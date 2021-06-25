Жители Дальнего Востока обсудили в сети заявление премьер-министра Михаила Мишустина о том, что объединённая дальневосточная авиакомпания начнёт выполнять полёты в июле. Поизучав опубликованный проект постановления правительства РФ, потенциальные авиапассажиры расстроились — оказалось, что, например, из Владивостока можно будет улететь только в Читу, Улан-Удэ, Совгавань и Николаевск-на-Амуре. А вот в соседний Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский и дальше по популярным направлениям — в Новосибирск и Екатеринбург — дальневосточный лоукостер летать не будет. В том числе и в Москву. Да и стоимость билетов удивила жителей ДФО.

Посадка самолета

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По словам Михаила Мишустина, дальневосточная авиакомпания, созданная на базе «Авроры», будет выполнять рейсы по первым 20 субсидируемым маршрутам в июле. На это выделено более 1,5 млрд рублей. Предполагается, что более 100 тыс. человек смогут воспользоваться льготными тарифами.

По проекту, который, скорее всего, и утвердят, из Владивостока можно будет улететь в Читу за 9800 рублей, в Улан-Удэ за 9900 рублей, в Советскую Гавань за 7050 рублей и в Николаевск-на-Амуре за 9000 рублей. И это только в одну строну.

Обсуждение маршрутов и тарифов завершится 30 июня. Дальневосточники оставили комментарии на VL.RU.

«Владик — Чита: 9800 в одну сторону? Да до Москвы столько билет стоит… А разница в расстоянии раза в 3», — удивился пользователь под ником 1.

Дарья Антонова ИА REGNUM На борту самолета

«Аттракцион неслыханной щедрости», — написал Разговорчики в строю.

«А это точно субсидированные билеты? Ценники негуманные для субсидии», — поразился 123.

«Очень гуманные. В Петропавловск слетать дороже, чем в Москву. Субсидии, однако», — выразил недовольство подписчик.

«В Улан-Удэ, Совгавань, Николаевск по цене московского билета! Налетай, раскупай!» — поддержал другой подписчик.

«Я бы в Биробиджан из Владивостока слетал, на поезде долго, на тачке нудно», — написал комментатор 70 489.

«На поезде, дружочек, на поезде. Не переломитесь. Точно так же и в Хабаровск. Ну, или на персональном транспорте. До Биробиджана на поезде 15 часов. Вечером сел, днем приехал. А городишко мельче Читы», — советует любителю Биробиджана JD.

«И это что-то меняет? Так рассуждать, транспорт вообще не нужен. До любого населённого пункта можно добраться с котомкой за плечами. У людей всегда должен быть выбор — это аксиома. Я бы с удовольствием и в Хабаровск летал, и в Благовещенск. При Союзе такие рейсы были, кстати», — вступил в полемику 70 489.

«А зачем нам Улан-Удэ, Чита? Давай Пхукет, Сингапур, Куала-Лумпур, Дубай, Токио, Канкун… — прямые да по субсидии, тысяч за 10 норм. будет», — иронизирует Черный.

名古屋太郎 Аэропорт. Чита, Забайкальский край

«Несколько лет назад какие-то умники из РЖД отменили регулярный поезд до Благовещенска якобы из-за нерентабельности, а он почти всё время под завязку ходил набитый. А сейчас четыре прицепных вагона пустили вновь, так на них билеты в сезон достать — тот ещё квест», — написал комментатор.

«Всё они что-то запускают, выпускают, а народ как валил с Дальнего Востока, так и продолжает. Причем обороты бегства растут», — считает © Ложная Поганка.

«В Николаевск-на-Амуре на поезде не доедешь. Там отсутствует железнодорожное полотно, от слова «совсем», — написал пользователь 1 032 401.