Материал агентства BBC со ссылкой на обнаруженные на автобусной остановке в Великобритании секретные документы министерства обороны Великобритании, в которых обсуждался альтернативный путь для эсминца Defender, но британские военные предположили, что Россия расценит это как испуг, вызвал обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 28 июня в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Лондон. Великобритания

«Этот документ нашли не на остановке. Так работают спецслужбы или те, кто сливает информацию или дэзу. А историю про остановку специально выдумали, чтобы придать случайности данному событию», — считает Андрей В.

Некоторые пользователи оказались искренне удивлены столь необычному месту, в котором британские граждане умудрились обнаружить секретные документы министерства обороны Великобритании.

«Это нынче так готовят секретные документы к публикации? Оставляют их на остановке без присмотра, чтобы кто-нибудь подобрал?» — задаётся вопросом Яна И.

Часть граждан считают, что обнаружение секретных документов на остановке было совершенно неслучайным. Люди убеждены, что такая удивительная находка служит для оправдания того, почему британские военные провалили провокацию в Чёрном море.

«Такие «находки» случайными не бывают. Вброс был сделан специально, чтобы оправдать эту провокацию в глазах рядовых англичан. Мол, видите, у нас не было выхода, чтобы не прослыть трусами», — предполагает Виктор Я.

Royal Navy Эскадренный миноносец «Дефендер»

Ряд пользователей указывают на то, что слишком часто в Великобритании чиновники стали забывать секретные документы на остановках и в поездах. Граждане уверены, что британские власти попросту отрабатывают ходовую схему по сливу необходимой информации в СМИ.

«Ну, бывает. У них же министры, в том числе и министры обороны, ездят на работу и обратно на автобусах. Вот и министр бедный, склерозом страдает, наверно, случайно забыл на остановке. А премьер-министр Борис Джонсон, чтобы нигде ничего не оставлять, ездит на работу с рюкзаком на спине на велике», — отметил Раджаб Д.

Отдельные комментаторы отметили, что секретность вокруг британского эсминца, который всего лишь прибыл в Чёрное море, чтобы провести совместные с Украиной военные учения, заставляет задуматься о том, что его поход в чужие воды имел куда более интересные цели.

«Мирный» проход вооружённого до зубов эсминца в наших территориальных водах, да ещё и засекретили. Это к чему, к дружбе или к войне? Что-то мне это 41-й год напоминает», — указал Борис С.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что британские средства массовой информации участвуют в пропаганде против Российской Федерации и пытаются всячески оправдать своих военных, несмотря даже на очевидную провокацию с их стороны.

(сс) Suicasmo BBC Лондон

«ВВС — это орган политической пропаганды и дезинформации. Если печатают, значит, либо нас пытаются запутать, либо своих читателей за нос водят. Учения НАТО только начинаются. А это значит, что скоро всё повторится. «Палка на медведя» будет применена ещё раз. Но только «исполнять» будет уже другой корабль, другой страны блока НАТО», — поделился своим мнением Аркадий А.

Напомним, 27 июня BBC опубликовало материал со ссылкой на источник о том, что на автобусной остановке в Великобритании обнаружили секретные документы министерства обороны Великобритании, в которых обсуждался альтернативный путь для эсминца Defender, но британские военные предположили, что Россия расценит это как испуг.