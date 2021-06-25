Результаты, которых достигла сборная Украины по футболу, впервые в собственной истории став участником 1/8 финала чемпионата Европы после двух матчей группы Е, стали поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 25 июня в социальной сети Facebook.

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«Рад за Украину. Даже в таких сложных условиях в стране они нашли в себе силы и мужество достойно выступить. Браво!» — пишет Александр А.

Многие пользователи оказались искренне рады удачной серии игр украинской сборной. Люди счастливы, что наконец-то могут увидеть нечто позитивное и даже созидательное со стороны соседней для России страны.

«Вот эту победу Украины, в отличие от политической мути, можно признать и порадоваться за их сборную», — считает Сергей У.

Некоторые комментаторы заявили, что будут болеть за сборную Украины по футболу в дальнейших играх. При этом люди раздосадованы, что российская сборная проявила себя не с лучшей стороны.

«Супер! У сборной России в этот раз не получилось, к сожалению, но зато теперь все будем болеть за сборную Украины. А кто-то, может быть, и за сборную Италии», — пишет Viktor M.

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Часть пользователей провели сравнение игр российской и украинской сборных и выяснили, что достижения Украины взялись не с ровного места. Сборная Россия очевидным образом проигрывает братской стране практически по всем характеристикам.

«Ну играет сборная Украины гораздо лучше, чем российская. Добралась до 1/8 по игре и стремлению. Это спорт. Никто не думал, что Турция не возьмёт ни одного очка. Ничего не поделаешь», — написал Alexandr I.

Ряд комментаторов предполагают, что успех украинской сборной заключается в том, что футболисты этой страны играют с большей отдачей, ведь никто не заваливает их деньгами. От них ждут, что спортсмены будут играть страстно и честно.

«Красавцы! Что тут можно сказать? Наверное, им платят меньше, чем российским футболистам, вот они и работают более усиленно, пока наши вяло катают мяч по полю. Деньги-то уже в кармане», — предположил Александр К.

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Отдельные граждане указали на то, что не собираются болеть за украинскую команду. Люди не могут забыть, сколько зла принесла эта страна мирному населению Донбасса.

«Не буду я болеть за Украину. Может, играют они и хорошо, но я не могу видеть этот флаг, который ассоциируется со смертью и болью», — пишет Олег К.

Напомним, 23 июня сборная Украины по футболу стала участником 1/8 финала чемпионата Европы после двух матчей группы «Е». Таким образом, украинская команда впервые в собственной истории вышла в плей-офф.