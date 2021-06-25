Нет, ну вы только посмотрите, как ОНИ прокалываются — прямо мишень себе сзади рисуют! Ниже спины. С 1 августа для непривитых от «зашкаливающей» у кого-то там статистики, которая, если верить главе Минздрава, во много раз не дотягивает до эпидемии (130 тыс. заболевших, то есть 0,09%, а при эпидемии нижний порог составляет 5%), закрываются курорты Кубани.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Права

В чем главный «цимес»? В том, что совсем недавно к отечественному туризму сограждан склоняли кешбэками, призывая всех забыть про (и «забить» на) разные там Египты, Турции, а сейчас, по щелчку чьих-то кукловодческих пальцев, всех как раз туда и выталкивают. Остается Крым, скажете? Так он, судя по итогам недавнего президентского совещания, где был включен в когорту регионов с наихудшей эпидемиологической динамикой, уже на грани закрытия. То ли еще будет? Вот и Ассоциация туроператоров России (АТОР), не прошло и нескольких часов с появления этой сногсшибательной новости, рапортует о повальном отказе от кубанских путевок. А на что рассчитывали? Что прививаться бросятся? Ага, разбежались. Всенепременнейше и прямо вот сразу…

При этом, правда, туроператоры ведут себя так же продажно и беспринципно, как и большая часть остального бизнеса. С одной стороны, они да, собачатся с властями, обвиняя их в срыве курортного сезона и собственных финансовых потерях; с другой, стараются переложить эти потери на плечи граждан, отказывающихся от туров. Не обещают им полных возвратов, а пытаются обвести вокруг пальца, недоплатив. Но здесь еще Маркс полтора столетия назад популярно объяснил, что при определенном проценте прибыли, который маячит перед носом, нет того преступления, на которое бизнес бы не пошел, пусть и под страхом виселицы.

Меньше всего те и другие думают о согражданах, которые приобрели путевки. Логика понятна: не вернуть денег, которые, чтобы отдохнуть летом, копили целый год, — значит, либо заставить «сесть на иглу», либо найти альтернативу у этого же оператора. Какую? Моря-то бывают разные, как теплые, так и холодные. Хорошо, если хотя бы Калининград предложат. А то ведь есть Мурманск или Архангельск там… Или сразу Магадан. Но что-то сомнение одолевает, что сограждане туда рванут по доброй воле («нет-нет, лучше уж вы к нам…»). Если только по плану депортации (виноват, эвакуации)… Пешими колоннами — по 30−40 км в сутки, как в царские времена, только без кандалов, и на самосвалах — по пятнадцать человек в кузове.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Турецкий пляж

Что получается? Сразу оговорюсь, что автор этих строк не за себя любимого «топит»: мне что Геленджик, что Египет, где последний раз не был никогда, «по барабану»; достаточно палатки на берегу любого водохранилища средней полосы и нескольких спиннингов под донку — в пределах разрешенного количества крючков на рыбацкое рыло. И нет лучше отдыха, включая купание. Однако это на любителя; подавляющее большинство семей — еще раз — год планируют, откладывают деньги, на всем экономят — в наши-то времена — и заранее все туры раскупают, чтобы подешевле, мечтая летом погреться на морских пляжах. Детям ночами море снится, а потом незабываемые впечатления на год вперед. И как можно на них так плевать?

Но это, как говорится, моральный аспект. Который принимающих решения с их показным «рационализмом» особо не волнует. Есть и другие, куда более материальные. Во-первых, мощнейший удар на наших глазах наносится по туриндустрии Краснодарского края. Она и в прошлом-то году еле на плаву осталась, поэтому очень рассчитывала на нынешний сезон. Уже понятно, что не получается; краснодарский губернатор откровенно кривит душой, когда ставит знак равенства по важности между спасением от болезни и сохранением здравничной инфраструктуры. Нет здесь никакого выбора, и, если не уступать определенному давлению сверху, вполне можно бы вырулить. Было бы желание, а почему его нет — отдельная тема, об этом чуть ниже.

Во-вторых, всё происходит перед выборами, которые для власти очень важны. Но которые региональные звенья власти, прежде всего московское, «рубят на корню», собственными руками подпиливая сук, на котором сидят. Маленький примерчик. Мэр Собянин, этот главный «толкач» и лоббист «чрезвычайщины», в известном указе, подсунутом ему на подпись в трагический юбилей 22 июня, а с его подачи и столичный «антивирусный» оперштаб «вакцинаторов», дают послабления от уколов переболевшим короной не более шести месяцев после заболевания. А Денис Проценко, главврач знаменитой Коммунарки, которого лично президент Владимир Путин включил в первую пятерку предвыборного списка ЕР, безусловный профессионал, уровень квалификации которого, не в пример собянинскому, сомнениям подвергнут быть не может, не раз говорил как минимум о девяти месяцах иммунитета после болезни. А возможно, и о годе. В том числе совсем недавно, буквально на днях. Поскольку линия Проценко поддержана президентом, о чем говорит его включение в список, то с политической точки зрения это генеральная линия, по отношению к которой мэр Собянин, получается, как в том анекдоте, не колеблется вместе с ней, а идет строго против. Как Троцкий с Бухариным.

Специально приведем здесь ссылку (https://lenta.ru/news/2021/06/16/vaccination/), по которой об этом можно почитать, чтобы избежать двусмысленности толкования и показать, что мэр-вакцинатор берет на себя лишку. И по срокам: тычет пальцем в небо, а попадает в другое место. И тем самым дискредитирует борьбу с вирусом, превращая ее из медицинского мероприятия в кампанию по подрыву позиций федеральной власти. Еще раз: перед выборами. И если бы не Собянин с его инициативами, то и краснодарский губернатор тоже в фарватер не встраивался, а думал бы своей головой.

Mos.ru Сергей Собянин

В-третьих, другая нестыковка, на этот раз логическая. Почему непривитых откровенно поражают в правах, если привитым они не угрожают? Следуя логике «вакцинаторов», привился — значит, защищен, а если защищен, чего бояться? Ну, поймает непривитый заразу — и кому от этого будет хуже? Ему же самому! Так? Или не так? Или нет уверенности в вакцине, что она защищает? А может быть, и того хуже: дело не в вирусе и не в болезни, масштабы распространения которой даже при нынешних темпах в пять раз ниже официально признанного эпидемиологического порога. Да и прививаться на пике эпидемии запрещает уже даже не Конституция, которую в этом вопросе превратили в дышло и стараются обойти методом натягивания известного изделия на глобус, а соответствующие медицинские руководящие документы, о которых не раз говорил профессор Игорь Гундаров.

А вот мнение другого профессора — врача-эпидемиолога Ольги Акимушкиной:

«Глядя на весь мир, можно сказать, что будто под чьим-то руководством всем усиленно рекламируют вакцины, забывая о множестве других способов лечения и получения иммунитета…, — подчеркивает ученая-врач, уточняя очень важную вещь. — Те, которые получают большие деньги в бигфарме, те, кто заинтересован, продвигают вакцинацию».

Что такое «бигфарма» или «большая фарма»? Несколько десятков компаний, в ведущие среди которых входят — следим за брендами и вспоминаем названия западных вакцин: Pfizer (США), Moderna (США), Merck (США), Jonson&Jonson (США), La Roche (Швейцария), Sanofi (Франция), Novartis (Швейцария), Astra Zeneca (Великобритания) и другие. Вот и пазл начинает складываться. Что объединяет представленные в этом списке четыре страны — США, Британию, Францию и Швейцарию? Это — опорные пункты олигархического клана Ротшильдов, в которых он контролирует не только медицинские, но и финансовые, и политические власти (в Америке — вместе с местными кланами). Тот же Макрон, к примеру, — выходец из парижского Банка Ротшильда.

А теперь посмотрим на ситуацию с другой стороны. Обратим внимание на три вещи. Первая: сроки повальной вакцинации (в сети ее еще небезосновательно называют «факцинацией») мэром Собяниным определены в два этапа — к 15 июля и к 15 августа; кубанский запрет в целом тоже начинается с июля, а конкретно — с августа. Случайное совпадение?

Второе: беспрецедентное обострение международной обстановки, иллюстрацией которого являются провокация британского эсминца у крымских берегов России и менее известное российской общественности, но весьма интенсивное нагнетание Западом напряженности вокруг Тайваня, направленное против Китая.

Defence Images HMS Defender

Третье: всё это, как уже приходилось обращать внимание, происходит после 16 июня — встречи Владимира Путина с Джо Байденом. После нее американский лидер на пресс-конференции, отвечая на вопрос, о чем договорились, пустился в туманные рассуждения, что будет-де ясно через полгода. В зависимости от того, что, как и куда пойдет.

Сопоставим эти три вещи. Напрашивается вполне понятный сценарий. Байденом в Женеве, скорее всего, к обсуждению был предложен ряд условий нормализации, которые Путин опять-таки, скорее всего, не принял. Тогда вашингтонский засланец перешел к ультиматумам и угрозам, содержание которых примерно демонстрируется инцидентом с британским эсминцем, и, видимо, определил сроки. Одновременно, а точнее, даже раньше, с ближних подступов к встрече, американской стороной была активизирована внутренняя агентура влияния, и совсем не случайно вспышка заболеваемости совпала с появлением Байдена в Европе и протекала на фоне его контактов с сателлитами в форматах «Семерки», НАТО и ЕС. Агентура влияния, та самая, что обеспечивает западное концептуальное влияние, свои «тридцать сребреников» отработала — мизансцену «катастрофической коронавирусной динамики» создала. Настоящей или вымышленной — это уже другой вопрос, к специалистам-эпидемиологам, а также к правоохранителям и ответственным за национальную безопасность. Но поскольку действия мэра Собянина как нельзя лучше отвечают запросам авторов представленной схемы, то это означает, что западная агентура находится в настолько ближайшем его окружении, что способна влиять на принимаемые градоначальником решения. Это, конечно, не шпионское гнездо в чистом виде, но в информационную эпоху гибридной войны и сами шпионские понятия выглядят несколько иначе, чем в индустриальную.

Обратим внимание на еще один нюанс: насколько сдержанность президента Путина на недавнем совещании контрастирует с откровенно беспардонной манерой поведения и лексикой его пресс-секретаря. Заявлять вещи, откровенно попирающие Конституцию, бросая тем самым тень на главу государства, недопустимо. И возникает закономерный вопрос: на своём ли месте находятся фигуранты нагнетаемой сегодня коронавирусной шизофрении?

Последний вопрос: почему именно август? Куда торопятся «вакцинаторы»? Их подталкивают угрозой военного конфликта? Или таким образом им создают «благоприятные» условия, облегчающие деятельность, весьма сомнительную по отношению к национальным интересам России хотя бы потому, что она раскалывает общество, натравливая друг на друга различные его части? Напомним: концептуальная власть управляет не законами, указами и распоряжениями, а мизансценами, куда они помещают тех, кто их издает — публичную власть. И далее с помощью агентуры влияния продвигают последнюю в «нужном» направлении. У кого-нибудь на фоне всего этого помешательства, охватившего московские и значительную часть других региональных верхов, есть сомнения, что пресловутый ковид — это именно мизансцена?

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

Знаете, что сейчас было бы самым действенным? Помните, читатель, эпизод с обысками и выемкой документов в набиуллинском Центробанке? Когда сама «центробанкирша» сбежала в США, где некоторое время и отсиживалась… Сейчас наступает время, когда пора перестать бить по рукам тех, кто владеет настоящей информацией о том, что происходило и происходит в стране в последнюю треть века. Тех, кто, наблюдая за развитием всего этого кошмарного сюжета, тщательно записывал ходы. И дать им возможность накопленную информацию обнародовать. Уверен: эта «штука» бабахнет так, что вышибет клин клином, поменяв одну, чужую мизансцену другой, нашей собственной. Концептуальная власть ведь тоже не едина, и на каждую старуху найдется своя проруха. Верный признак приближающейся развязки — театр абсурда, который, ранее заметный только специалистам, ныне разросся до таких масштабов, что крепчающий маразм именно как маразм смотрят и оценивают уже практически все слои общества. Кроме страусов, занятых пробиванием головой дырки в бетонном полу, чтобы спрятаться.