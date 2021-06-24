Вот уже в четвёртый раз победителем Всероссийской киберспортивной студенческой лиги становится сборная СПбПУ Петра Великого. Спортсмены из Северной столицы вновь показали стабильную, качественную и очень уверенную игру во всех представленных на турнире дисциплинах. После окончания финального матча корреспонденту ИА REGNUM удалось пообщаться с руководителем сборной Максимом Паньковым и лично узнать у него секрет успеха молодых дарований из Петербурга. С какого возраста нужно приходить в киберспорт, как вузы России помогают спортсменам развиваться и какие ещё профессии есть в этом непростом ремесле — читайте в материале.

ФКС России Сборная Политеха

Расскажи историю появления сборной Политеха. Как давно в вашем вузе существует киберспортивное направление?

Максим Паньков, руководитель сборной Политеха: Киберспорт в Политехническом существует не так давно, но наш вуз почти сразу громко заявил о себе на турнирах. Идея родилась в 2016 году, когда Алексей Малышев (прошлый руководитель киберспортивного направления СПбПУ), обратился к директору СК «Политехник» Рауфу Агаеву с предложением основать в Политехе киберспортивное сообщество. Идея прижилась во многом благодаря инициативной команде и поддержке спортивного клуба.

По какому принципу отбирались игроки в команды? Были какие-то отборочные внутри вуза или «в бой» пошли все желающие?

Максим Паньков: В классических дисциплинах вроде CS: GO и Dota 2 у нас уже давно выстроен костяк команды, который меняется лишь изредка. А вот по «соло» дисциплинам у нас проводились большие отборочные, так как было много желающих попробовать свои силы. Для этого нам пришлось набрать менеджеров по каждой дисциплине и сформировать вторую сборную команду, которая позже заняла ТОП-5 по Питеру среди 26 участников.

ФКС России Сборная Политеха

Как ты стал руководителем этого направления и почему именно тебе досталась такая ответственная роль?

Максим Паньков: С первого курса я активно помогаю в развитии киберспорта в СПбПУ — раньше занимался проведением внутривузовских турниров. Потом стал заместителем руководителя направления, а в дальнейшем вырос и до руководителя, так как Алексей покинул свой пост в связи с окончанием учебы. Думаю, во многом помогло то, что я старался приложить свой максимум для успешных турниров и построения хороших отношений с другими членами команды

Сборная Политеха уже в четвёртый раз завоёвывает победу в студенческой лиге. В чём секрет вашей стабильности и успеха?

Максим Паньков:Ключевой фактор — мастерство отдельных игроков. Мы изначально набрали очень подкованных ребят, а потом, в ходе тренировок, нам удалось добиться хорошей коммуникации и атмосферы в командах. Также немаловажным фактором стали победы на турнирах, каждая из которых мотивировала дальше тренироваться и развиваться в этом направлении.

В прошлом году Политех всё же остался без победы. Что это — простое невезение или нечто большее?

Максим Паньков: К сожалению, в прошлом году наша сборная не была представлена на финальном этапе ВКСЛ, так как мы уступили ИТМО в региональном этапе, а слот на зональный этап был всего один. При этом составы по Dota 2 и CS: GO все равно забрали первые места в турнирной таблице. К слову, в этом году местная ФКС поменяла методику проведения регионального этапа, что позволило нам в полной мере показать, на что мы способны.

ФКС России Сборная Политеха

Какой была ваша подготовка после неудачи в прошлом году? Как на тренировочном процессе сказывалась пандемия коронавируса?

Максим Паньков: Мы кардинально поменяли подход к менеджменту «соло» дисциплин. Тренировочный процесс же никак не изменился с приходом пандемии коронавируса, так как все тренировки у нас проходят в режиме «онлайн».

Расскажи о подготовке спортсменов к играм. Какие ресурсы выделяет вуз для тренировок?

Максим Паньков: Из ресурсов у нас — собственное помещение с 11 компьютерами, спортивные стипендии и зачеты по элективной физкультуре. А вот насчет подготовки сложно ответить, так как высокий уровень наших игроков позволяет им не тренироваться в команде, а подходить к тренировкам индивидуально, поэтому уследить за всеми иногда бывает сложно.

У соревнований студенческой лиги довольно солидные призовые фонды. Куда потом идут выигранные деньги: лично игрокам или в вуз?

Максим Паньков: Все выигранные деньги идут лично игрокам. Но, насколько я помню, в первом сезоне ВКСЛ призовой фонд состоял из 7 млн рублей, и тогда эти деньги пошли вузу. Собственно, после этой победы у нас и появилось свое помещение.

На каких турнирах, помимо студенческой лиги, играют команды сборной Политеха? Планируются ли какие-то новые соревнования и поездки?

Максим Паньков: Сборная Политеха представлена только в студенческих соревнованиях, а так как их в данный момент времени проводится не очень много — нас редко где можно увидеть. Также, помимо российских турниров, мы участвуем и в международных соревнованиях — например, в 2020 году наши спортсмены выиграли турнир в Китае с общим призовым фондом $100 тыс.

Как ты считаешь, на каком этапе сейчас находится развитие студенческого киберспорта в России?

Максим Паньков: Студенческий киберспорт является хорошей площадкой для развития будущих профессиональных игроков, но, конечно, «медийки» нам не хватает. В этом плане США и Южная Корея показывает всему миру, как должна быть выстроена инфраструктура студенческого киберспорта.

Можно ли стать спортсменом с первого курса? Или обязательно иметь киберспортивный бэкграунд ещё со школьной скамьи?

Максим Паньков: Как и в любом виде спорта, чтобы чего-то добиться, необходимо заниматься этим с самого детства. Я уверен, что если начать с первого курса, то можно показывать хороший уровень игры, но недостаточный для профессиональной сцены.

Чем тебя как руководителя привлекает эта работа?

Максим Паньков: Привлекает эта работа непосредственно новыми знакомствами, развитием новых навыков, управлением персоналом. Это позволяет получить колоссальный опыт, который в будущем, надеюсь, пригодится в киберспортивной карьере.

Какой у тебя опыт в киберспорте? Играешь ли сам и почему не выходишь на турниры?

Максим Паньков: Играми я увлекаюсь с раннего детства, любимыми же играми у меня были Counter Strike и Warcraft 3. Сейчас имею относительно высокий рейтинг в CS: GO (2800 elo), но заниматься менеджментом команд мне нравится больше. Да и чтобы чего-то добиться в киберспорте, нужно прикладывать огромные усилия и тратить много времени. Сейчас же я числюсь запасным в составе первой сборной. Мне даже дважды удалось сыграть на региональном этапе — именно тогда мы и проиграли единственный матч на всем пути к чемпионству (смеётся).

Какой совет ты бы дал юным фанатам киберспорта, которые хотят попробовать себя в этом непростом деле? С чего нужно начать и как облегчить себе процесс входа в ту или иную дисциплину?

Максим Паньков: Как я уже говорил, чтобы чего-то добиться, этим необходимо заниматься с детства. Юным фанатам я бы посоветовал не отчаиваться в случае неудач, ведь в киберспорте есть много других профессий. Судьи, организаторы, тренеры, психологи и менеджеры в дефиците на текущем уровне развития киберспорта, а тем более студенческого.