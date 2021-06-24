Видеозапись из продуктового магазина в Кузбассе, в котором продавщица обезвредила грабителя с холодным оружием, ворвавшегося в магазин, стала поводом для бурного обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к инциденту 24 июня в социальной сети Facebook.

Зинаида Серебрякова. Беление холста. 1917

«Согласитесь, не каждая женщина так среагирует, просто героиня. Женщина есть женщина, другая, бедненькая, просто бы испугалась. Короче, просто респект ей», — написала Ласка Л.

Многие пользователи оказались шокированы столь внезапной реакцией женщины, которая умудрилась обезвредить вооружённого преступника. Люди считают, что подобное могло произойти только в России.

«Поражена! Буквально днями ранее выложили ролик, где в Сан-Франциско местный «покупатель» заехал на велике в торговую точку, набрал в мешок товару и спокойно уехал, не заплатив. Было много комментов, что это могло произойти где угодно, но только не в России. Продавщица его просто бы зашибла! И вот пришло подтверждение этому! Мужику повезло, остался жив! Молодец женщина, просто супер!» — пишет Inna N.

Некоторые комментаторы пришли к мнению, что продавщица поступила безрассудно, противодействуя воле мужчины с ножом. Но тем не менее граждане рады, что женщина не пострадала и сумела даже настучать по голове обидчику.

«Молодчина! Хотя подвергла себя опасности, серьёзнейшей опасности. Слава Богу, что обошлось без трагедии», — отметила Лала Г.

42.мвд.рф Преступник нападает на продавщицу

Часть людей указали на то, что такой ситуации бы не произошло, если бы у персонала продуктового магазина под рукой были «тревожные кнопки». Преступники просто не решались бы врываться в магазин, зная, что полиция прибудет незамедлительно.

«Для любого человека подобная история, если бы она приключилась именно с ним, несёт опасный и непредсказуемый характер. Напавший с ножом рассчитывал на подавление воли женщины-продавца, но она оказалась стойкой и более проворной физически. Она спаслась. Но что делать тем, кто менее развит физически? У них под рукой обязательно должны быть «тревожные кнопки», — считает Сергей С.

Ряд пользователей заявили, что с нарушением порядка внутри магазина должны бороться охранники, а не женщины-продавщицы.

«В России три вида устрашения врага: оружие, водка и… разозлённые женщины. Непонятным остаётся одно: где всё это время была охрана? Или хозяева знали нрав этой женщины? Экономили на охране?» — задаётся вопросом Айгуль А.

42.мвд.рф Женщина-продавец обезвреживет преступника

Отдельные комментаторы уже поделились творчеством, которое прекрасно передаёт суть инцидента в Кузбассе.

«Хотелось бы жить иначе. Носить драгоценный наряд! Но кони всё скачут и скачут. А избы горят и горят!» — поделилась стихотворением Елена Г.

Напомним, 24 июня ГУ МВД по Кемеровской области опубликовало видеозапись из продуктового магазина в Кузбассе, в котором продавщица обезвредила грабителя с холодным оружием, ворвавшегося в магазин.