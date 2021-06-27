Россию захлестнул подростковый челлендж #колпачки из TikTok. Автомобилисты из разных городов страны изливают в интернете ярость, обнаруживая отсутствие на колёсах сущей мелочи — колпачков, которые на свой страх и риск скручивают с ниппелей школьники 10−14 лет ради хайпа и лайков в популярной социальной сети. Пострадавшие от варварского нашествия тиктокеров делятся в сети опытом борьбы с мелким воровством, предлагая ломать юным хулиганам руки-ноги с призывом «даёшь детские тюрьмы». Полицейские в свою очередь выпускают памятки для родителей воришек.

Мосин А. Хулигана — к ответу! 1958

Суть нового челленджа — добыть как можно больше колпачков с ниппелей, желательно оригинальных, металлических, с логотипом производителя, и поделиться трофеями на своей странице в сети TikTok под хэштегом #колпачки. Инструкции по «скруту» колпачков прилагаются. Сама процедура не составляет труда и сложности. Особая доблесть — попасться во время «скрута» на глаза владельцу автомобиля и успешно сбежать.

Цитата из видео на YouTube Колпачки ТикТокера

Подростков из регионов Уральского федерального округа сия забава не миновала. Всплеск «скрута» наблюдается с 20 июня и волна преступного челленджа пока на подъёме. Автомобилисты реагируют негативно, называя тиктокеров «поколением ведомых придурков». Но из-за копеечной цены колпачков в полицию никто из разъярённых водителей не торопится, а выкладывают записи с видеорегистраторов и наружных камер слежения, чтобы родители узнали своих чад и отреагировали соответственно. Некоторым водителям удаётся поймать тиктокеров, и те рыдают на камеру, вытирая сопли с обещанием не скручивать колпачки.

«У меня сегодня на парковке возле дома сняли колпачки и повредили датчик давления в шинах стоимостью 8 тысяч рублей. Есть видео», — пишет автор поста в паблике «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

"Пишите заявление в полицию. Родители возместят, и пусть этих тиктокеров «оттиктокают» хорошенько», — летит совет пострадавшему.

Много ругательных слов написано «ВКонтакте» о воспитании участников «скрута». Автомобилисты напоминают, что «всегда же по нарастающей идёт: сегодня колпачок скрутил, завтра — зеркало или «дворники», а послезавтра тачку угонят».

Но пока, видимо, проще виртуально грозить с дивана «руки-ноги оторвать», также звучат предложения снизить возраст административной и уголовной ответственности, ибо «пора открывать детские тюрьмы».

«Надо бы TikTok этот на территории России запретить. Это рассадник дегенератства. Им ведь придумали специальные дома. Осталось буквально скрутить это скопище дебилов, обнести их дома колючкой, и пусть там тиктокают друг друга, без трансляций в мир нормальных людей. Пусть оставят в покое наших детей», — считает участница паблика «ЧП Тюмень».

Цитата из видео на YouTube Подростки снимают Колпачки с ниппеля автомобиля

Однако радикальные меры находят отпор у сторонников движения #онижедети.

«За колпачок готовы детей калечить… Дорогой автомобиль — это предмет роскоши, а не причина инфаркта, слёз и финансовых трудностей. Позор вам. С таким отношением к детям надо ещё сильнее гайки закрутить», — упрекает «озверевших» пользователей участница паблика «Ишим пере Подслушано».

Здесь же звучит обращение к родителям тиктокеров быть внимательнее к детям, ведь колпачки тащатся домой, фотографируются в выгодных ракурсах не на улице. «Проверяйте шкафы, карманы, телефоны своих детей! Доверяй ребёнку, но и проверяй», — пишет комментатор.

А продавец магазина автозапчастей сообщил о попытке сбыта колпачков начинающими «звёздами» TikTok в его смену.

«Пришли пацанята с мешком колпачков. Я их шуганул. Они сбежали. Жалею, что не достал телефон и не записал эти наглые мордашки», — пишет торговец.

Пользователи делятся скриншотами коллекций колпачков, которые выставлены на платформах объявлений «Авито» и «Юла». Фирменные, от дорогих иномарок, предлагаются по цене от 400 до 700 рублей. И здесь «скрут» уже не просто челлендж, и можно говорить об уголовной ответственности. «Видно ведь, что в продаже ворованное. Звоните, назначайте встречу и за шкирку тащите в полицию этих мелких недоумков», — предлагают возмущённые водители.

В Челябинской области за участников «скрута» взялись полицейские. Так, 23 июня в ходе оперативно-профилактического мероприятия правоохранителями были задержаны двое подростков 2009 года рождения, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Подростки доставлены в отдел полиции и переданы законным представителям, в настоящее время решается вопрос о постановке на профилактический учёт.

Капитан полиции Зоя Корнева просит челябинцев провести беседы с детьми о «скруте», разъяснить чадам, что за «невинную шалость» может последовать вполне реальное наказание.

«Подростки от 16 лет могут быть наказаны в рамках статьи 7.27 КоАП о мелком хищении. При этом за подобный поступок, совершенный подростком до 16 лет, устанавливают его родителей или опекунов и их могут привлечь за ненадлежащее воспитание ребенка по статье 5.35 КоАП», — сообщает представитель полиции.

Участковый в гостях у хулигана, 1970-е

В УМВД России по ХМАО, комментируя массовые «скруты» колпачков в Нижневартовске и Сургуте, действия тиктокеров квалифицировали ещё и как мелкое хулиганство.

Меж тем, как отмечают в сети взрослые и совершеннолетние автомобилисты, новый челлендж не является уникальным явлением, а лишь жалкой копией рисковых забав мальчишек из «лихих 90-х», когда скручивались эмблемы с «мерсов» и «крузаков».

"Я помню, как мы с пацанами в середине девяностых эмблемы с иномарок отколупывали. Вот это был настоящий челлендж. Иномарки почти все были у братвы. Там если поймают, то мало уже никогда не покажется», — пишет участник паблика «Интересный Курган».

И, как вариант, почтенной публике из социальных сетей предлагается набраться терпения и дождаться нового челленджа. Кто знает, каким он будет? Может, «звезда» TikTok Даня Милохин предложит старушек через дорогу переводить или свалки несанкционированные ликвидировать, или цветы сажать возле домов. Как говорится, поигрались, ребята, и будет. Пора мир делать лучше.