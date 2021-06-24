На досрочных парламентских выборах в Армении победила партия Пашиняна, набрав 53,92% голосов. В выборах приняли участие 25 политических формирований, в составе которых 21 партия и 4 блока, в том числе все бывшие лидеры страны. На избирательные участки пришли 1 281 174 человека из 2,5 миллиона избирателей. Явка избирателей составила 49,4%.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения и Азербайджан

Никол Пашинян в своем аккаунте в Twitter опубликовал результаты выборов следующим образом:

@NikolPashinyan: Согласно опубликованным ЦИК предварительным результатам выборов, партия «Гражданский договор» будет иметь конституционное большинство в новоизбранном парламенте (не менее 71 депутата из 105) и сформирует правительство под моим руководством.

Как в социальных сетях Азербайджана оценили выборы в Армении и переизбрание Никола Пашиняна премьер-министром?

Пользователь по имени Рамин следующим образом оценивает выборы в Армении:

@Saki552003: После телефонного разговора министров иностранных дел Азербайджана и России между лидерами двух стран также состоялся телефонный звонок. Выборы в Армении завершились, вероятно, пора открывать дороги и авиасообщение.

Никто не берет в расчет Ереван, Баку все вопросы обсуждает с Москвой.

President.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян

На что Маммадгулу Гулиев отвечает:

@mammadgulu_g: Россия не позволит начать какое-то дело в этом регионе, в котором она не будет влиятельной. И в этом регионе не сможет работать какая-либо платформа без участия России.

Специалист по международным отношениям, ученый Эльнур Исмаил в своем аккаунте в Twitter публикует следующий комментарий:

@elnurismajil: Парламентские выборы в Армении завершились победой Пашиняна с большим отрывом. Партия Пашиняна, получившая как минимум 71 место из 105, может сформировать единое правительство. Блок экс-президента Кочаряна «Армения» занял 27 мест, блок Сержа Саргсяна «Честь имею» — 6 мест.

@elnurismajil: Итоги выборов фактически раскрыли внутреннюю политику Армении и отношение общества к последней карабахской войне. Результат показывает, что армянский народ годами эксплуатировался армянскими политиками посредством карабахской лжи. Армянский народ не хочет давления России.

@elnurismajil: Поддержав Пашиняна, Армения показала, что предпочитает интеграцию с Западом. Сейчас Пашиняну ничего не мешает, и появилась возможность для сотрудничества во имя мира и стабильности в регионе. Однако это не значит, что все закончилось. Военное лобби в Армении достаточно сильно, чтобы совершить переворот.

Айдар Хисматуллин в Facebook: «Неожиданная победа. И сколько денег ушло. Казалось бы, причем тут коньяк».

Lale Sadikova тоже в Facebook: «Короче, Армения проголосовала против всех и вся)»

(сс) Majid Haghdoust. Mehr News Agency Никол Пашинян

Kabutar Gulieva-Mustafabeili пишет комментарий в Facebook: Армения. Сокрушительная победа Пашиняна и поражение Кочаряна. Пашиняну простили даже катастрофическое поражение в карабахской войне. Почему? Что хочет народ Армении? Какую политику он выбрал, за что проголосовал? Есть несколько точек зрения.

1. Армения выбрала мир с Азербайджаном, поддержала договор 9 ноября 2020 года и хочет развивать мир на Южном Кавказе дальше.

2. Армения проголосовала против карабахского клана, который символизируют Кочарян и Саргсян. Граждане Армении хотят, чтобы Арменией правили свои, люди из Еревана и Гюмри, а не из Карабаха.

3. Армения проголосовала за Запад, за Францию и Америку, которые стоят за спиной Пашиняна и против пророссийских Кочаряна и Саргсяна.

4. Армения проголосовала против коррупции, которая уже несколько лет ассоциируется с именами Кочаряна, Саргсяна и его людей.

5. Армения проголосовала против реальных виновников поражения в войне. А таких виновников они видят не в активисте Пашиняне, который у власти недолго, а в Кочаряне и Саргсяне, которые были у власти долго, и ослабили армию именно они.