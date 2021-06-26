Информация фармрегулятора FDA о расширении сопроводительной документации вакцин Pfizer и Moderna, согласно которой к ним добавили предупреждения о редком побочном эффекте в виде миокардита или перикардита, вызвала обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 26 июня в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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«Ну, спасибо, обрадовали! Я сегодня уже как месяц полностью этим препаратом привита. Надеюсь, что меня такие последствия обойдут стороной», — написала Alla M.

Многие пользователи были неприятно удивлены тем, что вакцина Pfizer и Moderna обладают ещё одним побочным эффектом, который может стоить кому-то жизни.

«Класс! Задним числом добавили, но при этом вакцинация осталась для многих обязательной. И ничего личного, просто бизнес», — отметила Ксения С.

Некоторые комментаторы призвали людей не сгущать краски и напомнили, что у большинства препаратов имеются противопоказания, которые необходимо всегда учитывать, иначе трагедии естественным образом не миновать.

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«А назовите лекарство или препарат, в котором нет побочных эффектов. Все подобные инъекции сопряжены с определённостью возможностью получить какой-нибудь побочный эффект», — считает Olga P.

Часть людей отмечает, что и в других западных вакцинах имеются особенности, которые могут привести к нанесению серьёзного вреда здоровью привившихся граждан.

«А Джонсон и Джонсон? Там тоже тромбоз возможен и эта вакцина рассчитана на людей с ограниченными возможностями», — напомнила Арина Д.

Ряд пользователей указал, что честность производителей вакцин перед населением можно смело похвалить. Граждане считают, что информации о серьёзных негативных побочных эффектах от российской вакцины в свободном доступе практически нет, что является неправильным.

(сс) Airman 1st Class Anna Nolte Post-production Zacharie Grossen Вакцина от коронавируса Moderna

«Тут отчасти можно порадоваться за жителей на Западе. Им хотя бы говорят о том, что вакцина может стать причиной возникновения непредвиденных неприятностей. В России же такое ощущение, что не прививку изобрели, а зелье бессмертия. Людям голову компостируют, хотя стоило бы разговаривать с населением более честно», — считает Евгений Ч.

Нашлись и те, кто отметил, что истина познаётся в сравнении. Так, российская вакцина действительно стала одной из самых безопасных, а западные аналоги зачастую оказываются причиной смерти людей.

«Спутником привиты миллионы человек в десятках стран мира. В той же Венгрии, европейской стране, открыто обнародовали статистику, согласно которой у «Спутника V» меньше всего побочек, в отличие от пары других используемых венграми вакцин», — написать Ivan V.

Напомним, 26 июня фармрегулятор FDA сообщил о расширении сопроводительной документации вакцин Pfizer и Moderna. Отныне к ним добавили предупреждения о редком побочном эффекте в виде миокардита или перикардита.