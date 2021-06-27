В последние годы Соединенные Штаты выражают растущую озабоченность по поводу подъема Китая, и прежде всего роли Пекина в стремлении играть большую роль на рынках, где ранее доминировали США. Особенно это касается стратегической инфраструктуры. Сюда входят аэропорты, дороги, железнодорожные сети, опреснительные установки, насосные и электростанции, и израильские порты в том числе.

Иоганн Генрих Фюссли. Одиссей перед Сциллой и Харибдой (фрагмент). 1794-1796

Напряженность США в отношениях с Китаем нарастает по многим направлениям: из-за споров на море в Азии, гнева Китая по поводу отношений США с Тайванем, а также споров относительно происхождения пандемии и урегулирования кризиса COVID-19. Президент Джо Байден стремится продолжить наследие эпохи Трампа в том, что касается давления на Народную Республику, но Пекин не собирается расслабляться и мириться с таким поведением. Это означает, что Ближний Восток и Израиль окажутся в центре перетягивания каната между Пекином и Вашингтоном.

Цитата из д∕ф «Человек на канате». Реж. Джеймс Марш. 2008. Великобритания Неустойчивое положение

На этой неделе сообщалось, что Израиль занял новую позицию по своему отношению к Китаю и насильственному заключению в тюрьму представителей уйгурского меньшинства, подписавшись под осуждением, вынесенным на 47-й сессии Совета ООН по правам человека (мероприятие прошло во вторник, 22 июня). При поддержке Канады Израиль решил присоединиться к требованиям Вашингтона, тем более что Израиль и США вместе голосуют по другим вопросам ООН, например, по Кубе. Сдвиг в политике важен, потому что Китай является крупным и важным торговым партнером Израиля, а Иерусалим в последние годы всё активнее развивает свои связи с ним. Однако при этом Пекин резко критиковал недавнюю войну Израиля с ХАМАС и становится всё ближе к Ирану. Это означает, что еврейское государство может оказаться в центре еще большей напряженности между Америкой и Китаем.

Упомянутое выше голосование изменило отношение Иерусалима к Пекину с дипломатической точки зрения. Соответствующее решение было принято министром иностранных дел Яиром Лапидом по согласованию с премьер-министром Нафтали Беннетом. Еще в 2019 году Вашингтон усилил давление на Иерусалим в связи с тем, что многие считали, будто Израиль пытается сидеть на двух стульях: быть ключевым союзником США и одновременно продавать Китаю активы, которые могут потревожить США. Многое из этого явно не учитывало отдаленные перспективы — но не потому, что Израиль пытался оставить американцев, а просто потому, что Израиль предпочитает быстрые выгоды.

В билле 2019 года о крупных расходах в США, в рамках закона о разрешении на национальную оборону, говорилось: «Сенат считает, что Соединенные Штаты заинтересованы в будущем передовом присутствии военно-морских судов Соединенных Штатов в порту Хайфы в Израиле, но испытывает серьезные опасения по поводу безопасности в отношении договоров аренды порта Хайфа на дату вступления в силу настоящего закона; и должен призвать правительство Израиля рассмотреть последствия для безопасности иностранных инвестиций в Израиль».

(сс) ChrisO Политическая карта

США продолжали предупреждать Израиль о порте Хайфа и потребовали проведения инспекций. По имеющимся данным, Израиль отклонил эти запросы. Между тем США стремятся противостоять Китаю и в других регионах, например в Африке, — как говорит Институт мира США, американская политика нацелена на китайское присутствие во всем мире.

Это должно быть предупреждением для Израиля, который должен дать понять, что является союзником США. С другой стороны, когда у США есть четкие требования к Израилю или другим региональным партнерам, таким как страны Персидского залива, Вашингтону необходимо четко обозначить «красные линии» в отношении Китая. Если есть инфраструктурные проекты, которые беспокоят США, то должен быть и ответ на вопрос, как Израиль может продолжить эти проекты с кем-то другим.

Китай — это стремительно развивающаяся мировая экономика, обладающая большим опытом во многих областях, и Китай жаждет израильских технологий. Во многом это может привести к позитивным отношениям с Пекином, которые не попадут в центр внимания США. Но есть и другие области, такие как аэрокосмические или оборонные компании или стратегические порты, которые будут иметь значение, и руководству Израиля необходимо следить за этими проблемами, а не допускать наивных просчетов при борьбе США и Китая.