Донбасс — это «другой» регион, который не хочет объединяться с Украиной. Погибших в Донбассе детей не забудут «долго». Об этом 25 июня в эфире телеканала «НАШ» заявил бывший депутат Верховной рады, бывший руководитель бюро Интерпола Украины (2005−2007 гг.) Кирилл Куликов.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«В данном формате Минских соглашений или их надо выполнять от буквы до буквы, что, конечно, противоречит интересам Украины, или то, что мы делаем сейчас. Мы впервые подали какой-то голос свой дипломатический о том, что мы готовы перейти к более сложным ситуациям. То что Донбасс совсем другой, мы должны это признать. То что Донбасс не хочет объединяться с Украиной, это факт… [Донбасс] это свой мир… Это сложный регион… Погибших детей в Донбассе не забудут долго. То что родилось целое поколение, которое никогда не жило на Украине, это факт. То что это поколение пошло в школу, это факт… Работает постоянно, конечно, и «идеологическая накачка», и всё остальное. То что они смотрят российское телевидение… То что Украина приводит сюда в лице Петра Алексеевича Порошенко церковный разлад. То что Украина сюда приводит жесткие законы о языке и так далее… Все эти нормы… у меня такое впечатление, что, наоборот, мы пробуем отдалить Донбасс…» — сказал политик.

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Заявление политика обсудили в комментариях к видеозаписи фрагмента эфира с участием Куликова на YouTube-канале «НАШ». Комментирующие отметили, что никогда Киеву не простят убитых в Донбассе детей, а республики Донбасса в состав Украины, которая убивала их жителей семь лет, не вернется.

«Менталитет такой, ничего не поделать. Донбасс не привык бухаться на колени по любому поводу», — написал Евгений Т.

«Погибших детей в Донбассе не забудут никогда!» — добавил garic.

«Погибших детей в Донбассе, не забудут никогда, это преступление не имеет срока давности. Возмездие неизбежно!» — отметил Валерий Щ.

«Идеологическая накачка? А прилёты каждый день со стороны вас, нелюди, это как?» — спросил читатель под псевдонимом Ватник Петров.

«Погибших детей никогда не забудут, с нациками мириться тоже не станут. Это же ясно, как белый день! Называйте вещи своими именами и не сравнивайте Украину с другими странами!» — отметил Юра Н.

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«Вы сами не хотите возвращать Донбасс, это уже всем понятно», — пишет Татьяна П.

«Да ОРДЛО (ДНР и ЛНР, которые на Украине называют отдельными районами Донецкой и Луганской областей — М. Р.) уже давно прокляло Украину вместе с Киевом, а они на ромашке гадают, вернётся или не вернётся», — отреагировал Олег Н.

«Какая накачка? Накачка — это у вас. А у нас историческая память, от которой вы, иуды, отказались!» — написала Любовь Т.

«Если Донбасс — это территория Украины, то Украина — это территория России…» — добавил Mikhail Z.

«Не русского мира вы боитесь, вы боитесь трибунала за те зверства, которые совершили против граждан своей страны. Поэтому и минские выполнять не хотите», — написал silvi j.

«Минские соглашения невыгодны не Украине, а слабой власти. Украине как раз выгоден мир и компромисс между всеми регионами страны», — подчеркнул Дим.

«Эти деятели таким «макаром» дотарахтятся до того момента, что в один прекрасный день в Донбассе 51% жителей будет иметь гражданство РФ и они проведут референдум о присоединении к РФ. Вот тогда и заверещат о том, что «мы готовы прям вот завтра выполнить ВСЕ условия Минска-2…» — написал Олег Л.

«Эти дети в Донбассе с рождения видели, откуда летят пули и гранаты, знают и видели, как гибли их друзья, и знают, откуда и чьими руками. Они слышали [украинского журналиста Дмитрия] Гордона, что они — «раковая опухоль». Какая нафиг пропаганда? Что вы постоянно себя оправдываете? Так легче спать?» — отреагировала Irina P.

Цитата из видео на YouTube Погибшие дети Донбаса

«Донбасские дети идут в школу, по ним стреляют украинцы. Дети прячутся, обстрел прекращается. Эти дети полюбят Украину?» — задала риторический вопрос Наталья Ш.

«Когда я вижу украинца, у меня в голове сожженные люди, аллея детей, летящие камни в автобус. И пока вы не накажете скачущих и потакающих вам, не отмыться. Это ваше клеймо», — добавил Jakor.

«Если вашего ребенка убила украинская армия, Вы бы забыли их? Бога бойтесь», — отреагировала Вера Б.

«Лицемеры, «российская пропаганда»… Один снаряд по детям со стороны ВСУ перекрывает любую пропаганду. 7 лет врут в прямом эфире», — пишет Сергей К.

«Вы накачивает своих детей нацизмом, это факт, и какое вырастет ваше поколение, лучше об этом поговорите. Донбасс своих детей воспитывает и учит хорошим манерам, вам у них учиться и учиться», — отметил super1 Q.

ИА Красная Весна Праздник День освобождения Донбасса. Донецк. ДНР. 08.09.2016.

«Больные люди. Убивают 7 лет людей, оскорбляют, обзывают, говорят, что на территории ЛНР и ДНР проживают нелюди. Вы что? Думаете захотят жить с Украиной? Или вы думаете, хитростью заманите, мол пообещаем, а там как получится. Украина потеряла Донбасс с того момента, когда дети начали гибнуть, и тогда этот урод Парашевич (Порошенко — М. Р.) говорил, что место детей в подвале. Если это вы до сих пор не поняли, то это ваши проблемы», — написала Фатима Б.

«Интересные обсуждения. Нужен Донбасс Украине, не нужен Донбасс Украине. Как будто это Донбасс прямо просится в состав Украины, а вы там думаете — нужен или не нужен. Ребята, а вы бы хоть раз задумались, нужна ли Украина Донбассу. И на кой хрен она вообще кому нужна?» — добавил Gator T.

«Кто платит пенсии и пособия — того и власть», — пишет Виктор.

«В Киеве есть аллея Ангелов? Сколько вообще детей на подконтрольной территории погибли за время этой войны? Сколько погибло стариков?..» — спросил Морган М.

«Донбасс — не сложный регион. Сложный регион — Галичина», — подытожил Владлен П.

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