Практически сразу после известия о том, что отели Краснодарского края будут принимать только привитых гостей, глава АТОР Майя Ломидзе заявила о «шквале» запросов на аннулирование туров. В интернете появились сотни тысяч комментариев, люди недоумевают и раздражены почти невыполнимыми требованиями. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные высказывания, опубликованные на иркутском сайте irk.ru.

Пустой пляж

«Цветовую дифференциацию штанов-то скоро введут?» — иронизирует Марина Петрова.

«Если есть на свете рай… то это не Краснодарский край!», — поддерживает Инна.

«Летом однозначно нет, тем более — в настоящей обстановке», — соглашается Олег.

«Исключительно пора вводить локдаун. Чем дальше, тем хуже. Это мое мнение. Судя по Индии, сейчас упустят возможность все остановить. Сам Роспотребнадзор пишет, что новая разновидность вируса очень опасна и заразнее обычного. И ситуация несравнима с началом пандемии.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

Но чтобы, я так понимаю, снять с себя ответственность, переложили её на регионы и тем самым сделав ошибку, так как сейчас каждый губернатор будет, скорее всего, занижать цифры, показывая центру, какой он молодец и как хорошо справился с ковидом, а в этот момент люди будут умирать», — пишет читатель под псевдонимом «Житель Дубаи».

«Стоимость ПЦР от 2000 и выше (то есть на семью от 6000 рублей только за тест). При этом, согласно их долбанным правилам, «срок годности» этого теста всего 72 часа. При этом в Иркутске практически не делают экспресс-ПЦР тесты на ковид (в среднем говорят от 1 до 3 рабочих дней). То есть если я сдам, скажем, в понедельник, то результат будет готов в лучшем случае вечером вторника (так как день забора у большинства не учитывается, даже в диагностическом говорят, что лучше рассчитывать на два дня из-за повышенной нагрузки). То естьуже 48 часов. Дорога займет еще 8−9 часов и сколько-то до места проживания…

При этом все недорогие варианты с пересадкой в Москве сразу отметаются, так как иначе тест «протухнет» (там из-за пересадок выходит почти сутки). Короче, при таком подходе народ просто забьет на курорты Краснодарского края (с учетом того, что там и так ценник не соответствовал качеству, в этом году там вообще цены улетели в космос). Ну и сами курорты — те еще рассадники заразы, не хуже Москвы и Питера», — замечает Р.

«У нас открываются границы, люди едут на моря и по всей стране. Мэр вон приехал с Дубая и без всякой «отсидки» вышел на работу. До 1 августа во всей стране будут сильно распространены все виды штаммов, которые только есть в мире.

Причем новые штаммы и старые прививки «не дружат». Так что лето будет «веселым». Как там говорят — цыплят по осени считают? Видимо, мы в роли «цыплят». Но к зиме недосчитаются многих», — замечает Владислав.

Пассажиры спускаются с трапа

«Курорты Магаданской области ждут вас!» — иронизирует Алексей Александрович.

Как сообщало ИА REGNUM, заявления правительства, связанные с вводом ограничений из-за ситуации с COVID-19, привели к тому, что граждане России стали массово отказываться от запланированного отдыха в Краснодарском крае. А после того, как губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест (при этом с 1 августа от гостей потребуется сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции), ассоциация туроператоров России заявила о массовой аннуляции турпакетов и бронирований гостиниц.

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