Заявление зампредседателя Центробанка Алексея Заботкина о том, что новый кризис неизбежен, но у Банка России есть инструменты для поддержки экономики и населения, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 24 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Неизвестный художник. Богач и бедняк. XVII век

"Кризис — это когда всё ждёшь и ждёшь того, когда наконец-то начнёшь жить лучше. А потом ты понимаешь, что хорошо жил вчера», — отметил Артём М.

Многие пользователи не были удивлены столь громкому заявлению. Люди заявляют, что ощущают, как уже несколько десятков лет Россия не может выбраться из череды кризисов, и новый не станет чем-то из ряда вон выходящим.

«Напугали ежа голой задницей. Последние двадцать лет в России наблюдается бесконечный кризис. Это уже стало перманентным состоянием в нашей стране. Не там станет хуже, так тут», — указывает Мари М.

Пустой кошелек

Некоторые комментаторы убеждены, если не изменить подход руководства России к экономике, то кризисы будут накрывать страну раз за разом. Из этого капкана в какой-то момент уже не удастся выбраться.

«С нынешней российской экономической моделью кризис станет естественным состоянием дел в стране», — считает Abel K.

Часть людей отмечают, что в России кризис застигнет не всех, а только лишь простой народ, в то время как элита будет и дальше жировать, несмотря на тяжёлые экономические последствия для государства от своей деятельности.

«На минутку: олигархи в Российской Федерации за 5 месяцев 2021 года заработали порядка 70 миллиардов баксов. Интересно, откуда они их взяли? Может, поделятся?» — задаётся вопросом Ринат С.

Ряд пользователей предлагают «денежным мешкам» поделиться с народом своими накоплениями, что позволило бы Российской Федерации пережить тяжёлый период с наименьшими издержками.

«Надо по миллиончику долларов взять у олигархов в резервный фонд. Для них это копейки. Они даже не заметят. У них миллиарды. А для населения это хоть какая-то поддержка. Наивно, глупо, но факт. В стране около 1000 олигархов, с каждого по миллиону — это миллиард долларов. Почти 90 миллиардов рублей», — пишет Рома М.

Kremlin.ru Владимир Лисин (слева) и Алексей Миллер на встрече предпринимательского сообщества, которая прошла в Кремле

Отдельные пользователи предположили, что недруги России, в том числе и внутри страны, пытаются настроить население против власти, выводя подобные новости на широкое обсуждение.

«Чем ближе выборы, тем больше прозападной пропаганды. Якобы все писаки переживают за граждан России, на самом деле они просто зарабатывают деньги по методике с Запада. Те, кто всегда пишут и критикуют Россию и власть, ни разу не осудили нацистов из других стран и всё остальное. Это значит, что информационная война развёрнута против России. И пишут не своё мнение, а по методичке из западных стран. Конечно, за доллары», — поделился своим мнением Геннадий Г.

Напомним, 23 июня «Вести» опубликовали материал, в котором зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин на конференции «Ренессанс капитала» заявил, что новый кризис неизбежен, но у Банка России есть инструменты для поддержки экономики и населения.