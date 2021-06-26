Слова президента Тайипа Эрдогана о запрете музыки, произнесенные в рамках новых решений, принятых им в отношении мер по борьбе с коронавирусом, вызвали критику из-за вмешательства в образ жизни людей. В социальных сетях первым по популярности стал хештег #kusurabakıyoruz («не извиняем»), выражающий реакцию на это решение. Президент Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров вышел перед телекамерами, чтобы объявить о новых решениях в отношении частной жизни. Бурную реакцию вызвало одно из решений Эрдогана относительно продления запрета на музыку до 12 ночи.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Эрдоган, сообщая о запрете на музыку, заявил следующее: «Мы передвигаем ограничения в связи с музыкой до 24:00, извините, никто не вправе беспокоить кого-либо ночью».

После слов Эрдогана в социальных сетях первым по популярности стал хештег «не извиняем».

Депутат от Республиканской народной партии Тунджай Озкан отреагировал на это решение со своего аккаунта в Twitter следующим сообщением:

@ATuncayOzkan: Год 2013… Эрдоган признается: вмешиваться в образ жизни — это занятие тех, кто создает политику угрозы. А сейчас он сам именно так и поступает. Политике страха, которая запрещает музыку и при любой возможности вмешивается в образ жизни, наступает конец. #kusurabakıyoruz («не извиняем»)

tuncayozkan.com Тунджай Озкан

Врач Хюлья Полат высказывает свою реакцию словами:

@HulyaPo43067803: Вместо запрета музыки после 12 ночи, чтобы не доставлять беспокойства, вы бы лучше ввели запреты на тех, кто разорил страну, на воров и коррупционеров. Сократ говорил, что «музыка — это пища для души». Не думайте, что вы умнее него, во время этой пандемии музыканты остались без средств к существованию, покончили жизнь самоубийством.‼️ #kusurabakıyoruz («не извиняем»)

Певица Айлин пишет следующий комментарий в поддержку этого сообщения:

@Ec_Ay1: Какой камень ни подними, тут же выплескивается коррупция и грабеж. Страну захватила группа ненасытных людей, не думающих ни о чем, кроме себя и денег… Неужели наши солдаты, отдавшие свои жизни за эту страну, проявляли героизм, чтобы эти грабители разбогатели? #kusurabakıyoruz («не извиняем») #MuhalefetHesapSoruyor («оппозиция требует ответа»)

Пользователь по имени Озлем публикует следующий комментарий:

@__1919_Nutuk: Нам не доставляет беспокойства музыка, играющая после 12. Нас беспокоит твоя ложь, твое окружение грабителей, твои мошенники, которым выплачивают двойные зарплаты, твои коррумпированные сотрудники, твое вмешательство в частную жизнь и твоя враждебность по отношению к Ататюрку и Турции. Уходи уже!

Кемаль Ататюрк в 1928 году

На это отвечает пользователь Хасан Хюсейин Джейлан:

@hocaoğlu1934: Это вам и кемалистскому менталитету следует уйти. Давайте уезжайте в Грецию! Туда, откуда вы пришли…

Пользователь по имени Сибель Иксир публикует комментарий с жесткой критикой:

@SibeLiksir: Что происходит? У нас что, военное положение? В смысле запрещена музыка после 12? Вам это доставляет беспокойство? Чем вам по-настоящему следует быть обеспокоенным, так это таким количеством грабежа, коррупции и воровства… Извините, #kusurabakıyoruz («не извиняем»).

Улькер Бостанджи комментирует следующим образом:

@UlkerBstnci: Они начали вмешиваться в образ жизни людей. Мы катимся в сторону превращения в арабскую страну, когда стремятся усыпить нацию и поработить ее. Сам он, значит, во дворце, его родственники и сторонники разбогатели. Нормальная жизнь и справедливость — только для них. А обычным гражданам и служащим осталось лишь мучиться. Дальше только рабство. Не выключайте нашу музыку.

LoudHmen Анкара. Турция

Студент Мехмет Озер высказывает свою реакцию, приводя цитату из одного стихотворения Назыма Хикмета:

@livaneliyim: «Наши песни должны выйти на улицы в пригородах.

Наши песни должны останавливаться у наших домов и стучать в окна.

Они должны сжимать дверные ручки, сжимать до боли, пока двери не откроют их связанные руки…» Назым Хикмет #kusurabakıyoruz («не извиняем»).

Пользователь Семра Курт публикует комментарий в поддержку предыдущего сообщения, перечисляя решения, принятые правительством ПСР в различные периоды:

@s3mr4kurt41: