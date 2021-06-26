Буквально через неделю после завершения встречи президента Российской Федерации В. Путина и президента США Д. Байдена, в ходе которой наряду с другими вопросами обсуждались и арктические проблемы, вступило в силу «Соглашение о предотвращении нерегулируемого рыболовства в центральном районе открытого моря Северного Ледовитого океана».

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Данное Соглашение было подписано всеми заинтересованными государствами еще 3 октября 2018 года (далее по тексту Соглашение СЛО) в городе Илуллиссате (Гренландия). Однако пришлось ожидать почти полтора года, прежде чем все подписавшие его стороны выполнили в соответствии со своими законодательствами процедуры по ратификации Соглашения СЛО. Такое событие состоялось 24 июня 2021 года.

Безусловно, это новый обнадеживающий шаг по сотрудничеству в области использования и сохранения морских живых ресурсов в Арктике на участках открытого моря центральной части Северного Ледовитого океана, получившего образное наименование «ледовый анклав». Такое наименование было вызвано тем, что круглогодично этот район был покрыт полностью сплошным ледовым покровом и в этой связи был недоступен как для регулярных рыбохозяйственных исследований, так и ведения здесь рыбопромысловых операций.

Однако в последнее тридцатилетие с потеплением Арктики участки открытого моря в центральной части Северного Ледовитого океана начали освобождаться ото льдов и стали доступны как для судоходства, так и возможного проведения рыбопромысловых операций. Последнее могло спровоцировать развитие здесь широкомасштабного нерегулируемого промысла морских живых ресурсов, что могло бы отрицательно повлиять на состояние рыбных запасов, находящихся в 200-мильных ИЭЗ приарктических государств, и прежде всего России и США.

Внешние границы 200-мильных исключительных экономических зон 5 приарктических государств (России, Норвегии, Дании (в отношении Гренландии, Канады и США) в Северном Ледовитом океане и участки открытого моря в его центральной части – «ледовый анклав»

В этой связи инициаторами разработки и подписания Соглашения СЛО выступили в свое время ряд специалистов, ученых, представители общественных неправительственных рыбопромысловых организаций России и США. Эта инициатива получила поддержку у других приарктических государств — Королевства Норвегия, Канады и Королевства Дания (в отношении Гренландии и Фарерских островов), а также государств, проявляющих интерес к использованию морских живых ресурсов Северного Ледовитого океана. К ним относятся, прежде всего, Китайская Народная Республика, Республика Корея, Исландия, Япония и государства — члены Европейского союза. Именно эти стороны и стали первоначальными участниками Соглашения СЛО: пять приарктических государств (Россия, Норвегия, Дания (в отношении Гренландии и Фарерских островов), Канада и США; и пять неарктических государств: Исландия, Китайская Народная Республикаи, Республика Корея, Япония и Европейский союз.

Район, на который распространяется действие Соглашения СЛО, находится за пределами 200-мильных исключительных экономических зон пяти приарктических государств — России, США, Канады, Дании (в отношении Гренландии) и Норвегии. Площадь этого района составляет около 2,8 млн кв. км, что в два раза превышает площадь всего Баренцева моря.

«Ледовый анклав» в центральной части Северного Ледовитого океана, а также анклавы в Охотском, Беринговом, Баренцевом и Норвежском морях

В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года такие морские пространства относятся к открытому морю и промышленное использование в них морских живых ресурсов возможно любым государством при соблюдении соответствующих мер по сохранению ресурсов и сотрудничеству с прилегающими к этому району прибрежными государствами.

При этом не исключено, как это ранее наблюдалось в подобных «анклавных районах» в Беринговом, Баренцевом и Охотском морях, развитие незаконного, неконтролируемого (ННН) промысла, о котором не сообщается, который нанес ущерб рыбным запасам прибрежных государств. Пришлось тогда предпринимать экстренные меры даже на уровне глав государств с тем, чтобы приостановить такой научно не обоснованный, по существу браконьерский промысел в упомянутых морях.

Избежать подобного развития событий для участков открытого моря в центральной открытой части Северного Ледовитого океана и является основной целью вступившего в силу Соглашения СЛО.

Статья 2 этого соглашения провозглашает: «Целью настоящего Соглашения является предотвращение нерегулируемого промысла на участке открытого моря в центральной части Северного Ледовитого океана путем применения мер по сохранению и управлению, основанных на принципе осторожного подхода, в рамках долгосрочной стратегии по защите здоровых морских экосистем и обеспечению сохранения и устойчивого использования рыбных ресурсов».

Развитие промысла рыбы в этом районе, согласно ряду положений Соглашения СЛО, возможно в соответствии с осторожным подходом и только на основе научных рекомендаций и с соблюдением мер по сохранению и управлению, направленных на устойчивое управление рыбными запасами. Поощряется проведение научно-исследовательской деятельности под контролем государства флага судна и широкого обмена полученными результатами, как и проведение совместных исследований по единым научным программам.

Соглашением СЛО предусмотрены соответствующие процедуры его исполнения и принятия решения посредством двух механизмов: по процедурным вопросам решение принимаются большинством голосов: по вопросам существа — консенсусом.

Первоначальный срок действия Соглашения СЛО предусмотрен в течение 16 лет. В последующем предусмотрено его продление на очередной срок в 5 лет.

С вступлением в силу Соглашения СЛО для его участников наступает не менее ответственный период его практической реализации. И здесь лидером окажется тот, кто сумет подготовить, прежде всего, научно исследовательский флот, приспособленный к работе в ледовых условиях по определению запасов морских живых ресурсов в открытой центральной части Северного Ледовитого океана.

К сожалению, в этом направлении Россия пока отстает от главного арктического конкурента — Норвегии. Научно исследовательский флот Росрыболовства, который курирует арктическое рыболовство, не располагает ни одним современным судном ледового класса для полноценного ведения работ в соответствии с задачами, предусмотренными Соглашением СЛО. Для исправления положения требуются срочные меры со стороны правительств Российской Федерации по строительству не менее трёх таких судов.