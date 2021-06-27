«Если большинство стран Евросоюза не поддержит инициативу Германии и Франции о фактической нормализации отношений с Россией и проведении совместного саммита, что хорошего и радостного в этом для Грузии?! Войны вам недостает?! А без Франции и Германии Евросоюз представляет из себя какую-либо силу?! И кто?! Провокатор Польша? Или притаившиеся за ее спиной подобно шакалам прибалтийские игроки? Или кто еще? Смешно! Запомните мои слова. Я никуда не бегу и активности не сокращаю. Рано или поздно умственная гангрена грузин прорвется, а если не прорвется, вы увидите, что нас ждет! То, что делает Евросоюз, это уже неразумно!» — пост такого содержания опубликовал на своей странице в соцсети Facebook грузинский эксперт Д.Г. Его возмущение обращено к тем грузинским пользователям соцсетей и политикам, которых обрадовал возможный отказ ЕС от нормализации отношений с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

«Чем устраивает война этих обезумевших грузин, чему они радуются? Ничего не понимаю! Думают, что русские проиграют, а мы будем праздновать, и Иверия воссияет?» — отметил автор поста, добавив, что исход войны, если она случится, для Грузии никакого значения иметь не будет, потому что «грузины сами покончат со своей страной».

President.gov.ge Грузинские солдаты

Большинство пользователей, прочитавших этот пост, согласилось с оценками автора.

«Согласна, очень осмысленное заключение!» — написала И.А.

«Почему? Что за проблема победить русских, когда у нас такие парни-патриоты. Как увидят русские танки, так выстраиваются в 10-километровую очередь у азербайджанской границы», — саркастично припомнила грузинским «патриотам», предвкушающим скорую войну между ЕС и Россией, события августа 2008 года пользователь Т.Т.

«Не дай Бог, чтобы дело дошло до глобального противостояния, иначе англосаксы очень скоро поймут, «где раки зимуют и кто в доме хозяин!». Правда, российская экономика в пятнадцать раз меньше евро-американской экономики, но войну, особенно современную, выигрывает не экономика, а суперсовременное вооружение, в чем русские опередили всех как минимум на 30−40 лет! Так что провокаций я бы не советовал!.. Немцы и французы на собственном опыте прекрасно знают, что русские в таком деле шутить не любят! И где гарантия того, что роль такого провокатора не присвоят Грузии?» — поддержал тревогу предыдущих пользователей А.И.

TopNika Грузин

«Да кто нас спросит о чем-то, визжащих, как тринадцатый поросенок?!» — добавил И.С.

«Да не должны мы ждать, когда нас о чем-то спросят. Мы сами должны принять правильное решение и действовать соответственно. А если ума не хватает, то хотя бы инстинктивно объединимся для спасения жизни», — предложил пользователь Б.Г.

Были и несогласные с оценками и прогнозами автора поста.

«Война — это российский механизм запугивания», — высказался пользователь Г.Б.Б.

«Войну в регионе никто не допустит. Война на Кавказе, в Грузии исключена», — добавил свои предположения пользователь Г.Д.

Тема дальнейшего обострения отношений между ЕС и Россией оказалась интересной и достаточно болезненной, судя по оценкам и реакциям, для более 270 грузинских пользователей соцсетей, которые следят за публикациями Д.Г. 92 пользователя поделились публикацией эксперта на своих страницах.