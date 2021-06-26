Материал издания «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу о том, что тарифы на ЖКУ в России с 1 июля 2021 года увеличатся в среднем на 3,3%, вызвал бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 26 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

"Ура! Наконец-то это случилось! А то денег просто завались уже, устал думать, куда их девать», — шутит Алексей Ш.

Многие пользователи оказались крайне возмущены данной новостью. Они заявляют, что тарифы на коммуналку в России и так уже превышают все разумные пределы и забирают у людей огромную часть финансов.

«Куда ещё выше?! И так зашкаливает. Одна квитанция сжирает весь бюджет. Ранее говорили, что нужно прекратить неконтролируемый рост тарифов ЖКХ при низком уровне пенсий, зарплат и безработице. Ну и где обещанное?» — обращается Алла Г.

Некоторые комментаторы уверены, что экономическая ситуация в Российской Федерации не оставляет шанса руководству сдержать рост тарифов на ЖКУ. Люди убеждены, что модель экономики России необходимо менять, иначе народ попросту останется с пустыми карманами.

Torange.biz Рост тарифов ЖКХ

«На самом деле, всё это время был не неконтролируемый рост тарифов ЖКХ, а очень даже контролируемый. Из народа вытягивают последнюю копеечку. Мы когда-нибудь дождёмся таких времён, когда цены начнут падать?!» — возмущается Евгений Ч.

Часть граждан считает, что повышение тарифов и общий рост цен в стране стал для её граждан обыденностью и уже не вызывает большого удивления.

«Повышение тарифов 1 июля — это уже традиция. А в России, как известно, чтут традиции», — издевается Василий В.

Ряд пользователей указал на то, что помимо роста тарифов на коммуналку в России наблюдается общий подъём уровня инфляции, что крайне негативно сказывается на материальном положении простых граждан.

«Уже не удивлён. А в это время в России инфляция зашкаливает, но вместо попыток что-то исправить нам затирают, мол, якобы мы процветаем», — отметил Игорь М.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

Отдельные комментаторы предполагают, что дальнейшее ухудшение экономической ситуации в России может стать причиной краха государства. Люди напоминают, что такое в истории нашей страны уже случалось.

«Если верить государству, то получается, что мы живём очень хорошо. Но так ли это на самом деле, если цены растут в России как на дрожжах? Я вот помню жизнь после смерти Сталина и Хрущёва. Тогда цены начали подниматься только при правлении Брежнева, но после такого застоя рухнула Советская власть. Может быть, наше правительство просто возьмётся за ум и не повторит ошибок прежних руководителей?» — задаётся вопросом Николай П.

Напомним, 25 июня издание «Известия» опубликовало материал со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу о том, что тарифы на ЖКУ в России с 1 июля 2021 года увеличатся в среднем на 3,3%.