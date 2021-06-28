Проект реализуется совместно с Фондом Александра Печерского.

Дулаг 142

По материалам из открытых источников.

Самый крупный лагерь на территории Брянской области в годы оккупации находился в посёлке Урицкий на территории ремонтной базы № 6. Долгие годы на этом месте распологался 85-й ремонтный завод в Володарском районе Брянска. Первоначально лагерь предназначался для пленных военнослужащих Красной армии и носил официальное название Dulag 142. Начиная с марта 1942 года сюда стали сгонять мирных жителей из прилегающих к Брянску сёл и деревень. Одновременно в лагере размещалось до 80 тысяч человек. Dulag 142 служил сборно-пересыльным пунктом, откуда трудоспособное население угоняли на принудительные работы в Германию. Военнопленных содержали в производственных корпусах базы, гражданское население — в десяти бараках, обустроенных в бывших складских помещениях. В каждом бараке размещалось по 1200—1500 человек. На взрослого человека в день выдавался литр баланды и 200 граммов хлеба, детям — половину этой нормы.

Голод, холод, отсутствие медицинской помощи становились причиной высокой смертности. Ежедневно из бараков вывозили по 100−150 умерших. Их места занимали новые узники. Всего, по данным акта о злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими оккупантами на территории Брянской области, за период существования 142-го лагеря в нём погибло 40 тысяч человек.

Дулаг 142

Сохранившиеся здания лагеря (около двух десятков) имеют несомненное региональное и федеральное значение — это единственный сохранившийся на территории РФ аутентичный комплекс зданий нацистского лагеря. Хочется надеяться, что он будет сохранен и на его месте будет создан полноценный мемориал.

Брянские «рвы смерти»

Ещё один лагерь для военнопленных располагался в Брянске на левой стороне оврага Верхний Судок, на территории, примыкающей к старому аэропорту. Здесь содержалось около пяти тысяч человек. Ежедневно умирало от 50 до 200 человек. Тела расстрелянных и умерших от истощения и болезней оккупанты сбрасывали в овраг. После освобождения города на территории бывшего лагеря было обнаружено семь ям, в которых находилось 1510 трупов. Жители военного Брянска называли их «рвами смерти». Подобные страшные находки обнаруживали здесь ещё не единожды.

Дулаг 142

В печально известные овраги в урочище «Лесные сараи» свозили тела казнённых в брянской тюрьме. Её здание по улице Советской немецко-фашистские захватчики превратили в место пыток и казней. Первыми жертвами стали захваченные в плен курсанты школ младших лейтенантов. Все 50 человек были расстреляны фашистами во дворе тюрьмы. Во время отступления в сентябре 1943 года палачи казнили всех заключённых тюрьмы. Тела свыше 500 человек были зарыты в канаве и залиты нечистотами из канализации. На месте жилого квартала «Больничный городок», расположенного в Фокинском районе Брянска, в годы оккупации находился лагерь для военнопленных «Майзе». В районе «Пробного поля» напротив «Больничного городка» сразу после освобождения города были вскрыты захоронения жертв оккупации. Всего в 14 ямах обнаружили 7500 тел стариков, женщин и детей. При их осмотре установили факты дикой расправы над мирным населением.

«Бабьи Яры» на Брянщине

Судьба еврейского населения Брянского края оказалась такой же трагичной, как и судьбы соплеменников на других захваченных фашистами территориях. В первые же дни оккупации было создано 10 еврейских гетто. Их узниками стали свыше 11 тысяч человек, обречённых на физическое уничтожение. Самое крупное гетто появилось в октябре 1941 года в Клинцах по распоряжению коменданта города Унтерцахта и бургомистра Шефановского. Оно располагалось на территории Банного посёлка, куда согнали 3000 человек — всех евреев города. В декабре 1941 года фашисты учинили над узниками жестокую расправу. Взрослых расстреливали, а детей выстраивали на краю рва и били прикладами винтовок по голове. Грудных детей убивали, ударив головой о дерево, и бросали в яму. Заключённые новозыбковского гетто были расстреляны и захоронены в Карховском лесу в январе 1942 года. После освобождения города комиссией по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков было обнаружено семь ям с телами 2860 человек.

Дулаг 142

Еврейские гетто были созданы в Злынке, Карачеве, Клетне, Мглине, Почепе, Стародубе, Сураже, Унече. Из всех заключённых практически никому не удалось выйти оттуда живыми. Перечисленные факты — это лишь малая толика того ужаса и горя, что принесла на Брянщину война. Но знать о них важно, особенно молодым людям.