21 июня в одном из магазинов украинского Запорожья кассир была одета в футболку, на которой был изображен Гитлер. Об этом 24 июня со ссылкой на сообщение местного жителя Андрея Лемиша (в социальной сети Facebook) сообщает издание Klymenko Time.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина. Гитлер

Уточнятся, что мужчина также вызвал в заведение торговли полицию. Однако прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов в действиях сотрудницы магазина не нашли состава преступления. Продавец магазина, по мнению правоохранителей, якобы не знала о существовании закона «О запрете коммунистической и национал-социалистической (нацистской) символики». Сотрудницу магазина заставили переодеть футболку в подсобном помещении заведения торговли.

«В то же время к коммунистическим символам украинское правосудие не столь благосклонно. Надпись «СССР», пятиконечная звезда или, не дай Бог, изображение Иосифа Виссарионовича — прямой путь к реальному сроку», — пишут журналисты издания.

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Новость обсудили в сообществе издания Klymenko Time в видеохостинге YouTube. Комментирующие осудили произошедшее и указали на то, что это своеобразная проверка реакции общества.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Поколение, избежавшее мыловарни, чтит своего мыловарителя», — написал Сергей.

«Да что же творится в стране? Мужику за герб СССР на футболке условный срок впаяли. За Георгиевскую ленту — срок. А за убийцу миллионов человек на футболке — ничего», — отреагировал Валерий М.

«Мою бабулю примерно в таком возрасте как эта… в Германию в рабство свезли в товарном вагоне. Люди, что с Вами?» — спросил один из читателей.

Немецкие солдаты в захваченном украинском селе. Июль 1941

«Интересно, у этого существа на кассе действительно в черепушке вместо серого вещества коричневое? Или оно — жертва современного образования и просто не знает, что там изображено? А родители, дедушки, бабушки есть у этой кикиморы? Жители Запорожья (!!!), как вы допускаете такое?.. Все и всё знают. Это проверка на реакцию населения», — спрашивает Ольга Б.

«Это фактически то же самое, что произошло в Киеве 9 мая, где один из коричневых зиганул. Заметил один человек эту футболку. Остальные, я так понимаю, спокойно отоваривались, и их ничего не смущало?» — поинтересовалась Anna T.

«И это Запорожье! Сколько людей увидели эту «красоту» и что она «не знала»? А когда покупала, думала, что это голливудский актёр или певец? Нет, у девочки мозгов нет и никто не спросил, где она их потеряла, а коллектив? Директор? Что, всё так и надо?» — спросила Валентина Ф.

«Фашизма на Украине нет. На футболке казак из Сечевых стрельцов. Он просто с бодуна усы *ерово постриг», — с сарказмом добавил читатель под псевдонимом Россия Империя.

«Все больше людей оскотиниваются. Невежество давно стало нормой», — отметила Ирина К.

Немецкие солдаты обыскивают дом в селе на Украине. Сентябрь 1941

«Господи, почему они все такие колхозники. Она же кассирша, с кем она себя ассоциирует?» — не понимает Ярослав Щ.

«А ЕС, как и в 30-е годы прошлого века, ничего не замечает или ищет свой интерес в этом…» — написал SaveAndBurn.

«Девочка мечтает вступить в гестапо и работать в концлагере», — добавил Витя К.

«Капец, куда смотрят ее родители?» — поинтересовалась Галина М.

«Странно, а что Запорожье уже в Галицию переместилось? Там вроде адекватное население, или галичанские нацики их вытеснили?» — не понимает Лариса В.

«Для нацистского государства это норма», — отреагировал один из читателей.

«Чего вы понимаете? Это прямое указание на то, кого в Украине надо считать героем», — отметил Евгений З.

«Плюют в прошлое — будет страшное будущее», — пишет Жанна З.

«По любому, если ей померить череп циркулем, она не подойдет по евростандартам и стандартам НАТО», — написал Sergi.

«Ей никто не рассказывал, что происходило с девушками её возраста во время оккупации гитлеровцами. Надеюсь, она останется жить в своей стране», — добавил Oleg S.

«Малолетка, которая пропускала уроки истории, хотя у нас сейчас такую хрень пишут в учебниках — жесть», — отметила Евгения Б.

«Это результаты жизни по принципу «моя хата с краю». Все СМИ и телеканалы молчали, когда в стране раскручивалась сказка про «войну с Россией» и что Путин «нападёт». А потом появились неприкасаемые «ветераны АТО», активисты. И вот вам результат — хлебайте полной ложкой, не обляпайтесь», — отреагировал Sleepy Joe.

«Её бы в Германию и посадить за кассу в таком наряде. Схлопотала бы там хороший срок. А у нас все можно…» — подытожила Любовь Г.

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