Информация о том, что главу фракции КПРФ в Мосгордуме депутата Николая Зубрилина и ещё девять человек задержали в сквере Москвы, где проходило собрание противников обязательной вакцинации, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 28 июня в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Несогласные

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«Пусть потрудятся в красной зоне на пользу своим гражданам, которые не успели привиться и попали в реанимацию», — предлагает Луиза П.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что полиция поступила правильно и нужно жёстко карать несогласных с вакцинацией граждан.

«Правильно сделали. У этих людей, наверное, есть запасные родители и дети. Это, конечно, их право, но мне хочется уберечь себя и моих близких от идиотов», — пишет Елена Г.

Другие заявили об обратном. Каждый человек не только имеет право отказаться от вакцинации, но и свободно выражать своё мнение по данному поводу.

«Привитые становятся крайне агрессивными, хотя вроде обезопасили себя и должны быть счастливы! Истерия вокруг коронавируса набирает обороты», — заметила Маргарита Л.

Часть людей считает, что лишь активная гражданская позиция большинства населения позволит ему добиться учёта их интересов. Без воли большого количества людей власти никогда не станут удовлетворять их требования.

Дарья Антонова ИА REGNUM ОМОН и полиция

«Никто наши права не защитит. Спасение утопающих, как говорится, дело рук самих утопающих. И пока сообщают о задержанных протестующих, а не об опрокинутых заслонах и выброшенных из кабинетов чинушах, никаких прав у народа не появится», — считает Wadim W.

Ряд пользователей указывают на то, что население Российской Федерации стремительно поляризуется. Якобы добровольная вакцинная внесла раскол в некогда монолитное общество нашей страны.

«Привитых возмущают не привитые. И наоборот. А голодные вас не огорчают? А пересытые чиновники вас не возмущают? Каждый волен сам выбирать то, что ему необходимо, притом добровольно, а не принудительно. Нас уже разделили на белых и чёрных, на привитых и нет», — указал Александр К.

Отдельные комментаторы убеждены, что руководство страны почувствовало своё всесилие на фоне безволия большинства граждан России. Таким образом, вслед за принудительной вакцинацией могут последовать ещё большие ущемления прав и свобод людей.

«Любопытненько. А какие следующие медицинские вмешательства после вакцинации будут принудительными? За отказ от чего будет скручивать полиция? Принудительное изъятие органов для более нуждающихся и более достойных? Нужное подставить. Принудительные аборты у тех, кто не имеет отдельной квартиры и дохода в 50 тыс. Принудительное лечение больных какими болезнями? Здесь перечень, я думаю, составят какой-нибудь Собянин с Раковой. Что ещё выдумают «спасители»?» — задаётся вопросами Вера Щ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

Напомним, 26 июня пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов заявил РИА Новости о том, что главу партии в МГД депутата Николая Зубрилина и ещё девять человек задержали в сквере Москвы, где проходило собрание противников обязательной вакцинации.