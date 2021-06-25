В настоящее время число новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 за день в Великобритании продолжает расти, говорится в отчете британских властей. 99% недавно подтвержденных случаев в стране приходится на Delta-штамм вирус. Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявил, что именно этот штамм COVID-19, первоначально обнаруженный в Индии, как ожидается, станет основным штаммом эпидемии в Европе к августу и что необходимо ускорить вакцинацию людей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo очень горячо обсудили этот вопрос под соответствующей публикацией в паблике телеканала CCTV.

«Профилактика эпидемии и борьба с ней в Индии осуществляются плохо, и это поставило под угрозу весь мир. Это показывает, что мир — это сообщество с общим будущим, и никто не может стоять в одиночестве перед лицом эпидемии», — заявил И Нин.

Пользователь WFendiman поправил предыдущего комментатора, что дело не в Индии как таковой, а в том, что никто, кроме Китая, не способен обеспечить надлежащий уровень вакцинации населения.

«Данные в Гуанчжоу показывают, что большинство из зараженных новым штаммом не болеют в тяжелой форме после прививки. Большинство пациентов, получивших одну прививку, болеют в легкой форме, а две вакцины — в более бессимптомной. В настоящее время ни одна вакцина в мире не может обеспечить полный иммунитет», — заметил «Сладкий кофе».

(сс) Walter Grassroot Коронавирус в Китае

«Эта новость напоминает мне сводки новостей из индустрии моды на грядущий летний сезон. Какой вирус будет модным?» — заметила «Летающая фея 1730».

«Значит, основное внимание уделяется вакцинации? То есть хотите сказать, что те, кому поставлен диагноз, не вакцинированы?» — выразил сомнение Супер-Грэхам.

«Индия — страна навозных ям, но Соединенное Королевство считает, что эта навозная яма — жемчужина британской короны. Что все в порядке, и все взорвалось», — заявил «Любитель пищевых продуктов».

«Увы, можно сказать, что свежие данные об эпидемии в Великобритании говорят о резком росте заболеваемости, а тенденций к снижению нет», — заметил другой комментатор.

Очень многие комментаторы винят во всех бедах Индию и «индийский» штамм, забывая, что не так давно западные страны точно так же клеймили Китай за то, что он якобы принес миру «страшнейшую эпидемию современности».