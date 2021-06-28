Решение президента России Владимира Путина поручить правительству до 15 июля организовать вакцинацию иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Россию на работу, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 28 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

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"Вообще-то, граждане другого государства должны платить за прививку. Пишут, что она приличных денег стоит для иностранцев», — отмечает Виктор Х.

Многие пользователи считают, что вакцинировать мигрантов необходимо не только в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, но и для отсева сознательных иностранных граждан от опасных элементов.

«Мое личное мнение, что мигрантов надо вакцинировать в обязательном и бесплатном порядке. И да, обычным спутником, не лайтом. Почему? Потому что мигранты ходят и нас всех заражают, это хороший способ оставить в нашей стране наиболее умных, интеллигентных, образованных и талантливых мигрантов, которые легче ассимилируются в нашем обществе, чем упоротые религиозные фанатики, а также потому, что сейчас на рынке дефицит труда, рабочих рук не хватает», — написал Сергей К.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Мигранты

Некоторые комментаторы предположили, что теперь в Россию устремится огромное количество мигрантов за бесплатной прививкой. Люди опасаются, что коренных жителей заменят иностранные граждане на их рабочих местах.

«Ну да, сейчас их быстрее всех вакцинируют и устроят на работу вместо тех, кто не хочет прививаться. Всё, судя по всему, идёт именно к этому», — предполагает Тамара И.

Часть людей отметили, что вакцинаторы могут встретиться с рядом сложностей относительно того, каким образом должны будут прививаться мигранты.

«И как это будет происходить? На стройке ФМС будет отлавливать? Или в МВД, в очереди? Забавно, конечно. У них же достаточно времени свободного и желания такими вещами заниматься», — пишет Сергей Т.

Ряд пользователей заявляют, что таким образом российские власти намереваются подбить статистику по вакцинации, разбавив количество привитых коренных жителей частью иностранной рабочей силы.

«Ну, всё. Теперь точно план выполнят по уколам. Почему, если вакцина такая классная и после неё можно заболеть только в лёгкой форме, врачи до сих пор ходят в противочумных костюмах?» — задаётся вопросом Сергей Я.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Отдельные комментаторы считают, что ничего дурного в этом решении нет и мигранты должны ходить по улицам российских городов привитыми, точно так же, как и граждане России.

«Ну, а что тут такого? Трудовые мигранты составляют приличный процент жителей Российской Федерации. Конечно, их тоже надо прививать. Не понимаю возражений. Типа за наш счёт? Ну, а потом будем все дружно лечиться, только отдадим при этом ещё больше», — указала Диана З.

Напомним, 27 июня на сайте Кремля появилась информация о том, что президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июля организовать вакцинацию иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Россию на работу.