На вокзале города Ивано-Франковска группа неонацистов атаковала украинского журналиста Руслана Коцабу. По словам журналиста, группа злоумышленников облила его зелёнкой. Коцаба также выложил фото документа, в котором сказано, что потерпевший получил химический ожог глаза.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Сейчас я, облитый зелёнкой пацифист и телеведущий — как ходячая реклама «зелёной власти» (партийные цвета фракции «Слуга народа» —О. П.) накануне 25-й годовщины Дня Конституции», — пошутил он.

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Инцидент обсудили в сообществе издания Klimenko Time в видеохостинге YouTube, а также на странице бывшего депутата Рады Елены Бондаренко в социальной сети Facebook. Многие отметили, что никто из виновных в такой стране, как Украина, наказания не понесет.

«Здоровья Руслану. Украина скатилась в полную *опу. А Европа и США, как всегда, промолчат, это же их «с*кины дети», зигующие, одевающие футболки с изображением Гитлера. Просто мерзкое государство…» — написала Tanzilya A.

Цитата мф Маугли. реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Бандерлоги

«Здоровья вам! Замечательный честный журналист. К сожалению, подонки, которые совершили нападение, вряд ли понесут наказание. Это Украина», — добавила Елена З.

«Ужас. А умным и честным людям лучше уезжать из дурдома под названием Руина!» — пишет один из читателей.

«Только и могут стаей нападать. И, как всегда, никто не понесёт за это ответственности. Дай Бог, чтоб со зрением не было проблем. Здоровья вам, Руслан», — написала Tatyana L.

«Уроды. Это не страна, а какой-то фашистский концлагерь. Руслан, мы за тебя переживаем. Здоровья тебе. Огромный привет с Кубани!» — добавила Мила Г.

«Руслан, огромное Вам уважение и поддержка из России. Здоровья Вам. А мерзотвари пусть трясутся, время уже наступило. Стрела летит», — отметила Olga S.

«Наказание? Да у вас за сожжённых людей никто не понес наказания!» — отреагировала Александра Ю., вероятно, имея в виду сожжение одесситов в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

«Нелюди! Искалечить человека только за то, что он по-другому видит мир. И это демократическая европейская страна?» — спросил Леонид Леонидович.

«Против Руслана уже выдвинули обвинение, что он «коварно напал» на «беззащитных» нациков?» — с сарказмом поинтересовалась Светлана Б.

Цитата из х/ф Эквилибриум. реж. Курт Уиммер. 2002. США Штурмовик

«Респект и скорейшего выздоровления Руслану. Он один из очень немногих, который тянет «мазу» за весь народ Украины перед оккупантами…» — отметил читатель под псевдонимом A. П. Чехов.

«Руслану здоровья. Пусть всё будет хорошо. Огромное уважение к этому человеку. А нациковская нечист, пусть горит в аду и на земле. Придёт их время. Им кажется, что всегда будут на прикорме у власти, всегда останутся безнаказанными, но это не так», — добавил Alexandr P.

«Наказания никто не понесет. И это преподнесут как перемогу (победу — О. П.). Мы живем в неправовой, диктаторской стране с профашистским уклоном. А Руслану выздоровления. Он настоящий патриот, журналист и просто мужик. А Евросоюз и США очень озабочены своим ставленником Навальным, а такие, как Коцаба, их раздражают», — написала Любовь Г.

«Когда в Верховной раде с трибуны обещают расстреливать, мы почему-то думаем, что это шутки. Страна в шаге от Варфоломеевской ночи», — добавил Саша Г.

«Это лицо сегодняшних европейских ценностей и свободы слова в нашей стране», — подытожил Павел З.

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