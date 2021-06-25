Граждане России с настороженностью отнеслись к обновлённым рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вакцинации детей и подростков от COVID-19. В сети опубликованы многочисленные комментарии, свидетельствующие о недоверии как к самой ВОЗ, так и к вакцинации. Редакция ИА REGNUM выбрала самые интересные из тех, что были опубликованы на иркутском сайте irk.ru.

Цитата из кф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». реж Леонид Иович Гайдай. 1967. СССР Польза вакцинации

«ВОЗ — организация мутная и конъюнктурная. В свое время они радостно сообщили, что гомосексуализм — это нормально и так должно быть. Вот и думай теперь, что хочешь», — замечает О.

«Заголовок, скорее всего, должен выглядеть так: ВОЗ разрешила вакцинировать детей и подростков от COVID-19 одобренными вакцинами, такими как Pfizer, Janssen и еще двумя от AstraZeneca», — поддерживает дискуссию У.

(сс) Whispyhistory Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca

«В СССР много от чего прививали принудительно и бесплатно, а о слове «тест» понятия не имели. И ничего, живём до сих пор», — пишет читатель под псевдонимом «Злой птиц».

«До 90-х годов прививали всех. У нас в школе была медсестра, которая школьникам ставила плановые прививки, и никто родителям ничего не сообщал и разрешений не требовал», — подтверждает В.

«И сейчас есть обязательные для детей прививки. Еще советских времен разработки. Прививки от болезней, посерьезнее, чем корона. Полиомиелит, например», — замечает Л.

«Вот интересно. Если сдавать тест на «корону», бесплатно фиг выбьешь, идите платно, если хотите. Лекарства тоже платно, и т. д. Но вот с вакцинацией: ставим бесплатно, практически в принудиловку, плюс всякие лотереи устраиваем… Как-то вот не вяжется у меня данный жест доброй воли и заботы о здоровье граждан с тем же фактом, что бесплатно тест просто по желанию человека никто делать не будет», — замечает N.

«Всё логично: прививка — это прямой метод ограничения распространения заболевания и защиты граждан от него. Тест — всего лишь диагностическое мероприятие. Для остановки эпидемии естественно, логично обеспечить первое, а второе уже по остаточному принципу, да и вообще, необязательно», — отмечает «Подруга друга».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса в России

«Вот ребёнок «притащил» «корону» — и сижу с «гриппом» второй день… хотя вроде «Спутник» в апреле ставил… было бы добро — ребёнка тоже отправил на прививку. 14 лет, все «взрослые» лекарства можно, а прививку нет», — замечает С.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что дети могут проходить вакцинацию от COVID-19, сказано в рекомендациях, которые на днях обнародовала ВОЗ. Там же отмечено, что стратегическая консультативная группа экспертов организации считает вакцину американо-германского концерна Pfizer/BioNTech подходящей для вакцинации людей в возрасте от 12 лет и старше.

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