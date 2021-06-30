Заявление начальника штаба обороны Великобритании Николаса Картера о том, что инцидент с эсминцем Defender в Чёрном море мог привести к «необоснованной эскалации», вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 26 июня в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Черное море

«Не хочешь войны — не посылай свои корабли к чужим берегам. Всё просто», — отметил Alexander B.

Многие пользователи пришли к выводу, что инцидент в Чёрном море выставил на всеобщее обозрение деятельность лживой британской пропагандистской машины. Люди считают, что СМИ в Великобритании пытаются держать своё население за идиотов.

«Лучше всех высказались сами англичане: «Эсминец за миллиард фунтов и британская телекомпания BBC за миллионы налогоплательщиков устроили реалити-шоу в поддержку коррупционного киевского режима. Мы осуществляем глупую и крайне опасную пропагандистскую акцию в двух тысячах миль от ближайших британских владений. Браво!» — пишет Сергей К.

Некоторые комментаторы предположили, что как только Россия окончит строительство газопровода «Северный поток — 2», у неё развяжутся руки и больше никто не сможет даже приблизиться к её границам с недобрыми помыслами.

Nord-stream2.com Газопровод «Северный поток — 2

«После запуска «Северного потока — 2» больше таких встреч с пирогами не будет. К чему этот цирк? Очень шумно, да и дорого. Дадут 30 секунд развернуть оглобли — домой, если нет — на 31-й секунде две ракеты «Бастион». Как раз их для непонятливых и держат. Не то что помолиться, испугаться не успеют. Сигнал SOS будет подавлен средствами РЭБ. Потом сделают круглые глаза, разведут руками и спишут на инопланетян», — считает Вадим М.

Часть людей считают, что руководство России не пошло бы на эскалацию даже в случае того, если бы британский эсминец выстрелил в сторону российского берега, потому что элита в России очень ценит свои отношения с Лондоном.

«Даже если бы эсминец пульнул разок в сторону Севастополя, ему всё равно бы ничего не сделали. А всё потому, что все дети российской элиты живут или учатся в Англии, там же у элиты деньги, там у элиты недвижимость», — написал Андрей С.

Севастополь. Фото с веб-камеры

Ряд пользователей предположили, что отныне Кремль не будет позволять кому-либо нарушать границу своего государства.

«Москва не даст ни малейшего шанса Лондону развязать конфликт в своих территориальных водах и восстановить в морях и океанах правила движения судов времен, когда Великобритания считала себя владычицей морей», — указал Евгений К.

kloniwotski Лондонский Сити

Нашлись и те, кто заметил, что безумия в нашем мире слишком много и это действительно может привести к внезапной эскалации конфликта.

«На Западе адекватных людей в политике почти не осталось. Но вот что страшно: войны даже из-за мелочей начинались, так что ждать можно чего угодно», — поделился своим мнением Николай Е.

Напомним, 25 июня газета Telegraph опубликовала заявление начальника штаба обороны Великобритании Николаса Картера о том, что инцидент с эсминцем Defender в Чёрном море мог привести к «необоснованной эскалации».