В поселок Белое Озеро под Северодвинском (Архангельская область) ведет только одна дорога — узкоколейная железная. В 2010 году она попала в ТОП-10 красивейших железных дорог мира по мнению ФОРБС. Говорят о «гусарах», добиравшихся до поселка на джипах зимой по шпалам. Но чаще вспоминают одного, убедившегося по расписанию, что поезд не пойдет, дорога свободна, поехавшего по путям на машине — а навстречу тепловоз с тяжелым больным. Пришлось съезжать с насыпи и сидеть четыре часа в снегу, пока не вытащили.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Сосны выстроились по обе стороны узкоколейки к Белому Озеру

Как и положено, озера с прозрачной до дна водой, белым песком и соснами окружены легендами и байками. Но туристов мало, и здесь их не ждет ни кафе, ни ночлег, ни туалет. Хотя мэрия Северодвинска, к которому относится поселение, заботится о Белом Озере и недавно приобрела для узкоколейки новый тепловоз и отремонтировала старые. Жемчужина Русского Севера как бы застряла между забвением, в которое не дает скатиться уникальная природа, и туристическим процветанием, в которое предприниматели не могут, а власти не готовы вытащить.

Что ждет красивое место в будущем — на эти вопросы ИА REGNUM ответил глава Северодвинска Игорь Скубенко.

Пресс-служба мэрии Северодвинска Глава Северодвинска Игорь Скубенко осматривает новенький тепловоз, купленный мэрией для Кудемской узкоколейной железной дороги

Вы купили новый тепловоз для Кудемской узкоколейки? Часто такие дороги работают до последнего, а потом их бросают.

Обеспечение транспортной доступности — одна из обязанностей местной власти. Почему их бросают где-то в других местах — ответить не могу, а заниматься предположениями — не в моей привычке. Посёлок Белое Озеро входит в состав муниципального образования «Северодвинск», там постоянно проживают 306 человек, а летом количество увеличивается до 1000. Узкоколейка — единственный вид регулярного транспортного сообщения.

Во сколько обходится в год Кудемская железная дорога, сколько людей она перевозит, сколько у нее работников, тепловозов и вагонов?

МУП «Белое Озеро», которое занимается организацией перевозок и обслуживает узкоколейку, подвижной состав, обходится муниципалитету по 14−15 миллионов в год. В этом году эта сумма значительно больше — новый тепловоз стоит 11миллионов 600 тысяч рублей. И дополнительно выделили из резервного фонда ещё 1 миллион 300 тысяч на приобретение запчастей для старого тепловоза. В МУП работают 12 человек, подвижной парк состоит теперьиз уже трёх тепловозов и пяти вагонов. В прошлом году, в период пандемии перевезли 15 300 человек.

Пресс-служба мэрии Северодвинска Новый тепловоз заменит два старых, которые выведены на ремонт

Я видел, что местные жители ездят в Северодвинск на самодельных мотодрезинах — они учитываются?

Муниципалитет такой статистики не ведет. Да и на самодельных мотодрезинах ездить как минимум небезопасно.

Как Кудемская железная дорога в 2010 году попала в ТОП-10 красивейших дорог мира?

Думаю, помогли журналисты, рассказав об этой узкоколейной железной дороге и необычайно красивой природе.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Озеро Безрыбье — одно из здешних озер

При Сталине Белое Озеро относилось к ГУЛАГу?

В материалах северодвинского городского краеведческого музея есть следующая информация:

Artem29rus Схема Кудемской УЖД во времена работы леспромхоза

А строили её заключенные, и там был участок — «Командировка лагерного отделения-1 Ягринглага». Когда заключенные уехали, на этом месте был образован леспромхоз.

Рядом с Белым Озером очень красивые места — сосны, белый песок, реки Урзуга и Лая с порогами. Почему его потенциал используется на 5% и что планируется, чтобы включить эти места в туристический поток?

Это вопрос скорее к предпринимателям. Создавать там муниципальные предприятия туристической направленности накладно для городского бюджета и невыгодно, поскольку эта форма хозяйствования неконкурентоспособна. Мы содержим школу, детский сад. В этом году провели реконструкцию пищеблока, поставили современное оборудование. Теперь в этом здании есть не только электричество, но и водопровод, канализация. Созданы все условия для безопасного и технологически правильного приготовления пищи для детей, в том числе из детского сада. А все ученики начальных классов получают бесплатные завтраки, как и остальные северодвинские школьники. Мы, повторюсь, содержим железную дорогу, так что, бизнес, вперёд!

Владимир Станулевич ИА REGNUM Чистейшая прозрачная вода — признак, что рыбы здесь нет

Местные жители не против туризма?

Туризм туризму рознь. Если после посещения заезжими «туристами» остаются выжженные поляны и горы мусора, то, конечно, против. И я их прекрасно понимаю. Туризм должен быть экологичным и экономически выгодным для местного населения. Только такой мы и поддерживаем.

Население Белого Озера уменьшается, растет или там летний дачный поселок? Там есть какая-то работа?

Количество жителей посёлка Белое Озеро остаётся стабильным на протяжении последних пяти лет. Работа есть — это СМУП «Белое озеро», лесхоз, школа, детский сад, фельдшерский пункт, отделение связи. Можно заниматься предпринимательской деятельностью, рыболовством, вести подсобное хозяйство.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Сосны и белый песок — визитная карточка Белого Озера

В начале пути поезд идет вдоль дачных поселков, где вдоль насыпи — кучи мусора. Жалеете штрафовать дачников?

Этих куч уже нет. И наша цель — не штрафы, а чистота и порядок. Поэтому сотрудники отдела экологии и природопользования направили предписания в эти и другие СНТ, где замечены подобные нарушения. А вот если к июлю порядка не будет, вот тогда уже штрафы. И немаленькие.

Leg29 Кудемская УЖД зимой

У властей обычно не получаются элементарные вещи — поставить туалет, открыть кафе, сделать музей поселка? Почему?

Кафе, как я уже сказал, — это к предпринимателям. В посёлке действует школьная столовая. Но в каникулы она не работает. Туалет — да. Больная тема. Муниципалитету содержать туалет — это очень дорогое удовольствие. Для этого нужно не только построить здание, подключить его к канализации и водопроводу, но и содержать его в чистоте. Для этого нужны штатные единицы с зарплатами не ниже минимальной. Посчитайте сами. Музей: если местные жители вынесут решение о необходимости в посёлке музея, думаю, откроем, как в Нёноксе, филиал городского. Но пока о такой инициативе никто не заявлял.