пользователи считают, что вооружённые силы Украины совершают обстрелы мирных жителей Донбасса потому, что власти страны чувствуют своё бессилие перед грядущим развалом. Поэтому им нужны провокации, чтобы держать своё население в страхе.

«Украина медленно, но верно идёт к развалу страны. Люди по инерции и за счёт российских денег и газа живут. Поэтому от бессилия они обстреливают Донбасс, а войскам республик приходится отбиваться», — поделился своим мнением Кущ Б.

Некоторые комментаторы заявили, что ополченцы должны использовать любое оружие, чтобы прекратить попытки ВСУ уничтожать граждан республик.

«Из незапрещенного минскими договоренностями вооружения». Какие к чёрту договоренности?! Мешайте их с дерьмом! Они убивают мирных жителей. Их жалеть не надо», — указал Vlad L.

ИА Красная Весна Ополченец ДНР

Часть людей оказались крайне рады тому, что войска ДНР получили право уничтожать особо наглые огневые точки противника. Люди призвали руководство республики не щадить врага — и, если что, Россия поможет.

«Наконец-то начали достойно отвечать, а не ныть и стонать от потерь. Не нужно выполнять никаких Минских договоров, которые нацисты с той стороны никогда и не выполняли. Не выполняют и не будут выполнять. Не слушайте всяких прозападных либералов из России. Воюйте, как и положено русским воинам, и Россия вынуждена будет вас поддержать», — отметил Александр Н.

Ряд пользователей указывают на то, что украинские войска понимают только язык силы. Чтобы они перестали стрелять в сторону республики, Донецку необходимо с не меньшим усилием стрелять в сторону Украины.

«Фашисты другого языка не понимают. Тут вопрос уже жизни и смерти. Поэтому, если мирное население Донбасса оказывается под угрозой, войска ДНР и ЛНР обязаны защитить своих людей любыми способами, без оглядки на чужое мнение», — написал Ботаник С.

ИА Красная Весна Передача тел солдат ВСУ. ДНР

Отдельные комментаторы напомнили, что мирное население на территории Донбасса страдает только от обстрелов ВСУ, в то время как на территории, подконтрольной Украине, гибнут лишь военные.

«Люди гибнут только в якобы оккупированных Россией районах Донецка и Луганска. На территории под контролем Украины почему-то мирное население не погибает. Как так?» — задаётся вопросом Natalya V.

Напомним, 27 июня пресс-служба Народной милиции Донецкой Народной Республики заявила журналистам, что ополченцы подавили огневые точки украинских силовиков, которые обстреливали Горловку.