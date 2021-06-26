Материал агентства Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе, согласно которому около десяти стран Евросоюза выступили против инициативы лидеров Германии и Франции, предложивших организовать встречу президента России Владимира Путина с главами европейских стран, вызвал обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 26 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

"Напоминает делёжку шкуры неубитого медведя: одни хотят пригласить, другие не хотят встречаться… А вы Путина спросили, хочет ли он с вами разговаривать?» — обращается Виктор Я.

Многие пользователи оказались удивлены тем, что идея встречи лидеров европейских стран с президентом России породила такое разногласие в Евросоюзе. И это притом, что сам глава РФ ещё не успел согласиться на данное предложение.

«Смешные они там. Вначале бы между собой разобрались, а потом бы уже озвучивали свои предложения. И самое смешное: а Путина-то спросили, хочет ли он встречаться с ними? Как говорится, без меня меня женили», — отметила Валентина Ц.

Некоторые комментаторы стали выносить предположения, о каких десяти государствах идёт речь. Граждане считают, что список злопыхателей Российской Федерации мог особо не поменяться за последнее время.

«Даже знаю, какие страны отказались. Явно это, впрочем, как и всегда, лимитрофы по типу Польши с прибалтами, примкнувшие к ним Чехия с Румынией — недавние недобратушки, да и Голландия», — указал Дионис К.

Olaf1541 Варшава, Польша

Часть людей указывают на то, что России, судя по всему, только и остаётся, что разговаривать с ведущими европейскими странами, не учитывая мнение мелких и настырных государств.

«Значит, диалог у России будет только с Германией, Австрией и Францией. Остальные идут лесом», — считает Alina A.

Ряд пользователей пришли к выводу, что большего России и не надо. Люди убеждены, что с Германией и Францией Российская Федерация сумеет обговорить все самые важные для себя вопросы.

«А зачем нам разговаривать с этим десятком стран? Россия, Германия и Франция сами решат все свои вопросы, Европой-то правят они. А хор не нужен!» — поделилась своим мнением Наталия Б.

Отдельные комментаторы считают, что российскому лидеру больше не стоит встречаться с главами западных стран. Граждане убеждены, что такие разговоры не разрешают накопившиеся противоречия.

«На кой чёрт нам вообще с этими странами понадобилась встреча? Вон с Байденом Путин встретился, и что? Какие результаты? Санкции сняли? Провокации прекратились? Разговоры не имеют смысла, Россию хотят уничтожить!» — пишет Евгений Ч.

Kremlin.ru Рабочий визит в Швейцарию. Российско-американские переговоры.

Напомним, 25 июня агентство Bloomberg опубликовало материал со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе, согласно которому около десяти стран Евросоюза выступили против инициативы лидеров Германии и Франции, предложивших организовать встречу президента России Владимира Путина с главами европейских стран.