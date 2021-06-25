Совет Федерации одобрил изменения в Бюджетный кодекс (БК), которые позволят регионам получать кредиты из федерального бюджета и реструктурировать ранее привлеченные ими коммерческие кредиты. Одобренные изменения также определяют сам порядок предоставления кредитов региональным бюджетам. Речь, в частности, идет о привлечении регионами денежных средств для обеспечения реализации инфраструктурных проектов. И если Минфин, по сути, не смог в свое время проконтролировать ситуацию с коммерческими кредитами, которые понабрали регионы под довольно высокие ставки, в результате чего оказавшись в долговой яме, то новые изменения в БК закрепляют за правительством полномочия и по утверждению порядка предоставления, и по использованию, и по возврату регионами таких федеральных кредитов.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Вопросы замещения бюджетными кредитами коммерческих долгов регионов, поднимаются достаточно давно, вплоть до того, что возникло непонимание, почему же регионы не спешат прибегать к замещению. Достаточно вспомнить, как в марте президент РФ Владимир Путин отмечал, что некоторые руководители регионов, имея возможность взять своевременно бюджетные кредиты или заместить их, не делали этого, а предпочитали брать деньги в кредитных организациях и накапливать небюджетный, коммерческий долг. А в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию президент заявил о том, что долги регионов по коммерческим кредитам, превышающие 25% их собственных доходов, будут замещены бюджетными кредитами, со сроком погашения до 2029 года. Кроме того, Владимир Путин предложил провести реструктуризацию бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в прошлом году для реализации мер, направленных на противодействие эпидемии. Так как срок их погашения истекает 1 июля 2021 года, то в этой связи предлагалось пролонгировать их до 2029 года.

Kremlin.ru Владимир Путин на заседании президиума Госсовета

Надо сказать, что, как правило, экономические кризисы многими странами разрешаются в том числе реализацией или развитием инфраструктурных проектов. Реализация таких проектов в России для России же не просто способ перезапустить и расширить экономику, но и в принципе является определением новых точек роста для многих других отраслей, в конце концов — определения совершено нового расклада «сил» в экономике с учетом произошедших за последние годы геополитических событий. Но и не стоит забывать, что основной проблемой, ограничивающей развитие регионов, как и вызывающее массовые нарекания со стороны их жителей, является именно инфраструктура. Не случайно первый зампред Совфеда Андрей Турчак, отметил, что закон, которым вносятся изменения, имеет колоссальное значение, появились новые инструменты развития регионов, которые позволят им высвободить значительные средства на реализацию инфраструктурных проектов и повысить качество жизни людей. Поэтому, заметим, реализация инфраструктурных проектов — наиболее принципиально важная для страны позиция в программе действий властей. В этой связи стоит отметить, что новые изменения в БК, одобренные Советом Федерации, наделяют правительство также полномочиями по определению порядка отбора соответствующих инфраструктурных проектов. Но и в этом случае, когда функции правительства усилились, всё же предусмотрено дополнительное звено контроля: принимаемые правительством решения, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, а именно — соответствующие правовые акты, будут направляться в Совет Федерации, в Государственную думу и на рассмотрение их трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений.

Плюсами изменений является появление возможности превышения ограничений по размеру дефицита бюджета субъекта РФ в пределах тех бюджетных ассигнований, которые будут направлены на реализацию инфраструктурных проектов. Казалось бы, мелочь, но такая мелочь, как ограничения, сдерживала бы регионы. Изменениями были скорректированы и подходы к расчету показателей отнесения субъекта Федерации к группам заемщиков при оценке их долговой устойчивости: например, инфраструктурные бюджетные кредиты в объеме государственного долга субъекта РФ могут не учитываться. Еще одна немаловажная позитивная деталь закона, которая должна повлиять на ускорение процесса заключения соглашений о предоставлении регионам межбюджетных трансфертов и тем самым обеспечить финансирование расходов с начала финансового года, — это то, что предельный срок внесения в Госдуму проекта закона о федеральном бюджете переносится с 1 октября на 15 сентября. Соответственно, корректируются и сроки составления, представления и утверждения бюджетной отчетности, что позволит учитывать соответствующие показатели при формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Own work Фотоснимок фракции Единой России в Зале пленарных заседаний Госдумы

Что касается условий предоставления инфраструктурных кредитов, то закон предусматривает право Минфина предоставлять кредиты по ставке не более 3% годовых на срок 15 лет, правда, при погашении кредита не ранее 2036 года включительно, о чем сообщается на портале Совета Федерации. Напомним также, что ранее Владимир Путин, говоря о необходимости реструктуризации накопленных регионами долгов как об инструменте повышения самодостаточности региональных экономик, уточнял, что планируется руководствоваться принципом справедливости. Поддержку получат в первую очередь те, кто проводит взвешенную финансовую политику: чем меньше долгов было у региона, тем больше инфраструктурных кредитов он сможет получить. А в числе приоритетных сфер для кредитования Путин назвал как раз проекты, решающие для регионов одновременно экономические и социальные задачи — это строительство автодорог, обходов городов, обновление систем ЖКХ и общественного транспорта, комплексное создание объектов туристической индустрии.