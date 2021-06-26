Решение суда в Миннеаполисе приговорить бывшего полицейского Дерека Шовина к 22,5 года заключения за смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания стало причиной возникновения множества комментариев со стороны интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 26 июня в социальной сети «ВКонтакте».

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"Серьёзно?! 22 года за выполнение своего долга?! Притом, что уже доказан факт, что смерть этого преступника произошла по иной причине!» — возмущается Дмитрий В.

Многие пользователи оказались шокированы приговором в отношении американского полицейского. Граждане убеждены, что Шовин не заслужил столь сурового наказания.

«Вот так выглядит демократия вкупе с толерантностью. Полностью политизированный процесс. Мужика жаль. За свою работу получить 22 года тюрьмы никому не пожелаешь», — отметила Галина К.

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Некоторые комментаторы предположили, что теперь в США может случиться массовый отток кадров из правоохранительных органов. Полицейские не будут осуществлять свою непосредственную работу под угрозой попасть в тюрьму.

«Ну, сейчас американские полицейские будут массово увольняться. Кому охота тянуть срок за свои прямые обязанности? Столько лет творили произвол, а тут по рукам начали бить. Разбегутся, как крысы по району», — считает Людмила Д.

Часть людей считает, что приговор оказался излишне строгим. Тем не менее граждане убеждены, что Шовин должен был понести наказание за смерть человека, которого он задерживал.

«Ну, может, срок, конечно, избыточный, но так не должно быть, чтобы задержанный умирал под коленом полицейского. Осудить этого Шовина было нужно, но не так жёстко», — написал Олег Е.

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Ряд пользователей пришёл к выводу, что законодательство в США претерпевает сильные изменения, согласно которым отныне чернокожее население будет иметь юридическое преимущество перед другими.

«Демонстрация своего бессилия. Всем же и так понятно, что это показательное жертвоприношение. Маргинальные слои в США добились теперь того, что Уголовный кодекс поделился для белых и чёрных. Причём последним позволено теперь намного больше!» — указал Артур Д.

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Нашлись и те, кто пророчит США полный крах, потому что данный приговор создаст крупнейший конфликт внутри американской нации.

«Лично для меня очевидно. Америка всё. Этот приговор, по сути, является одним из актов по демонтажу Соединённых Штатов Америки как государства, каким мы его знали. Уж не знаю, сошли они с ума или их сливают, но факт есть факт», — поделился своим мнением Деко П.

Напомним, 25 июня стало известно, что суд в Миннеаполисе приговорил бывшего полицейского Дерека Шовина к 22,5 года заключения за смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.