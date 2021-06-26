Традиционный праздник выпускников городских школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, на который, как рассказывают очевидцы, пришло множество людей, не соблюдавших социальную дистанцию и находившиеся без масок, вызвал реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 26 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Драй ИА REGNUM Выпускники школ на Дворцовой площади во время праздника «'Алые паруса'». Санкт-Петербург

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"После этого разрешённого шабаша вся вина за вновь заболевших, как и умерших, лежит на губернаторе Беглове», — пишет Дмитрий К.

Многие пользователи оказались возмущены тем, что во многих регионах России введены жёсткие ограничения в связи с пандемией коронавируса, но власти Санкт-Петербурга почему-то решили не лишать своих выпускников грандиозного праздника.

Дарья Драй ИА REGNUM Выпускники школ на Дворцовой площади во время праздника «'Алые паруса'». Санкт-Петербург

«Многим выпускникам по всей стране вообще не светят такие праздники, но ничего, переживут. А тут, конечно, всё иначе. Как же бедные питерские дети гламура и аристократов переживут без сия события?! Им можно, другим нельзя», — считает Елесей Е.

Некоторые комментаторы отметили, что ситуация выглядит крайне несправедливо. Люди упрекнули руководство страны в непоследовательности относительно мер по противодействию новой коронавирусной инфекции.

«От создателей хэштега «это другое». Уверен, что на набережную пускали только вакцинированных по QR-коду, а для желающих были развёрнуты пункты вакцинации», — издевается Дмитрий Б.

«Там почти все были без масок. Ведь давно уже не секрет. Когда нашим властям надо — коронавирус есть, когда не надо — коронавируса нет. Лицемеры с двойными стандартами», — указал Артём М.

Часть людей считает, что граждане возмущаются напрасно, ведь многие жалуются на слишком сильные ограничения, а другие, наоборот, упрекают власти в том, что они не вводят тотальный локдаун на территории Российской Федерации.

Дарья Драй ИА REGNUM Выпускники школ на Дворцовой площади во время праздника «'Алые паруса'». Санкт-Петербург

«Вам, люди, не угодишь. Если закрыть, даже частично, верещать все начинают, что нарушают свободу. Оставить как есть — опять всё плохо, не заботятся власти о здоровье горожан. Вы уж определитесь», — обращается Татьяна Б.

Ряд пользователей отметил, что подобные праздники являются крайне важными мероприятиями для простых людей, которые уже долго пребывают под гнётом пандемии коронавируса. Да и сами власти, заметили граждане, на самом деле не так уж и обеспокоены распространением опасной инфекции.

«Да успокойтесь вы, нет никакой чумы. Вы же видите. Как на самом деле власти относятся ко всей этой пандемии!» — заметил Сергей К.

Отдельные комментаторы считают, что детям нужен праздник, несмотря даже на неблагоприятные эпидемиологические условия.

«Очень красиво! Несмотря на всю обстановку в стране… Хоть немного радости и красоты!» — пишет Oksana B.

Напомним, 26 июня в Санкт-Петербурге прошёл традиционный праздник выпускников городских школ «Алые паруса», на котором, как рассказывают очевидцы, множество людей не соблюдали социальную дистанцию и находились без масок.