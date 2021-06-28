Заявление представителей бюро кредитных историй «Эквифакс» о том, что граждане России стали чаще отказываться от оформления ипотеки на фоне роста ставок по ней: число выданных кредитов за май 2021 года снизилось на 27% по сравнению с апрелем, а объём — на 28,2%, — вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 28 июня в социальной сети «ВКонтакте».

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"В социалистическом СССР за время правления Л. И. Брежнева бесплатные квартиры получили 164 миллиона человек, а сейчас, при капитализме, в Российской Федерации нужно влезать в многолетнюю кабалу — ипотеку. Вот и почувствуйте разницу», — пишет Pom P.

Многие пользователи принялись гадать, по какой причине на ипотечном рынке сложилась такая ситуация.

«Интересно, а какая себестоимость квартиры? Сколько стоит материал и работа? Почему цены такие долбанутые? Рост цен в России — это сверхжадность чиновников, а также строительных компаний», — считает Максим Р.

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Некоторые комментаторы пришли к выводу, что на снижение объёма ипотечных займов мог повлиять рост цен на недвижимость, а также неблагоприятная обстановка на рынке труда.

«Потому что цены на жилье стали выше, а с работой в этом время наблюдается напряжённая ситуация», — вынесла предположение Татьяна Ж.

Часть людей считает, что людям попросту не хочется платить огромные суммы за жильё ненадлежащего качества. Люди убеждены, что российские жилые дома не стоят своих денег.

«Ещё бы, с таким неадекватными ценами платежи баснословные, да и было бы за что платить. Жильё у нас в стране строится крайне низкого уровня, омерзительные высотки никому не нужны, кроме тех, кто хочет нажиться на них», — указал Дмитрий Е.

Ряд пользователей указывает на то, что реальные цены на жильё являются не единственным фактором для отказа от ипотеки. Граждане убеждены, что процентная ставка за ипотечный заём также значительно завышена.

«Потому что ипотека не для людей у нас. Квартиры стоят необоснованно дорого. Переплата такая, что на ещё бы одну квартиру хватило», — поделился своим мнением Владимир К.

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Отдельные комментаторы отметили, что банки сами виноваты в сложившейся ситуации, потому что стали чаще отказывать гражданам в ипотеке, потому что неблагоприятная экономическая обстановка в стране напрямую сказывается на доходах российского народа.

«Кому нужна ипотека? По большей части люди её взять не могут, потому что нет денег на первоначальный взнос, да и зарплата белая должна быть большая. Берут в основном те, у кого уже есть квартира, а ипотечную сдают в наём. В результате с денег от сдачи они платят за ипотеку», — отметил Сергей П.

Напомним, 27 июня представители бюро кредитных историй «Эквифакс» заявили РИА Новости, что граждане России стали чаще отказываться от оформления ипотеки на фоне роста ставок по ней. Число выданных кредитов за май 2021 года снизилось на 27% по сравнению с апрелем, а объём — на 28,2%.