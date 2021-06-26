Вузы России приступили к приёму документов от абитуриентов. Набирают в том числе и на платные места — стоимость обучения на 2021−2022 учебный год уже известна. Самые высокие по стране цены — в Москве. Так, в МГТУ им. Баумана год обучения на первом курсе бакалавриата по направлению «дизайн» обойдётся в 536 534 рубля. А за год учёбы в магистратуре придётся заплатить 583 180 рублей.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна МГУ

Это, пожалуй, самая дорогая специальность во многих вузах страны. Челябинские не стали исключением. Портал 74.ru привёл стоимость обучения в местных вузах по самым дорогим специальностям. И оказалось, что в Южно-Уральском госуниверситете будущий дизайнер заплатит за первый курс 261 700 рублей. Это самая дорогая в регионе специальность. В целом же цены в ЮУрГУ начинаются от 131 500 рублей. За такие деньги можно обучиться экономике, менеджменту, лингвистике, прикладной математике и некоторым другим специальностям.

В Челябинском государственном институте культуры будущие дизайнеры и дирижёры заплатят за год учёбы 236 700 рублей. А тем, кто желает работать в библиотеке, придётся выложить 119 900 рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В Южно-Уральском государственном медицинском университете стоимость обучения варьируется от 145 150 рублей в год до 197 000. Самая дорогая специальность — стоматолог.

Отметим, что за последние 20 лет стоимость получения высшего образования заметно выросла. Если на факультете журналистики в бывшем Уральском государственном университете тогда год обучения стоил порядка 17 тыс. рублей, то сейчас, в современном УрФУ — уже 190 тыс. Справедливости ради уточню, что в последнее время многие вузы стараются не повышать цены, местами они «заморожены» уже несколько лет. Видимо, руководители осознают, что нынешние тарифы уже запредельны. Тем не менее на форумах и в соцсетях порой звучит недоумение. Так, челябинцы задались вопросом, а чему учат дизайнера и нужно ли ему для успешной работы получать высшее образование.

«Кто те люди, которые дизайн изучают в университете?» — недоумевает один из посетителей портала 74.ru. «Никто они… И никому не нужны на самом деле», — ответил ему другой.

Ещё один интернет-пользователь похвастался тем, что дипломированный дизайнер штукатурил ему стены, клеил обои и даже постелил ламинат на пол. «Работу выполнил качественно, могу порекомендовать, не пожалеете», — написал уралец.

Некая Гостья, которая, по её словам, всю жизнь работает с дизайнерами, заявила, что их диплом — последнее, что её волнует. «Стать хорошим дизайнером на пустом месте с нуля не получится. Для этого нужны талант и нестандартное художественное мышление. Научиться технически отрисовывать всё в программах можно в разы дешевле», — говорит гражданка.

Михаил Врубель. Портрет студента. 1882

Есть среди пользователей и те, кто полагает, что дизайнеры никому особо не нужны. «Вот электриков, сантехников, каменщиков нормальных не найти», — сетует гражданин.

«По факту, конечно, стоит только обучение в медицинском за такие деньги, поскольку тут и реальные знания, и хорошие профессии в итоге. А вот дизайнеру вообще не обязательно получать вышку, главное — уметь рисовать и знать программы, для работодателя твоё портфолио будет иметь значение», — считает один из пользователей.

Впрочем, некоторые граждане не прочь бы поучиться. Но у них вопрос — как после окончания учёбы окупить вложения в высшее образование. Например, будущему библиотекарю за четыре года бакалавриата придётся заплатить порядка 480 тыс. рублей, если в ближайшие годы цены не поднимут. «Скорее всего, только стоматологи при деньгах будут после обучения», — полагает некий челябинец.

Удивила граждан и плата за обучение дирижёра. «Где потом деньги, потраченные на учёбу, отбивать? Это Надеждой Бабкиной нужно быть, чтобы эта учёба окупилась», — считает один из пользователей.

Ещё один уралец отмечает, что рабочую специальность можно получить бесплатно. «Если потом научишься нормально варить, то можно вполне прекрасно жить. А если сделать вложения и купить личный сварочный агрегат, то готов малый предприниматель», — говорит гражданин. А другой советует: «Лучше на парикмахера выучиться. Зарплаты там хорошие».

Послевоенные студенты в СССР

Также граждане вспоминают образование, которое было в СССР. «А советская власть учила бесплатно! И образование было лучшим в мире!» — пишет некий Гость. Человек, пожалуй, прав, но с оговоркой, что и сейчас, в вузах современной России, вполне можно получить высшее образование бесплатно. Бюджетные места есть почти на каждой специальности. Другое дело, что на бюджет в вуз сложнее попасть, чем в колледж или в профессиональное училище. Желающих больше, конкурс высок. Это, кстати, и одна из причин таких цен за высшее образование.