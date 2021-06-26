Заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что лидеры ЕС приняли решение о продлении антироссийских экономических санкций, отметив, что «Москва должна выполнить свою часть Минских соглашений», вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 26 июня в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Европейский союз

«А как же санкции против Украины, за то, что она не выполнила ни одного пункта соглашений? Забыли, наверное» — пишет Lidia K.

Многие пользователи оказались возмущены подобным заявлением со стороны европейского чиновника. Люди предлагают ему перечитать текст Минских соглашений, чтобы лично убедиться в том, что Россия не имеет отношения ни к единому пункту данного документа.

«Надо разместить Минские соглашения на всемирное обозрение на официальных сайтах Франции, Германии, России и Украины. И всем миром прочитаем этот документ! А потом обсудим, кто и что должен сделать!» — поделилась своим мнением Татьяна Т.

Некоторые комментаторы считают, что глава Евросовета прикрывает своим заявлением желание напакостить России, потому что так ему велит хозяин из-за океана, у которого с Россией есть личные счёты.

«Хотелось бы узнать у этого сказочника Шарля «Перро», где записаны в Минских соглашениях обязательства России? И в чём они выражаются? Только в том, что Россия никак не даёт покоя этим неугомонным лицемерам», — считает Владимир А.

No 10 Downing Street Борис Джонсон и Шарль Мишель

Часть людей указывает на то, что Европа, по сути, сходит с ума, когда пытается переврать ясный и понятный документ, согласно которому выполнять требования должна Украина, а не Российская Федерация.

«Наглость и безумие западного инфернального сообщества не имеет дна. Это же как надо извратить здравый смысл, чтобы обвинять Россию в невыполнении того, чего она не обязывалась выполнять», — написал Алексей Л.

Ряд пользователей пришёл к выводу, что российской стороне пора полностью прекратить любой контакт с Евросоюзом, потому что европейские политики больше не могут разговаривать на человеческом языке, а занимаются лишь тем, что рычат в сторону Кремля.

«И после всего этого наш президент ещё хочет со всеми этими наглыми мордами диалог выстраивать. Плюнуть в их сторону пора и разговаривать с теми, кто хотя бы имеет честь и достоинство называть вещи своими именами», — написал Олег К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Нашлись и те, кто считает, что от Минских соглашений пора отказываться и заключать новый договор, от которого ни Украина, ни Европа отвертеться больше не смогут.

«Предлагаю России начать выполнять свою часть «Минска-2»! Вводятся войска РФ в Донбасс и в Киев. Принимается закон об особом статусе, под дулами автоматов. Разоружаются все нацбаты, иностранные наёмники арестовываются, в случае доказательства непричастности к преступлениям выдворяются. Проводятся выборы. Граница передаётся новому министру обороны», — предлагает Von S.

Напомним, 25 июня глава Евросовета Шарль Мишель заявил в Twitter, что лидеры ЕС приняли решение о продлении антироссийских экономических санкций, отметив, что «Москва должна выполнить свою часть Минских соглашений».