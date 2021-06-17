Жители Самары активно обсуждают в социальных сетях высказывание руководителя информационного центра оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Самарской области врача Николая Ренца, который, призывая жителей региона пройти вакцинацию от COVID-19, отметил, что коронавирус, который сейчас вновь начинает распространяться среди людей, является очень коварным потому, что уже заболевают дети.

Эрнест Бор. Эдвард Дженнер прививает восьмилетнего Джеймса Фиппса от оспы. 1796

Он сообщил, что на сегодняшний день в Самарской области COVID-19 выявлен у 20 детей в возрасте до семи лет и у 11 детей в возрасте от семи до 18 лет.

«Уже в Москве заболевают новорождённые. Этого не было никогда. Пик популяции заболевших сместился от старшего возраста в средний возраст: 20, 30,40 лет — основная масса заболевших, и эти люди болеют намного тяжелей, чем раньше», — отметил он.

Ренц утверждает, что единственной защитой от коронавируса является прививка. По его словам, территория Самарской области находится в зоне риска по приросту заболевших (более 10%), поэтому в регионе можно вводить обязательную вакцинацию, иначе жителей ждут серьезные ограничения.

Это было сказано на фоне сообщений о том, что прививка от COVID-19 для несовершеннолетних в России может появиться уже в сентябре 2021 года.

Самарцев возмутил сам факт того, что чиновники намереваются вакцинировать от COVID-19 еще и детей.

«Руки прочь от детей! Хорош распространять недостоверную информацию. Все это, видимо, готовится к школе и детсадам», — возмущаются самарцы.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM 1 сентября

Кто-то заметил, что рост заболеваний COVID-19 у детей совпал с информацией о разработке вакцины для несовершеннолетних: «Заметили, что дети начали чаще болеть в аккурат перед тем, как подготовили детскую вакцину к испытаниям! Странное, конечно, совпадение… До этого все дети переносили его легко и бессимптомно», «Температура у них 37,5 держалась пару дней и все. Максимум насморк. Запахи чувствовали», «Уже для детей вакцину сделали, вот и впаривают. Бешеный темп роста заболеваемости среди детей, чтоб все мамочки бежали с ними вакцины колоть».

Кто-то предположил, что вакцина от COVID-19 не прошла необходимых испытаний: «Как можно применять новоиспеченную, до конца не изученную вакцину? А у детей свой иммунитет справляется с вирусами. Вообще неизвестно, как эта вакцина повлияет на их развитие и здоровье…»

«Не ваше дело решать за родителей: девять месяцев ходить беременной. Так тяжело! А потом какой-то дядя или тетя будет решать за меня, что влить в ребенка? На пенсию его уже отправляйте», «Опачки, и до детей добрались. Ждите, овощи, ждите… Осенью начнут колоть ваших детей, тоже сглотнёте или думаете, пронесёт? Это всё конспирология, говорили они», — возмущаются пользователи в социальной сети.

«А полгода назад дети, простите, чем болели? Также ковид был и у 12‑ и 15-летних… протекал как ОРВИ и с запахами искажение (тухлого мяса или не чувствовали совсем)». «Очевидная ложь, что дети только начали им болеть…», — засомневались самарцы в правдивости слов врача.

Жители предполагают, что таким образом власти готовятся школьников вновь перевести на дистанционное обучение: «Ага… Видимо готовят плацдарм для очередной дистанционки», «Задолбали пугать!!! Вот увидите, к осени объявят, что в сады и школы пойдут только привитые дети».

Некоторые жители попытались сопоставить некоторые цифры: «Зимой было +300 прирост, сейчас +100. Очень сильный прирост… Уж не знают откуда причину для обязательной вакцинации взять. Кстати, в Москве после того, как припугнули увольнениями, сразу поток на вакцинацию вырос в несколько раз. Видимо, со следующего понедельника и Самара подключится к этому флешмобу».

Люди сомневаются в достоверности предоставляемой им информации: «Болеют дети только по данным штаба, состоящего из врагов народа», «Возникает вопрос, откуда в этом штабе данные берут?» «Хватит врать», «Зато Путин по 10 т. р. выплатит, и все рады будут перед школой. Вот итог! Уже дети болеют. Раньше не болели, теперь, бац, выплаты и заболевания появились».

Mil.ru Вакцинация

Жители предполагают, что скоро «вакцинаторы» и до домашних животных доберутся: «Сначала собаки и кошки, потом хомяки и рыбки», «рыбок нужно в первую очередь прививать, мне кажется они распространяют вирус…»

Одна из пользователей вспомнила о развале отечественной медицины после разрушения СССР: «В 1990-х гг. изменилась ситуация в самой эпидемиологии. Началось время глобальных информационных проектов фармацевтических корпораций, имеющих целью сверхприбыль от коммерческой реализации вакцин. Представления об эпидемиологии и иммунологии инфекционных болезней упростились. Теперь эпидемии уже не были результатом сложных природных и социальных процессов, а возникали из-за появления нового вируса, что автоматически предполагало новую вакцину, массовую вакцинацию и бюджетное финансирование ее проведения. Ответы со стороны иммунной системы на вакцину либо на возбудитель инфекционной болезни в интересах производителей вакцин стали рассматриваться исключительно как защитные. Феномен антигенного импринтинга исчез из руководств и учебников, и современным российским врачам, в отличие от их советских коллег 1960-х гг., он неизвестен».

Пользователи уверены, что ковидная истерия намеренно раздувается заинтересованными лицами: «Если б это не говорили на каждом шагу, никто бы и не знал, «что существует этот вирус», а что за прививки дают поощрение, или грозят увольнением, это заставляет задуматься…»

«В статье есть фраза о популяции, нас воспринимают как популяцию… в нашей стране, как обычно, добровольно-принудительное, когда людей оставят в покое?» — недоумевают самарцы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Всемирная организация здравоохранения впервые признала необходимой вакцинацию детей от коронавирусной инфекции.