56% украинцев считают, что Украина в настоящий момент является независимым государством. Об этом свидетельствуют данные соцопроса Центра Разумкова, представленные 25 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

Социологи отмечают, что Украину считают независимой большинство жителей только западного (80%) и центрального регионов страны (58%). Вместе с тем большинство жителей южного и восточного регионов (соответственно 58% и 56%) её таковой не считают. При этом интересно, что суверенным государством Украину считают большинство жителей всех частей — от 83% на западе Украины до 50% на востоке.

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Результаты социологического исследования обсудили читатели телеграм-канала «Бородатая Бабушка». Часть комментирующих отметили, что разные регионы страны словно разные страны. Будто Украина не единая страна.

«Видимо, те, кто в Европу ездят, а не в Россию, чувствуют независимость сильнее», — написал Эльфик.

«Единая страна, состоящая из несовместимых стран. Киев, я надеюсь, тоже чувствует независимость?» — добавил Игорь П.

«Как будто в разных странах живем!» — пишет Galina.

«Судя по опросам, у нас какая-то разная Украина, а может, их даже несколько», — отметил Сергей.

«У рагулей (жаргонный термин, использующийся городскими жителями Украины для обозначения сельчанина, не усвоившего городские обычаи и культуру — М. Р.) своё понятие о независимости», — добавил один из читателей.

«Если Украина и независима, то только от самой себя», — пишет Константин П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гопак

«Как зависимым от панов рагулям знать, что такое независимость?» — спросила Мила.

«То есть, если ты сознательно и с гордостью передаёшь себя в подчинение чужестранцу, то это и есть проявление независимости. Выходит, у них такая логика», — отметила Лизанька.

«Может, те, кто считает Украину независимой, вкладывают просто другой смысл в понятие «независимость». Типа, «независима, потому что от нее ничего не зависит», — пишет Dmitry.

«Независима, да, — от народа и здравого смысла», — написал Николай k.

«Западенцы (жители западной Украины — М. Р.) всегда под чьим-то сапогом жили, то под австро-венграми, то под поляками, сейчас всей Европе и Америке *опу лижут. У них предназначение такое — быть подстилками Запада и тявкать на действительно независимую Россию и Белоруссию. На Китай пока тявкать боятся, а то тогда останутся вообще без электроники и бытовой техники и вернутся в каменный век», — отметил один из читателей.

«Вот они и принесли нам своё видение незалежности и пытаются вбить дебильными законами и отмороженными вооружёнными недорослями», — добавила Viktori2611.

«Стеной обложитесь от Западной Украины и заживете», — отреагировал А.В.

«Мне кажется, это уже диагноз. Не может человек черное считать за белое. Или они дальше своих схронов ничего не видят», — задумалась Елена.

«А где именно они независимы, на клубнике в Польше или когда лазят по лысым Карпатам?» — поинтересовался LNV1974.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинское сало

«Центру Разумкова никакого доверия, скорее всего, все наоборот, не считаю людей с Западной Украины такими глупыми, как их выставил этот центр», — отметил Серж Ч.

«Некоторые внешнее управление и считают независимостью. Независимостью от других, а внешнее управление воспринимают как помощь от всего сердца», — пишет Илья Н.

«Для Западной Украины независимость — это возможность нелегально работать за границей, болтаясь, как беспризорники, по всей Европе, и не платить в Украине налогов. Поэтому это не удивляет», — подытожила NaSi.

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