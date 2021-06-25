Гомосексуализм и прививки детям от COVID-19: сети обсуждают ВОЗ
Граждане России с настороженностью отнеслись к обновлённым рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вакцинации детей и подростков от COVID-19. В сети опубликованы многочисленные комментарии, свидетельствующие о недоверии как к самой ВОЗ, так и к вакцинации. Редакция ИА REGNUM выбрала самые интересные из тех, что были опубликованы на иркутском сайте irk.ru.
«ВОЗ — организация мутная и конъюнктурная. В свое время они радостно сообщили, что гомосексуализм — это нормально и так должно быть. Вот и думай теперь, что хочешь», — замечает О.
«Заголовок, скорее всего, должен выглядеть так: ВОЗ разрешила вакцинировать детей и подростков от COVID-19 одобренными вакцинами, такими как Pfizer, Janssen и еще двумя от AstraZeneca», — поддерживает дискуссию У.
«В СССР много от чего прививали принудительно и бесплатно, а о слове «тест» понятия не имели. И ничего, живём до сих пор», — пишет читатель под псевдонимом «Злой птиц».
«До 90-х годов прививали всех. У нас в школе была медсестра, которая школьникам ставила плановые прививки, и никто родителям ничего не сообщал и разрешений не требовал», — подтверждает В.
«И сейчас есть обязательные для детей прививки. Еще советских времен разработки. Прививки от болезней, посерьезнее, чем корона. Полиомиелит, например», — замечает Л.
«Вот интересно. Если сдавать тест на «корону», бесплатно фиг выбьешь, идите платно, если хотите. Лекарства тоже платно, и т. д. Но вот с вакцинацией: ставим бесплатно, практически в принудиловку, плюс всякие лотереи устраиваем… Как-то вот не вяжется у меня данный жест доброй воли и заботы о здоровье граждан с тем же фактом, что бесплатно тест просто по желанию человека никто делать не будет», — замечает N.
«Всё логично: прививка — это прямой метод ограничения распространения заболевания и защиты граждан от него. Тест — всего лишь диагностическое мероприятие. Для остановки эпидемии естественно, логично обеспечить первое, а второе уже по остаточному принципу, да и вообще, необязательно», — отмечает «Подруга друга».
«Вот ребёнок «притащил» «корону» — и сижу с «гриппом» второй день… хотя вроде «Спутник» в апреле ставил… было бы добро — ребёнка тоже отправил на прививку. 14 лет, все «взрослые» лекарства можно, а прививку нет», — замечает С.
Как сообщало ИА REGNUM, о том, что дети могут проходить вакцинацию от COVID-19, сказано в рекомендациях, которые на днях обнародовала ВОЗ. Там же отмечено, что стратегическая консультативная группа экспертов организации считает вакцину американо-германского концерна Pfizer/BioNTech подходящей для вакцинации людей в возрасте от 12 лет и старше.
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