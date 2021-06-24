Видео пролёта самолета и беспилотника над британским эсминцем, нарушившим российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму, по которому пограничный сторожевой корабль открыл предупредительный огонь, а самолёт Су-24М произвёл «предупредительное бомбометание» по курсу движения корабля ВМС Британии, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 24 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Павел Аджигильдяев Фронтовой бомбардировщик Су-24

"Топить нужно было. В другой раз российский Крым мелкобританцы обходили бы через мыс Доброй Надежды», — считает Артём Л.

Многие пользователи считают правильным, что российские военные осуществили принудительные выстрелы по наглому кораблю, нарушившему границу Российской Федерации. В следующий раз, считают граждане, придётся стрелять уже на поражение.

Alexander Mishin Фронтовой бомбардировщик Су-24М

«Они вообще многое себе позволяют. Надеюсь, с этим что-то действительно решат! Иначе в следующий раз действительно придётся британский корабль топить», — предполагает Алла П.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия однозначно выступает против войны, но провокационные действия западных стран против нашего государства могут привести к непредвиденным ситуациям.

«Россия не хочет войны. Это исторический факт. Когда на нас нападают, мы всем даём под зад пинка из раза в раз. И на этот раз дали понять, чтобы перестали проводить свои проверки, иначе в следующий момент бомбы полетят не мимо. Если хотят войны, пусть имеют смелость нападать открыто, там уже и посмотрим, кто кого, а не как крысы: хвостиком вильнуть — и в норку. Но повторюсь, война это не игрушки. Там умирают люди, и не надо думать, сидя в теплых домах сытые и довольные, что она обойдёт кого-то», — пишет Сайгидали И.

«Россия не хочет войны, но кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!» — напомнил Антон М.

Часть граждан указывают на то, что британские военные делают вид, что никакого предупредительного выстрела осуществлено не было и что якобы вообще они ничего необычного не заметили. Люди заявляют, что не верят подобным заявлениям, которые больше похожи на желание сделать хорошую мину при плохой игре.

Defence Images Британский эсминец Defender

«Британия официально заявила, что её никто не обстреливал, а её корабль просто себе прошёл терводами Украины. По-моему, кто-то очень сильно испугался и не готов признаться в этом, чтобы не потерять лицо», — ответил Евгений К.

Ряд пользователей напомнили, что западные страны множество раз заверяли, что НАТО создано исключительно в целях обороны, но, как мы видим, теперь альянс пытается просунуть свои щупальца уже через российскую границу.

«А кто-то говорил о НАТО как о защитном блоке, мол, он никому не угрожает. А на самом деле, как видим, это первейшие провокаторы вооруженных конфликтов», — поделился своим мнением Алексей Л.

Напомним, 23 июня Министерство обороны России опубликовало видео пролёта самолета и беспилотника над британским эсминцем, нарушившим российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму, по которому пограничный сторожевой корабль открыл предупредительный огонь, а самолёт Су-24М произвёл «предупредительное бомбометание» по курсу движения корабля ВМС Британии.