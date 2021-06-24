Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что вакцинация от коронавируса в России остаётся добровольной — тот, кто должен сделать прививку, но не хочет вакцинироваться, имеет право поменять работу, вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане поделились своими мнениями 24 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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"Вакцина, конечно, добровольная, но выбора у вас нет», — пишет Иван Е.

Многие пользователи считают, что подобную вакцинацию больше нельзя называть добровольной, потому что в случае отказа работник будет лишён своего места работы.

«То, что делается под угрозой каких-либо санкционных или репрессивных мер, не может быть добровольным», — отметил Влад Б.

Некоторые комментаторы возмущены тем, что власти, по сути, принуждают работников поставить прививку, а особо упёртым даже открыто угрожают увольнением.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Либо делай, либо иди к чёрту и ищи работу! Все работодатели отныне обязаны привить 60% своих сотрудников. Короче можно не делать, но работать негде будет. Но решать, само собой, самому работнику», — указал Александр П.

Часть пользователей указывает на то, что руководству страны просто не остаётся иного выхода, как провести на территории России принудительную вакцинацию на фоне данных о неутешительных темпах распространения новой коронавирусной инфекции.

«Ну, а что делать? В страну пришла беда, нужно с этим как-то бороться, а люди упёрлись, как бараны, не хотят прививаться. Пескову приходится филигранно изворачиваться, но всё делается во благо», — поделился своим мнением Евгений К.

Ряд граждан отмечает, что подобный подход больше напоминает им действия руководства Германии 30-х годов XX века. Тогда часть населения также была поражена в правах и подверглась серьёзным гонениям.

«Фашизм набирает обороты! Сегодня говорят: «Не хочешь прививаться нашей не проверенной до конца вакциной — меняй работу». Завтра скажут: «Не хочешь прививаться — езжай в резервацию», — предполагает Дмитрий М.

Отдельные комментаторы предположили, что в будущем противникам вакцинации придётся отрабатывать свою упёртость на стройках. К такому выводу люди пришли, изучая новшества в российском законодательстве.

Gov-murman.ru Вакцинация от коронавируса

«Следующим шагом, судя по всему, будет то, что построят ГУЛАГи для непривитых. Кстати, недавно же закон обсуждали о том, чтобы зэков можно было на работы привлекать. Совпадение?» — задаётся вопросом Сергей М.

Нашлись и те, кто упрекнули российское руководство в непоследовательности и попытке запутать своё население, делая противоречащие и двусмысленные заявления.

«Они каждый день говорят то одно, то другое. Это специально созданная дезинформация, чтобы снять с себя всю ответственность за происходящее в стране», — считает Евгений Ч.

Напомним, 24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что вакцинация от коронавируса в России остаётся добровольной — тот, кто должен сделать прививку, но не хочет вакцинироваться, имеет право поменять работу.