Заявление губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о том, что для заселения в отели и гостиницы региона нужно будет предоставлять сертификат о вакцинации, вызвало возмущение в интернет-сообществе. Граждане оставили соответствующие комментарии 24 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из к/ф «Кин-Дза-Дза». Реж. Георгий Данелия. 1986. СССР Сейчас я маску сниму и надышу ват тут!

"М-да. Обязательная вакцинация всё ближе. И всем пофиг, что это противоречит части 2 статьи 21 Конституции», — считает Максим Б.

Многие пользователи заявили, что наблюдают, как власти в России уже перестали скрывать принудительность вакцинации от коронавируса, хотя это напрямую противоречит обещаниям президента страны Владимира Путина.

«Необязательная вакцинация, но обязательная, хотя и добровольная, но отказаться нельзя, точнее, можно, но могут отстранить от работы или уволить, хотя это незаконно, но отстранять разрешили, а потом запретили, но не мы, а они, а главный не в курсе», — написал Джамалутдин М.

Некоторые комментаторы считают, что пандемия COVID-19 принесла в Россию не только опасную заразу, но и привет из прошлого — разделение жителей по биологическому признаку и предоставление им разных прав.

«Намечается такая дискриминация, которой мир не видел со времён рабства чернокожих», — поделился своим мнением Егор К.

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

Часть граждан считают, что руководство Российской Федерации делает всё правильно, а народ почему-то всё равно сопротивляется, упирается, не позволяет государству позаботиться о себе.

«Третья волна ковида накатывает на Россию, индийский идеальный шторм скоро нам аукнется. Прививайтесь срочно. Перестаньте тупить, прививайтесь. Иначе впереди у нас ещё пять-шесть лет мучений — ровно столько понадобится, чтобы адаптироваться к новому вирусу без вакцин. Иначе мутация за мутацией, бесконечные ревакцинации части населения всё с таким же плачевным итогом», — пишет Евгений С.

Ряд пользователей отметили, что такими действиями российское руководство пытается лишить свой народ даже намёка на волю. Граждане считают, что это аморально и несправедливо.

«Народ за быдло-стадо совсем держат. Вакцинация должна быть добровольной — даже на прививки детям, которые уже отработаны десятилетиями, просят родителей подписать согласие. А тут, как безмозглое стадо, пытаются загнать — ПЦР, разрешения-запреты на въезд-выезд и т. д.» — отметил Александр П.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пункт мобильной вакцинации в Краснодаре

Нашлись и те, кто предложил отказаться от отдыха на курортах Краснодарского края в пользу путешествия в жаркую летнюю Сибирь.

«Ну и правильно. Приезжайте лучше к нам, в Красноярский край. У нас на озëрах намного лучше», — советует Валентина С.

Напомним, 24 июня губернатор региона Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил в Telegram, что для заселения в отели и гостиницы региона нужно будет предоставлять сертификат о вакцинации.