Вчера, 25 июня, британское информационное агентство The Sun опубликовало фотографии министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока, целующего свою помощницу Джину Коланданджело. Фото было сделано, предположительно, 6 мая в здании правительства Уайтхолл. Таким образом, он нарушил правила социального дистанцирования, которые он сам же и установил.

Юлий Клевер. Красная шапочка. 1887

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По социальным сетям прокатилась волна недовольств поведением министра, многие пользователи, в том числе представители британских политических партий, призывают Хэнкока к отставке.

«Его положение невыгодное. Это абсолютно лицемерно, когда он — человек, который создает правила в верхушке правительства, которые мы все должны соблюдать. И те жертвы, на которые британцы соглашались многими месяцами. Вы знаете, это случилось во время, когда пары, которые не жили вместе, не могли провести ночь вместе, когда дедушки и бабушки не могли обнять своих внуков. И все же здесь мы видим ясное нарушение рекомендаций, потенциальное нарушение закона. Я не считаю, что его позиция все еще разумна. Я действительно думаю, что его время вышло и ему пора уходить», — сказала член парламента от партии Либеральных демократов Мунира Уилсон. Уилсон также напомнила о всех ошибках Хэнокока, включая нехватку средств индивидуальной защиты и отправление людей в дома престарелых без ПЦР-тестирования. Во всех этих «грехах» сам министр не сознается.

Там, где есть желание, Эдмунд Блэр Лейтон 1892

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Представитель Лейбористской партии Аннелиза Доддс обратилась к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, сказав, что ему пора вмешаться: «Я только что созванивалась с некоторыми местными медсёстрами, которые следовали правилам до последней буквы, которые сейчас действительно стараются изо всех сил для борьбы с последствиями COVID. Я честно думаю, что сейчас самое время для премьер-министра взять контроль над этой ситуацией. Он просто не делал этого до настоящего момента. Ему необходимо действовать».

Большинство пользователей поддержали призывы лейбористов и либеральных демократов, они согласны, что Мэтту Хэнкоку пора в отставку.

«1) Мне важно знать, как Дж.К. (Джина Коладанджело — прим. Д.С.) получила свою должность в правительстве. 2) Мне важно, что он говорит обществу одно, а затем представляет совершенно другое. 3) Его влечения имеют прямое влияния на его способность компетентно выполнять свою работу. 4) Пришло время почистить дом и сфокусировать ребят на приличном плане!» — написала @Nikicinder.

«Кто-то решительно настроен завалить парня, адом или колоколом. Он на заимствованном времени», — отметил @jackiealbans1.

«Он должен уйти не из-за флирта, а из-за конфликта интересов. Дело не закрыто», — прокомментировала @BellaJanella.

Цитата из х∕ф «Нашла коса на камень». Реж. Аня Крайс. 2017. Россия Конфликт интересов

«Романы на рабочем месте существуют уже давно. С чего вдруг такое негодование?» — спросил @28hcap.

«С того, что это было в рабочее время, против собственных законов, и мы еще платим им зарплаты. Ах да, тем временем люди умирают, значит, что он должен был вкладывать всю свою энергию в защиту и управление национальной системой здравоохранения. Это не об их отношениях, это о лицемерии и коррупции», — ответил @Hamptondener.

BBC написали, что за последний год стал очень известен благодаря своим решениям, а теперь и выставил свою частную жизнь всем на обозрение.

«Хэнкок действительно высокого профиля! За то, что он отправлял пожилых людей в дома престарелых без тестирования или с положительным результатом, за то, что он отдавал миллиарды фунтов спонсорам партии за контракты, связанные с пандемией, зачастую компаниям без опыта», — ответил @rogerkb2012.

4 Габриэль Николет. Портрет медсестры из Красного Креста. 1914

В комментариях отметили, что Хэнкок не единственный испорченный политик в Британии.

«Я настолько стар, что помню, как министры уходили из-за меньшего. Больше нет ответственности в правительстве», — считает @HappyHerdwick.

«В британской политике вообще не осталось стандартов? Имей честь и достоинство, чувак», — обратился @fiery2008 к министру.

Ряд пользователей отметили, что министра необходимо уволить, чтобы он не уничтожил еще больше жизней.

«Отвратительно то, что все это дело, скорее всего, закончит измену, а не множество ошибок, которые стоили людям тысячи жизней», — написал @TeachSUFC.

Среди комментаторов есть и те, кто встал на защиту министра здравоохранения, пояснив это тем, что все нарушали правила во время ограничений, а сейчас все вдруг стали законопослушными.

«Я сыт по горло противными злобными комментариями здесь. Да, то, что он сделал, неправильно. Но сколько британских подданных нарушали правила, именно поэтому мы все еще сидим в этой пандемии», — считает @AndreaT65107858.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Выдача преступника

«И кем они его заменят? Волком из «Красной шапочки»?» — поинтересовался @MorrisinMilan.

«Политическая корректность стала сумасшествием», — прокомментировал @gfgx08518973.

Некоторые комментаторы считают, что вместо критики оппозиция должна вкладываться в борьбу с пандемией.

«Оппозиция сидит в тени и ждет возможности пополитизировать, а они должны вкладывать деньги в борьбу с пандемией. Очень многие хотят лишь покритиковать», — написал @duncklco.

«Вы имеете в виду премьер-министра, который сделал пожертвование пандемии, дав возможность распространения дельта-вирусу? Или Serco Test, компанию, которая внесла вклад в распространение путем того, что она специально не подходила для тестирования», — поинтересовался @cash_marilyn.

Некоторые пользователи предложили уволить не только министра здравоохранения, но и ряд других политиков, среди которых премьер-министр и министр иностранных дел Прити Пател.

«А мы можем избавиться от него и Пфеффеля (Борис Джонсон — прим. Д.С.) сразу?» — спросил @spex69.

«А мы можем пойти на последний фокус и избавиться от ужасной Прити тоже?» — предположил @mikeinsdevon.