Несколько дней назад британские СМИ опубликовали новость о визите в Белград министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Уоллес встретился с президентом Александром Вучичем и министром обороны Небойшей Стефановичем, с которым он подписал и соглашение о сотрудничестве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Вучич

И не было бы в этом ничего необычного, если бы сам Уоллес НЕ назвал подписанное соглашение «революционным документом», согласно которому Сербия «ставит себя на передний край сопротивления злонамеренному российскому влиянию и манипуляциям в регионе».

Уоллес добавил, что Великобритания заинтересована в помощи таким странам, как Сербия, в деле защиты себя от злонамеренных действий с востока.

Таким образом, соглашение стало кульминацией многолетних заявлений западных представителей, включая посла США в Сербии Энтони Годфри, который предупреждал о негативном влиянии России.

U.S. Department of State Энтони Годфри

В чем, по их мнению, отражается это влияние?

В первую очередь в поддержке Россией суверенитета и территориальной целостности Республики Сербия, выраженной в ее отказе предоставить уступки незаконно отделившемуся краю Косово и твердому соблюдению резолюции 1244 Совета безопасности ООН, в которой Косово и Метохия определены как неотъемлемая часть Сербии.

Другой проблемой для западных держав, безусловно, является присутствие российских компаний, в первую очередь энергетического гиганта «Газпром», который обеспечивает Сербии энергетическую стабильность по приемлемым ценам — эти страны хотели бы заменить «Газпром» своими транснациональными концернами.

Все это далеко не новости. Великие державы всегда искали способ реализовать свои интересы в этом регионе. Новостью является причастность сербских властей к этим планам Запада.

Александр Вучич сознательно пытается реализовывать западные геополитические интересы в Сербии, исходя из чисто политических расчетов — он знает, что это обеспечит ему выживание у власти как можно дольше. Западные спонсоры, их деньги, средства массовой информации и политическая поддержка значат для Вучича больше, чем мнение его избирателей. Избиратели его Сербской прогрессивной партии, как правило, не являются прозападными, но Вучич использует широкий спектр маркетинговых и медийных тактик, чтобы обмануть своих избирателей и заставить их поверить в то, что он по-прежнему является пророссийским политиком, который успешно поддерживает нейтралитет Сербии и защищает Косово и Метохию в составе Сербии.

А в реальности — все наоборот. Вучич делает все, чтобы избавиться от Косово. Это задача, которую перед ним поставили его западные спонсоры — как можно скорее (предполагается, что уже в этом году) с так называемым премьер-министром «Косово» Альбином Курти подписать юридически обязывающее соглашение, по которому Сербия практически признает независимое Косово и разрешит ему вступить в Организацию Объединенных Наций.

Government of the Republic of Kosovo Альбин Курти

Приказ был очень четко отдан посланником американской администрации Мэттью Палмером, когда он посетил Сербию в начале июня. Он заявил сербским СМИ в манере колониального губернатора, что «соглашение скорее всего будет подписано в этом году».

В предыдущие годы Вучич уже передал косовским албанцам все атрибуты сербской государственности: полицию, прокуратуру, судебную систему, местное самоуправление, которое до 2013 года находилось на севере Косово под контролем сербских властей, телекоммуникационную и энергетическую систему… Вот, собственно, почему Вучича и привели к власти. За последние восемь лет правительство Вучича подписало 48 соглашений с незаконными институтами в Приштине, содержание части которых до сих пор скрыто от общественности. Вучич выполнил все, кроме последнего шага. Теперь он ищет способ сделать этот шаг и обеспечить международный суверенитет Косово.

SUHEJLO Силы безопасности Косово

На этом пути есть два препятствия. Во-первых, это сербская общественность, которая подавляющим большинством по-прежнему выступает против любого соглашения с Приштиной (согласно некоторым опросам, цифры доходят и до 90% против соглашения). Давление на общественность оказывается через оккупированные СМИ, через парламент, в котором нет оппозиции, через разговоры о том, как Сербия осталась без союзников (всего несколько недель назад Вучич начал объявлять о возможности того, что Греция, которую сербы считают дружественной страной, признает «Косово»). К тому же во время своего визита в Белград американский посланник Мэттью Палмер провел встречу с сербской оппозицией, в ходе которой он четко выразил надежду, что она поддержит согласованное решение по Косово, а не мобилизует избирателей по этому вопросу, т. е. что оппозиционеры не создадут проблем для Вучича во время совершения этого открытого акта предательства.

А буквально несколько дней назад Вучич провел встречу с так называемым «правым крылом» оппозиции по вопросу Косово. Присутствовали лидеры Демократической партии Сербии, Сербской радикальной партии, движений «Двери», «Заветницы» и «Здоровая Сербия». Все это номинально оппозиционные и национально ориентированные партии, многие из которых отличаются выраженно пророссийской риторикой. На встрече, которую они назвали «конструктивной», все согласились с Вучичем. Вот и все об их оппозиционной деятельности.

Predsednik.rs Переговоры Мэттью Палмера и Александра Вучича

Сразу после этого сербский парламент большинством голосов принял доклад Вучича о ходе диалога с Косово. По этому поводу Вучич сказал, что «Сербия не должна замораживать конфликт» и что проблема должна быть решена как можно скорее, и повторил фразы о том, что мы не должны «оставлять проблему нашим детям». Я уверен, что ни греки на Кипре не хотят оставлять проблему своим детям, ни китайцы в отношении Тайваня, ни многие другие страны, у которых есть территориальные споры. Однако никто из них не предлагает в качестве решения признание части своей территории независимым государством. Это делает только Вучич.

Еще одним препятствием к признанию Косово, помимо сербской общественности, является позиция России и ее сопротивление вступлению Приштины в ООН. И это возвращает нас к началу всей этой истории. Именно поэтому Вучич будет обострять отношения с Россией, пока не разорвет их полностью. Именно поэтому его министр подписал с британцами соглашение о «противодействии российским интересам в регионе». Именно поэтому премьер-министр Сербии Анна Брнабич подписала в середине июня в Анталии декларацию, в которой поддержала более тесное сотрудничество между странами региона и НАТО и евроатлантическую интеграцию региона. Именно поэтому Сербия недавно присоединилась к европейским санкциям против Белоруссии.

Government.ru Анна Брнабич

Россия и сербский народ — два единственных препятствия на пути признания «Косово» и исторического предательства, беспрецедентного не только в истории Сербии, но, возможно, и во всей Европе: чтобы глава государства работал против национальных интересов своего народа и пытался добиться признания незаконно отделенной части своей территории, созданной терроризмом и преступлениями против его народа, и все лишь для того, чтобы еще на несколько лет остаться у власти. Поэтому Вучич хочет преодолеть эти два препятствия. Наша задача — не позволить ему это сделать. Ради будущего Сербии, ради будущего Косово и Метохии, и ради будущего сербско-российской дружбы.