Программа строительства траулеров на отечественных верфях за квоты на добычу рыбы была решением в национальных интересах России. Прошло время, и руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в интервью ИА REGNUM сообщил, что сдача заказчикам почти половины строящихся за квоты траулеров сорвана по срокам. Ситуацию прокомментировал председатель рыболовецкого колхоза имени М. Калинина Андрей Заика:

Константин Юон. Судостроительная верфь

Сдача почти половины строящихся за квоты траулеров сорвана по срокам. Что скажете по этому поводу?

Что верфи построят как надо современные рыболовные суда — всегда вызывало сомнение, но лозунг был такой: «Мы ракетные крейсера строим, а уж ваши траулеры точно сделаем!». А когда начали стоить, кораблестроители с удивлением обнаружили, что рыболовное судно куда более высокотехнологичное, чем военное. И тут деньги частные, не государственные — из бюджета стараемся не выходить. Верфи, о которых я говорю, это Калининград и Санкт-Петербург, сказать, что какая-то верфь хуже, лучше, нельзя — проблема системная…

Смысл инвестиционного строительства — это не поддержка рыбаков, это поддержка верфей. Рыбаки несколько лет боролись с этой идеей. Конечно, исторический принцип строительства судов имеет недостатки. Есть компании, у которых 20 лет назад было судно, и через 20 лет это же судно — хотя каждый год государство дает им квоту. Не хотят развиваться! От компании, получающей квоту, должна быть отдача помимо налогов.

Но первый «блин» с траулерами вышел «комом». Нет ни одного судна, которое было бы построено в срок, у всех переносы. «Баренцево море» первое вышло, все говорят неплохой теплоход. Пока неплохо работает, а дальше надо смотреть.

Сколько Вы теряете, если сдача траулера переносится на год?

Сотни миллионов. Это не убыток, а недополученная прибыль.

Два варианта. Вернуть все обратно и строить кто где договорится. «Мы построим в Корее и быстрее, и дешевле!». Второй — идти дальше, но совершенствовать механизм!

Второй вариант. «Взад» возвращаться не надо. Сейчас у меня судно строится на «Северной верфи» в Петербурге, и если бы оно строилось так с самого начала, как последние два месяца, все было бы хорошо. В Корее — не готов сказать. Один мурманский предприниматель построил судно в Китае — и он его уже через 10 лет спишет. Наши строят топорно, по-русски, но я думаю, что эти суда будут служить долго.

Сколько?

Сейчас идет речь об ограничении срока службы судов тридцатью годами. Это абсурд! У нашего колхоза в Мурманске судно «Сапфир» 1986 года постройки, ему 35 лет — «конфета» вообще. Норвежская постройка, идеальная чистота, внутри судна люди ходят в носках. Я его купил 12 лет назад на 10 лет. Думаю, попользую и продам, но уже не собираюсь продавать, он в отличном состоянии.

Сорок лет судно должно работать. Возможно, это судно за сорок лет морально устареет, но начинку можно менять на более современную.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Траулер-процессор «Марлин», который строится на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге

Наши траулеры выдают продукцию мирового уровня?

У нас шикарная продукция. Мы смеемся, когда говорят: «Исландия, Норвегия умеют делать рыбу, давайте они вам помогут». Попробуйте наше филе и исландское — никто не отличит. Так лет 10 уже.

Раз государство поддержало верфи заказами, раз оно сказало «а», нужно сказать «б» — поддержать еще и финансово.

Верфи нужно поддержать финансово, любой проект вначале требует безвозвратных инвестиций. Плюс снижением налогообложения, кредитами — льготными и продолжительными.

Хорошо, верфи поддержали заказами, потом финансово, дальше что?

Идея поддержать верфи заказами на траулеры незавершенная, успешной верфи не получится, если строить только для российского заказчика. Верфь должна работать на мировом рынке. Ее представители должны ездить по выставкам, к норвежцам, англичанам, везде предлагать свои услуги. А как она может их предлагать, если строительство менее качественное, более дорогое и более продолжительное. Я думаю, что верфи наши суда построят с убытком.

Если не будет выхода на мировой рынок — все бесполезно. Вот сейчас эти суда построят, и новых будет не надо, построенные освоят всю квоту. Нет смысла идти по пути норвежцев, у которых большие сейнера работают две недели — заметал 2−3 тысячи тонн рыбы, и год стоит.

Дарья Драй ИА REGNUM 0 АО «Адмиралтейские верфи»

Возможно, идея пойдет дальше — развернут строительство гражданских судов для России, отработав его на траулерах?

Возможно, но в итоге нужен выход на мировой рынок. Эта программа как зажигание, как стартер для судостроителей. А для рыболовов это сигнал, если ты не инвестируешь, по крайней мере сам в себя, то у тебя квоты заберут.

Как выйти на мировой рынок при высокой цене строительства и более низком качестве работ?

Надо учиться, надо технологии отрабатывать… На Западе ситуация тоже поменялась. В свое время немцы строили суда — все, их не слышно. Строят в Черногории… С ними наши верфи соревноваться могут. Я не думаю, что на Западе построили бы судно дешевле. Да, не было бы никаких переносов — может месяц, два, три…

Что не нравится в общении с верфью — ее отношение к ошибкам! За границей для плавных обводов корпуса гнут железо, а наши не могут гнуть и делают фигурную сварку. Говорят, что виноват норвежский проект, плохие норвеги дают не те документы. Такие же суда, которые наш колхоз строит, уже ловят рыбу, ими довольны, и мы будем довольны. Но строят наше очень долго, и уже ясно, что его придется доводить до ума. Не знаю, за рубежом или здесь.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Андрей Заика — председатель рыболовецкого колхоза имени М.Калинина

Нравится проект траулера эстетически, или он как «Жигули»?

Наши траулеры — это BMW Калининградской сборки. Если строить все по проекту, то это BMW, такое же будет и судно. Но уже сотни отступлений от проекта, что-то согласовано, что-то нет.

Вторая волна программы строительства траулеров за квоты уже сформирована?

Пока второй аукцион на инвестиционное строительство не назначен. Он активно обсуждается и будет касаться только дальневосточников. Почему не надо вторую волну сейчас. Давайте достроим суда, проанализируем ошибки. Ошибки вскрываются одна за другой, инвестиционный проект надо корректировать.

Подводя итог, скажу — не надо торопиться. Надо закончить первую программу строительства судов за квоты, подвести итоги. Работу над ошибками провести — какие ошибки заказчиков и ошибки верфей.

Как думаете: после второй программы верфи будут готовы выйти на мировой рынок гражданского судостроения?

Не знаю, верфи должны захотеть этого. Пока я этого не вижу, но, возможно, воспользуются шансом, а может нет — всё в их руках и руках правительства.