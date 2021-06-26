Информация на сайте Роструда о том, что сотрудника можно отстранить от работы в связи с нарушением Федерального закона №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», т. е. если гражданин отказался привиться вакциной против коронавируса, породила бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 25 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Давид Альфаро Сикейрос. Портрет буржуазии. 1939

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"Интересно, если директор отстранит 40% своих работников, то государство станет возмещать ему убытки? А может руководство страны предпринимателю и сотрудников новых найдёт?» — задаётся вопросами Сергей М.

Многие пользователи оказались возмущены тем, что работников могут уволить, а работодателям придётся сидеть без сотрудников на рабочих местах. Некоторые отметили, что несогласные рабочие в любом бы случае рано или поздно покинули организацию в силу своей нелояльности начальству.

«Даже если вам удастся по каким-либо причинам остаться на рабочем месте и держаться за него, вас всё равно рано или поздно сольют за «упоротость» и нежелание проявлять лояльность к работодателю. Если упереться рогом, решил стоять на своём и не собираешься ставить прививку, то можно лишь отсрочить своё неминуемое увольнение. Рано или поздно вы всё равно получите трудовую в руки. При этом ТК никто не нарушит», — считает Константин К.

Буржуазия притесняет рабочих

Некоторые комментаторы убеждены, что Роструд осуществляет свою деятельность явно не в интересах простых рабочих, а по большей части лишь обслуживает чиновников, которым необходимо привить 60% граждан вакциной от COVID-19.

«Ну, как говорится, всё для народа. Кто-то ещё верил, что этот Роструд стоит на страже интересов простых работяг, а не чиновников? Властям стоило бы понять, что не хотят многие граждане прививаться. Ну, вот не хотят и всё тут! Их тело — их дело. Зачем лезть? Зачем навязывать? Зачем пугать? Зачем всё это насилие над личностью?» — пишет Артём М.

Часть людей указала, что на подобные «жертвы» приходится идти, потому что большинство людей трудится в плотных коллективах, либо же взаимодействует с большим количеством случайных людей.

«Это было бы их дело, если бы они жили в лесу или в резервациях. А заражать остальных, забивать больничные койки и трудочасы врачей — это уже далеко не их личное дело», — отметил Андрей Б.

Ряд пользователей отметил, что обоснование Роструда для отстранения сотрудника выглядит неубедительно. Граждане считают, что руководству государства необходимо сначала объявить в стране режим ЧП, и лишь после этого пытаться принуждать людей.

«Роструд пусть почитает законы! Есть возможность отстранения от работы, только если чрезвычайное положение объявлено официально! Эти персонажи во власти ещё пытаются управлять страной!» — возмущается Ева Б.

Volna.org Гоголевский чиновники

Отдельные комментаторы заявили, что видят, как власти пытаются подвести статистику по вакцинированным таким образом, чтобы удовлетворить свои узкие интересы. Вместо этого российскому народу необходима полноценная и квалифицированная помощь с учётом всех особенностей протекания нового заболевания.

«А почему никто не говорит проверять наличие антител? Только и слышно про вакцинирование, а сколько людей переболело без симптомов? Ощущение, что чиновники занимаются цифрами, а не реальной борьбой с распространением коронавируса», — написала Мария А.