23 июня военный корабль морского флота Великобритании HMS Defender проплывал в 12 милях (19 км) от побережья Крымского полуострова. При этом у журналистов ВВС, министерства обороны Великобритании и России существуют три разные истории произошедшего.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Медведь

Как сообщает журналист ВВС, находившийся на борту, российские военные преследовали британский корабль. Судно направлялось в Грузию, отметили ВВС.

«Министерство обороны в Москве заявило, что патрульный корабль произвел предупредительные выстрелы, а самолет сбросил бомбы на пути HMS Defender, когда он проплыл в 12 милях от Крымского побережья», — пишет ВВС.

Министерство обороны Великобритании отвергло российскую версию, написав в своем Twitter-аккаунте: «Мы думаем, что русские проводили вооруженные испытания в Черном море и предоставили морскому сообществу предупреждение о своей активности. Не было выстрелов, направленных на HMS Defender, и мы не признаем заявления о том, что бомбы были сброшены на его пути».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также сделал заявление по поводу произошедшего.

«Мы не признаем аннексию Крыма Россией, это были украинские воды и мы имели право их использовать от А до Б», — сказал премьер.

«Я согласен с заявлениями по поводу Крыма, но все происходящее было смехотворным пиар-поводом, исполненным репортерами ВВС и Mail, находящимися на борту, что было создано для разжигания шовинизма и национализма», — написал @PhilJenkins86.

Большинство пользователей согласны с мнением, что действия Великобритании являются чистой воды саморекламой.

Defence Images HMS Defender

«И большой похотливый пиар-трюк показал сам себя, с удручающей предсказуемостью. Вся шовинистическая шарада вышла из ниоткуда, для того, чтобы заработать очков «Правь, Британия!» (Патриотическая песня Великобритании — прим. Д.С.)», — считает @PuebloDalMiras.

Многие пользователи не поняли, что на борту судна делали журналисты BBC и Daily Mail.

«Зачем тогда на борту были два репортера от BBC и Daily Mail, чтобы удобненько написать о прохождении через спорные воды? Кем и когда они были направлены на борт?» — поинтересовался @Dobbo761.

«Сколько журналистов катаются на борту других судов королевского флота через спорные территории? Моя догадка… ноль», — добавил @Dobbo761.

Ряд пользователей отметили, что свободные воды и спорные воды не одно и то же, а журналистов туда отправили, потому что заранее знали, чем все закончится.

«Полностью правда, что судно может свободно передвигаться в международных или разрешенных территориальных водах. Но когда речь идёт о спорных водах, зачем на морском судне два журналиста, если только они не искали это происшествие? Привкус безрассудного трюка пиар-игры», — считает @itsapointofview.

Среди пользователей много тех, кто считает, что данный казус был полностью оркестрован британским правительством.

«Людям надо жаловаться на это… эта история выглядит так, будто ее изготовило правительство, которое использовало королевский корабль, журналистов BBC и DM», — написал @IamMeadows.

В комментариях написали, что если прохождение через российское территориальное море было спроектировано руководством Великобритании, и Борис Джонсон на это согласился, то он «показывает полное отсутствие подстраховки в политической безопасности».

Некоторые комментаторы написали, что британские медиа в очередной хотят выставить Россию врагом, а, на самом деле, нужно смотреть внутрь страны и искать врага там.

«Враг британского общества не в Крыму, где королевский флот, полностью укомплектованный реакционными британскими журналистами, пытается втянуться в перепалки с Россией. Настоящий враг сидит на Даунинг-стрит. Настоящий враг — Борис Джонсон», — написал @sashasimic.

Некоторых пользователей не покидает вопрос: «А что британский военный корабль делал рядом с Россией?»

Cmapm Корабли Черноморского флота ВМФ России

Немногие пользователи считают, что действия России также направлены на рекламу, чтобы показать своему народу и всему миру, какое у них есть оружие.

«А что мы там делали, в первую очередь? Без сомнений Россия делает их этого PR. Но мы тоже?» — спросил @MRL2017.

Некоторые комментаторы все же считают Россию злой державой под руководством диктатора, который завоевывает чужие территории.

«Россия может воровать части территорий своих соседей, стрелять по их авиалиниям, но Великобритании нельзя плавать в международных водах», — написал @PaulGrove8.

В комментариях предложили представить ситуацию, при которой российские военные корабли проплывали бы рядом или в британском территориальном море, после чего задать себе вопрос: что бы сделало британское правительство?

«Представьте российские военные корабли рядом с международными водами Великобритании», — предложил @nagendragpu.

«Теперь можно ждать российский военный корабль в 12 милях от побережья Белфаста в спорных территориях Северной Ирландии, и как же мы отреагируем, если он появится», — поинтересовался @WASP85496369

«Британцы ничего не сделают в ответ, они боятся», — считает @fantasygreed.

Некоторые пользователи отметили, что у Великобритании не было права проплывать рядом с Крымом.

«Вам нужна виза, чтобы попасть в Россию. Кто-то забыл сказать об этом флоту», — пошутил @EastCBias.

«Интересно, 12 миль от побережья Крыма… не должен ли HMS Defender идти на 100 миль южнее, если он идет в Грузию», — добавил @WASP85496369.

В комментариях вспомнили о том, что в Великобритании скоро появится очень дорогая яхта, которая будет построена за счет министерства обороны, шутили, про то, что она наверняка решила бы проблему.

«Если бы только была Королевская яхта, которую можно было бы отправить, чтобы показать им», — написал @flan010959.

Stockpholio.net Черное море. Цветение фитопланктона

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Ряд пользователей отметил, что они не хотели бы войны с Россией.

«Нам надо быть осторожнее, чтобы не пойти воевать с Россией. Пожалуйста, нам нужен мир, и миру нужен мир, ради Бога, Иисус, пусть Бог нам поможет», — написала @Ami98953561

Многие комментаторы назвали действия Великобритании провокацией.

«Жаждущая войны Британия дразнит зверя, судя по всему», — прокомментировал @StaticIconAWP.

«Если бы Россия стреляла по британским лодкам в британских водах, тогда они были бы сумасшедшими. Но, кажется, что Британия пошла искать драку. Британия больше не правит волнами», — считает @InMyOwnWordsJam.

«Следующей ступенью будет провокация Китая», — предположил @RayJones01.