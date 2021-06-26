«Роструд стоит на страже интересов чиновников, а не простых работяг»
Информация на сайте Роструда о том, что сотрудника можно отстранить от работы в связи с нарушением Федерального закона №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»,
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"Интересно, если директор отстранит 40% своих работников, то государство станет возмещать ему убытки? А может руководство страны предпринимателю и сотрудников новых найдёт?» — задаётся вопросами Сергей М.
Многие пользователи оказались возмущены тем, что работников могут уволить, а работодателям придётся сидеть без сотрудников на рабочих местах. Некоторые отметили, что несогласные рабочие в любом бы случае рано или поздно покинули организацию в силу своей нелояльности начальству.
«Даже если вам удастся по каким-либо причинам остаться на рабочем месте и держаться за него, вас всё равно рано или поздно сольют за «упоротость» и нежелание проявлять лояльность к работодателю. Если упереться рогом, решил стоять на своём и не собираешься ставить прививку, то можно лишь отсрочить своё неминуемое увольнение. Рано или поздно вы всё равно получите трудовую в руки. При этом ТК никто не нарушит», — считает Константин К.
Некоторые комментаторы убеждены, что Роструд осуществляет свою деятельность явно не в интересах простых рабочих, а по большей части лишь обслуживает чиновников, которым необходимо привить 60% граждан вакциной от COVID-19.
«Ну, как говорится, всё для народа. Кто-то ещё верил, что этот Роструд стоит на страже интересов простых работяг, а не чиновников? Властям стоило бы понять, что не хотят многие граждане прививаться. Ну, вот не хотят и всё тут! Их тело — их дело. Зачем лезть? Зачем навязывать? Зачем пугать? Зачем всё это насилие над личностью?» — пишет Артём М.
Часть людей указала, что на подобные «жертвы» приходится идти, потому что большинство людей трудится в плотных коллективах, либо же взаимодействует с большим количеством случайных людей.
«Это было бы их дело, если бы они жили в лесу или в резервациях. А заражать остальных, забивать больничные койки и трудочасы врачей — это уже далеко не их личное дело», — отметил Андрей Б.
Ряд пользователей отметил, что обоснование Роструда для отстранения сотрудника выглядит неубедительно. Граждане считают, что руководству государства необходимо сначала объявить в стране режим ЧП, и лишь после этого пытаться принуждать людей.
«Роструд пусть почитает законы! Есть возможность отстранения от работы, только если чрезвычайное положение объявлено официально! Эти персонажи во власти ещё пытаются управлять страной!» — возмущается Ева Б.
Отдельные комментаторы заявили, что видят, как власти пытаются подвести статистику по вакцинированным таким образом, чтобы удовлетворить свои узкие интересы. Вместо этого российскому народу необходима полноценная и квалифицированная помощь с учётом всех особенностей протекания нового заболевания.
«А почему никто не говорит проверять наличие антител? Только и слышно про вакцинирование, а сколько людей переболело без симптомов? Ощущение, что чиновники занимаются цифрами, а не реальной борьбой с распространением коронавируса», — написала Мария А.
Напомним, 24 июня на сайте Роструда появилась информация о том, что сотрудника можно отстранить от работы в связи с нарушением Федерального закона №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»,