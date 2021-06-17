«И до детей добрались» — в сады и школы пойдут только привитые?
Жители Самары активно обсуждают в социальных сетях высказывание руководителя информационного центра оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Самарской области врача Николая Ренца, который, призывая жителей региона пройти вакцинацию от COVID-19, отметил, что коронавирус, который сейчас вновь начинает распространяться среди людей, является очень коварным потому, что уже заболевают дети.
Он сообщил, что на сегодняшний день в Самарской области COVID-19 выявлен у 20 детей в возрасте до семи лет и у 11 детей в возрасте от семи до 18 лет.
«Уже в Москве заболевают новорождённые. Этого не было никогда. Пик популяции заболевших сместился от старшего возраста в средний возраст: 20, 30,40 лет — основная масса заболевших, и эти люди болеют намного тяжелей, чем раньше», — отметил он.
Ренц утверждает, что единственной защитой от коронавируса является прививка. По его словам, территория Самарской области находится в зоне риска по приросту заболевших (более 10%), поэтому в регионе можно вводить обязательную вакцинацию, иначе жителей ждут серьезные ограничения.
Это было сказано на фоне сообщений о том, что прививка от COVID-19 для несовершеннолетних в России может появиться уже в сентябре 2021 года.
Самарцев возмутил сам факт того, что чиновники намереваются вакцинировать от COVID-19 еще и детей.
«Руки прочь от детей! Хорош распространять недостоверную информацию. Все это, видимо, готовится к школе и детсадам», — возмущаются самарцы.
Кто-то заметил, что рост заболеваний COVID-19 у детей совпал с информацией о разработке вакцины для несовершеннолетних: «Заметили, что дети начали чаще болеть в аккурат перед тем, как подготовили детскую вакцину к испытаниям! Странное, конечно, совпадение… До этого все дети переносили его легко и бессимптомно», «Температура у них 37,5 держалась пару дней и все. Максимум насморк. Запахи чувствовали», «Уже для детей вакцину сделали, вот и впаривают. Бешеный темп роста заболеваемости среди детей, чтоб все мамочки бежали с ними вакцины колоть».
Кто-то предположил, что вакцина от COVID-19 не прошла необходимых испытаний: «Как можно применять новоиспеченную, до конца не изученную вакцину? А у детей свой иммунитет справляется с вирусами. Вообще неизвестно, как эта вакцина повлияет на их развитие и здоровье…»
«Не ваше дело решать за родителей: девять месяцев ходить беременной. Так тяжело! А потом какой-то дядя или тетя будет решать за меня, что влить в ребенка? На пенсию его уже отправляйте», «Опачки, и до детей добрались. Ждите, овощи, ждите… Осенью начнут колоть ваших детей, тоже сглотнёте или думаете, пронесёт? Это всё конспирология, говорили они», — возмущаются пользователи в социальной сети.
«А полгода назад дети, простите, чем болели? Также ковид был и у 12‑ и 15-летних… протекал как ОРВИ и с запахами искажение (тухлого мяса или не чувствовали совсем)». «Очевидная ложь, что дети только начали им болеть…», — засомневались самарцы в правдивости слов врача.
Жители предполагают, что таким образом власти готовятся школьников вновь перевести на дистанционное обучение: «Ага… Видимо готовят плацдарм для очередной дистанционки», «Задолбали пугать!!! Вот увидите, к осени объявят, что в сады и школы пойдут только привитые дети».
Некоторые жители попытались сопоставить некоторые цифры: «Зимой было +300 прирост, сейчас +100. Очень сильный прирост… Уж не знают откуда причину для обязательной вакцинации взять. Кстати, в Москве после того, как припугнули увольнениями, сразу поток на вакцинацию вырос в несколько раз. Видимо, со следующего понедельника и Самара подключится к этому флешмобу».
Люди сомневаются в достоверности предоставляемой им информации: «Болеют дети только по данным штаба, состоящего из врагов народа», «Возникает вопрос, откуда в этом штабе данные берут?» «Хватит врать», «Зато Путин по 10 т. р. выплатит, и все рады будут перед школой. Вот итог! Уже дети болеют. Раньше не болели, теперь, бац, выплаты и заболевания появились».
Жители предполагают, что скоро «вакцинаторы» и до домашних животных доберутся: «Сначала собаки и кошки, потом хомяки и рыбки», «рыбок нужно в первую очередь прививать, мне кажется они распространяют вирус…»
Одна из пользователей вспомнила о развале отечественной медицины после разрушения СССР: «В 1990-х гг. изменилась ситуация в самой эпидемиологии. Началось время глобальных информационных проектов фармацевтических корпораций, имеющих целью сверхприбыль от коммерческой реализации вакцин. Представления об эпидемиологии и иммунологии инфекционных болезней упростились. Теперь эпидемии уже не были результатом сложных природных и социальных процессов, а возникали из-за появления нового вируса, что автоматически предполагало новую вакцину, массовую вакцинацию и бюджетное финансирование ее проведения. Ответы со стороны иммунной системы на вакцину либо на возбудитель инфекционной болезни в интересах производителей вакцин стали рассматриваться исключительно как защитные. Феномен антигенного импринтинга исчез из руководств и учебников, и современным российским врачам, в отличие от их советских коллег 1960-х гг., он неизвестен».
Пользователи уверены, что ковидная истерия намеренно раздувается заинтересованными лицами: «Если б это не говорили на каждом шагу, никто бы и не знал, «что существует этот вирус», а что за прививки дают поощрение, или грозят увольнением, это заставляет задуматься…»
«В статье есть фраза о популяции, нас воспринимают как популяцию… в нашей стране, как обычно, добровольно-принудительное, когда людей оставят в покое?» — недоумевают самарцы.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Всемирная организация здравоохранения впервые признала необходимой вакцинацию детей от коронавирусной инфекции.